ഏറ്റുമാനൂരിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി നടി വീണാ നായർ; പെരുമ്പാവൂരിൽ നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയ
ബിജെപിയ്ക്ക് വൻ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസം. അതേസമയം ലീഗിൻ്റെ രണ്ട് വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : March 17, 2026 at 5:54 PM IST
ഏറ്റുമാനൂർ: ഏറ്റുമാനൂരിൽ നടി വീണ നായരെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആവേശം നിറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് ജനവിധി തേടാനൊരുങ്ങുകയാണ് നടി വീണ നായർ. ഏറ്റുമാനൂരിൽ ബിജെപിയുടെ ഘടകക്ഷിയായ ട്വൻ്റി 20-യുടെ സ്ഥാനാർഥിയായാണ് മത്സര രംഗത്ത് ഇറങ്ങുക.
ജിബു ജേക്കബ് സംവിധാനം ചെയ്ത വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീണ സിനിമാരംഗത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനോജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'എൻ്റെ മകൾ' എന്ന ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയിൽ വീണ അഭിനയിക്കുകയും നിരവധി കോമഡി സീരിയലുകളിലെ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു.
'ഞാൻ എന്നും സംഘപുത്രി' പെരുമ്പാവൂരിൽ നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ
പെരുമ്പാവൂരിൽ ട്വൻ്റി 20 സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ. നിലവിൽ അമ്മ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണിവർ. തുടർന്ന് 'ഞാൻ എന്നും സംഘപുത്രി' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താരം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ബിജെപി സീറ്റ് നേടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും മരണം വരെ ബിജെപിയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ലക്ഷ്മി പ്രിയ പറഞ്ഞു. എന്നും സംഘപുത്രി തന്നെയായിരിക്കും എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യം ടുവിലെ പൊലീസുകാരിയായി വന്ന് ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടിയ നടി അഞ്ജലി നായരെയാണ്. ആദ്യമായാണ് താരം ജനവിധി തേടുന്നത്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുമെന്നും അഞ്ജലി നായർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കോഴിക്കോട് നോർത്തിൽ നവ്യ ഹരിദാസ്, തൃശൂർ പത്മജ വേണുഗോപാൽ, കൊട്ടാരക്കര ആർ രശ്മി, വട്ടിയൂർക്കാവ് ആർ ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് എൻഡിഎയുടെ മറ്റ് വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലീഗ്
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രണ്ട് വനിതാ സ്ഥാനാര്ഥികള് മത്സരക്കളത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങും. കൂത്തുപറമ്പില് ജയന്തി രാജനും പേരാമ്പ്രയില് ഫാത്തിമ തെഹലിയയുമാണ് മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് പാണക്കാട് വെച്ച് സാദിഖലി തങ്ങളാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
എന്ഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയെ സ്വീകരിച്ച് വയനാട് ബത്തേരി നഗരം
ബത്തേരി മണ്ഡലത്തിലെ എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി കവിത എ എസിന് സ്വീകരണം നല്കി ബത്തേരി നഗരം. മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയും, കൊടി തോരണങ്ങളോടെയും ജനങ്ങള് സ്ഥാനാര്ഥിയെ വരവേറ്റു. ആദ്യദിനം നടന്ന റോഡ് ഷോയില് നൂറു കണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ബത്തേരി മണ്ഡലം ഓഫിസില് നിന്നും ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോ ടൗണ് ചുറ്റിയാണ് പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അമ്മമാരടക്കം പങ്കെടുത്ത റോഡ് ഷോ കാണാന് നഗരത്തിൽ ആളുകള് തടിച്ചു കൂടി. കവിതയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ബത്തേരി ജനത നോക്കി കാണുന്നത്. വികസിത കേരളം എന്ന എന്ഡിഎ ആശത്തിനൊപ്പമാണ് ബത്തേരിയിലെ വോട്ടര്മാരുടെ മനസും എന്ന് ആദ്യ ദിനത്തില് തന്നെ വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു കവിതയുടെ ബത്തേരി നഗരത്തിലെ പര്യടനം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
15 വര്ഷത്തോളമായി കേരളത്തിൽ വികസന മുരടിപ്പാണ് കാണാന് സാധിക്കുന്നത്. ബിജെപി ഇത്തവണ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വികസന രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഇത്തവണ ജനം കൂടെ നില്ക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷ. വിജയ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് കൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതല് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയായിരിക്കും പ്രവര്ത്തനമെന്ന് കവിത നേരത്തെതന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മറുപടി നൽകിയിരുന്നു.
ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയാണ് കവിത. ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വിവിധ നിലകളിൽ ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടേം ബത്തേരി മണ്ഡലം അധ്യക്ഷയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള കവിത നേരത്തെ രണ്ട് തവണ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കിടങ്ങ് വാർഡിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടിയിട്ടുള്ളതാണ്.
പ്രചരണം കൊഴുപ്പിച്ച് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ
പാലക്കാട് പ്രചരണത്തില് സജീവമായിരിക്കുകയാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭാ ഭരണം നിലവിൽ ബിജെപിക്കാണ്. മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലായി പത്തിലധികം വാർഡുകളാണ് ബിജെപിക്കുള്ളത്. പാർട്ടി വോട്ടുകൾക്ക് പുറമെ നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളും, സ്ത്രീ വോട്ടുകളും ശോഭാസുരേന്ദ്രനിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം.
Also Read: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമീകരണം: ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യേഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് സ്ഥലം മാറ്റി ഇലക്ഷന് കമ്മീഷൻ