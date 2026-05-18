തമിഴ്നാട് മോഡലിൽ കേരളത്തിലും വേരുറപ്പിക്കാൻ ടിവികെ; സജീവമാകാൻ ആരാധകർ
കേരളത്തിലെ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആദ്യം യോഗം ചേർന്നു. പാലക്കാടിലെ 200 ഓളം വരുന്ന വിജയ് ആരാധകരെ അണിനിരത്തിയാണ് ടിവികെ യോഗം ചേർന്നത്.
Published : May 18, 2026 at 8:25 AM IST
പാലക്കാട്: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അത്യുജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിലും വേരുറപ്പിക്കാൻ ദളപതി വിജയ്യുടെ പാർട്ടി. തമിഴക വെട്രി കഴഗത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ യോഗം പാലക്കാട് ചേർന്നു. കേരളത്തിൽ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമാണ് ടിവികെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കാൻ പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ പടിയായി പാലക്കാട് യോഗം ചേർന്നു. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വിജയ് ആരാധകരുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. ഇതാണ് ആദ്യ യോഗത്തിന് ഇവിടം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. കൂടുതൽ വിപുലമായ യോഗങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കും.
വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളാണ് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യം. ഇരുനൂറോളം പ്രതിനിധികൾ പാലക്കാട്ടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വളരെ വേഗം തന്നെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടിവികെ ആരംഭിക്കും. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം. മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഇതിനായി പ്രത്യേക ചുമതലകൾ നൽകും.
വാർഡ് തലത്തിൽ കമ്മിറ്റി
സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ വാർഡുകളിലും കമ്മിറ്റികൾ ഉടൻ രൂപീകരിക്കും. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ് ടിവികെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടുതൽ വനിതകളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് ജില്ലകളിലും സമാനമായ യോഗങ്ങൾ ചേരും. ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
ചെന്നൈ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിച്ചേക്കും. അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. മികച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷ. തമിഴ്നാട്ടിലെ മാതൃകയിൽ മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചുവടുറപ്പിക്കാനാണ് ടിവികെ സംഘാടകർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൃത്യമായി പഠിച്ചു വരികയാണ്.
മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ നടനാണ് വിജയ്. മൂന്ന് ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആരാധക പിന്തുണയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പാർട്ടി ഓഫിസുകൾ തുറക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് ചേർക്കും. നിലവിലെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾക്ക് പാർട്ടി ചുമതലകൾ നൽകിയേക്കും. യുവാക്കളെയാണ് പാർട്ടി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ വൻ വിജയം
രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മാത്രമാണ് വിജയ് ടിവികെ എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത്. 2026ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ കന്നിയങ്കം. വലിയ വിജയമാണ് പാർട്ടി അവിടെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ ആറ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കുത്തക ടിവികെ തകർത്തെറിഞ്ഞു. തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പരമ്പരാഗത സമവാക്യങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുള്ള ആ വിജയം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. അത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായി മാറി.
ആകെ 234 സീറ്റുകളുള്ള നിയമസഭയിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ടിവികെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കരുത്ത് കാട്ടിയത്. ഭരണകക്ഷിയായിരുന്ന ഡിഎംകെ വെറും 59 സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങി. എഐഡിഎംകെ 47 സീറ്റുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് മികച്ച വിജയം നേടി വിജയ് തമിഴ് മണ്ണിൽ ഭരണത്തിൽ എത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിലും ആരാധകർ വലിയ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഊർജിതമാക്കുന്നത്. വിജയ്യുടെ ജനപ്രീതി സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് സംഘാടകർ. പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും പാർട്ടിയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം.