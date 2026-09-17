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തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തട്ടിപ്പ്: മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉടമയ്ക്കും തടവും പിഴയും വിധിച്ചു

വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്‌ജി മനോജ് എ. ആണ് പ്രതികൾക്ക് തടവുശിക്ഷയും പിഴയും ചുമത്തി വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്.

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തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 8:47 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ആന്തരിക നവീകരണത്തിന് (ഇൻ്റീരിയർ വർക്ക്) അനുമതി നേടിയ ശേഷം ക്രമക്കേടിലൂടെ നാലുനില കെട്ടിടം അനധികൃതമായി നിർമ്മിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്‌തു കൊടുത്ത വിജിലൻസ് കേസിൽ പ്രതികളായ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കെട്ടിട ഉടമയ്ക്കും തടവുശിക്ഷയും പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്‌ജി മനോജ് എ ആണ് ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പ്രതികളും ശിക്ഷാവിവരങ്ങളും

കേസിലെ ആറാം പ്രതിയും കെട്ടിട ഉടമയുമായ വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി ജി. മോഹൻദാസിന് രണ്ടു വർഷം കഠിനതടവും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. കോർപ്പറേഷൻ മുൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ ജെ ജയശങ്കറിന് രണ്ടു വർഷം കഠിനതടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും.

കോർപ്പറേഷൻ മുൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ ജെ ജയശങ്കർ, ബിൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ വി ശശിധരൻ നായർ, അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ആർ. ശങ്കരൻ എന്നിവർക്ക് രണ്ട് വർഷം കഠിനതടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. അഞ്ചാം പ്രതിയെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തയാക്കി. രണ്ടാം പ്രതിയായ മുൻ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ റോസ് മിലൻ ഡാനിയേൽ വിചാരണനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

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കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും തട്ടിപ്പ് രീതിയും

2006 മാർച്ച് 15 മുതൽ നവംബർ 27 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്. വഞ്ചിയൂർ വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പർ 709 ൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന TC 28/1830 നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൽ ആന്തരിക നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി, 1999 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് കാറ്റിൽപ്പറത്തി പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ലഭിച്ച പെർമിറ്റിൻ്റെ മറവിൽ പഴയ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചുനീക്കുകയും, കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് യഥാവിധി ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നേടാതെ അനധികൃതമായി പുതിയ നാലുനില കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയുമായിരുന്നു. കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തുവെന്ന് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

അന്വേഷണവും കുറ്റപത്രവും

വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. വിജിലൻസ് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എം മധു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച കേസ് വി അജയകുമാർ, റ്റി അജിത് കുമാർ, വി ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുടർന്ന് മുൻ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ ഇ ബൈജു സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലാണ് വിജിലൻസ് കോടതി ഇപ്പോൾ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വീണാ സതീശൻ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരായി.

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TAGGED:

VIGILANCE COURT VERDICT
ILLEGAL BUILDING CONSTRUCTION
KERALA MUNICIPALITY BUILDING RULES
VANCHIYOOR
THIRUVANANTHAPURAM CORPORATION

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