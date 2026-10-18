ETV Bharat IMPACT | ബേക്കറികളിലൂടെയുള്ള ഹോര്ട്ടി വീഞ്ഞ് വില്പ്പന; ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കാന് നിര്ദേശം നല്കി എക്സൈസ് മന്ത്രി
സംസ്ഥാനത്തെ ബേക്കറികള്, മാളുകള് എന്നിവിടങ്ങള് വഴി 15 ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഹോര്ട്ടി വീഞ്ഞ് വില്ക്കാന് അനുവാദം നല്കിയ വാര്ത്ത ഇന്നലെ ഇ ടിവി ഭാരതാണ് പുറത്തുവിട്ടത്
Published : October 18, 2026 at 12:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബേക്കറികളിലൂടെ 15 ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഹോര്ട്ടിവീഞ്ഞ് വില്പ്പന ആരംഭിച്ചതായുള്ള ഇ ടിവി ഭാരത് വാര്ത്തയില് ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കാന് നിര്ദേശം നല്കി എക്സൈസ് മന്ത്രി. ഉത്തരവിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയും നടപടി എടുക്കാനും മന്ത്രി ശുപാര്ശ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ബേക്കറികളിലൂടെയും മറ്റും വൈന് വില്ക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് അപ്പോള്തന്നെ അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന എക്സൈസ് കമ്മീഷണറോട് ഈ വിഷയത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
സംസ്ഥാനത്തെ ബേക്കറികള്, മാളുകള് എന്നിവിടങ്ങള് വഴി 15 ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഹോര്ട്ടി വീഞ്ഞ് വില്ക്കാന് അനുവാദം നല്കിയ വാര്ത്ത ഇന്നലെ ഇ ടിവി ഭാരതാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ചാലക്കുടി ബിവറേജസ് വെയര്ഹൗസില് നിന്ന് 7 കെയ്സ് വൈന് ചാലക്കുടിയിലെ ബേക്കറി വാങ്ങിയതിൻ്റെ ബില്ല് ഉള്പ്പെടെയാണ് ഇ ടിവി ഭാരത് വാര്ത്ത നല്കിയത്. ഈ വാര്ത്ത വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവത്തില് നടപടിയുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി എത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അബ്കാരി നിയമത്തില് ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഹോര്ട്ടി വൈന് കേരളത്തില് വില്പ്പന നടത്താനുള്ള ചട്ടങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുന്പ് നല്കിയിരുന്ന അപേക്ഷയിന്മേല് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നശേഷം എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസില്നിന്ന് ഒരുത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയതായാണ് മനസിലാക്കാന് സാധിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് സംസ്ഥാന എക്സൈസ് കമ്മീഷണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോര്ട്ട് കിട്ടിയാലുടന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങള് പഠിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കാന് മന്ത്രി നിര്ദേശം നല്കിയത്. ഹോര്ട്ടി വൈന് ആണെങ്കിലും 15 ശതമാനത്തോളം വീര്യമുള്ള ഹോര്ട്ടി വൈന് ബേക്കറികളിലും സാധാരണ കടകളിലും വില്പ്പന നടത്തുന്നത് എത്രമാത്രം ഗുണകരമാകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സര്ക്കാരിന് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും നിലവില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് മദ്യനയ ചര്ച്ച നടത്തി വരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇത് മന്ത്രി അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാല് സാധാരണഗതിയില് ഇതൊരു പോളിസി ഡിസിഷന് ആയതുകൊണ്ട് മന്ത്രിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ പുതിയ സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തി പുതിയ എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് അധികാരമേറ്റ് രണ്ട് ദിവസത്തിനകമാണ് ഈ ഓര്ഡര് വന്നത്. സാങ്കേതികമായി ചിന്തിച്ചാല് മന്ത്രിയുടെ മുന്നില് ആ ഫയല് വരണമെന്നില്ല. പക്ഷേ മന്ത്രിയെ ഉള്പ്പെടെ അറിയിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഇത്തരിത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ചാര്ജെടുത്തപ്പോള് സ്വാഭാവികമായും നിലവിലിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിലവിലുള്ള നയപ്രകാരം അത് ചെയ്യുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്നാണ് മനസിലാക്കാന് സാധിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം ബിവറേജസ് കോര്പ്പറേഷനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ വില്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം പുതിയ സര്ക്കാര് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബേക്കറികള് വഴി വൈന് വില്പ്പന ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചത്. 2024 ജനുവരി 24 നാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച അബ്കാരി ചട്ടങ്ങളില് ഭേദഗതി വരുത്തിയുള്ള ഉത്തരവ് വരുത്തി രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഫോറിന് ലിക്വര് അമെന്ഡ്മെൻ്റ് റൂള് എന്ന പേരിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 2024 ല് കൊണ്ടു വന്നത്. ഹോര്ട്ടി വൈനിൻ്റെ ചില്ലറ വില്പ്പന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ചട്ടം കൊണ്ടു വന്നത്.
ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റുകള്, സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റുകള്, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകള്, 100 ചതുരശ്രമീറ്ററില് കുറയാത്ത വിസ്തീര്ണമുള്ള ബേക്കറികള് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വില്പ്പനയ്ക്ക് അനുമതിയുള്ളത്. എന്നാല് വാങ്ങുന്നിടത്ത് വച്ച് വൈന് ഉപയോഗിക്കാന് അനുമതിയില്ലെന്ന് ഉത്തരവില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10,000 രൂപയാണ് വാര്ഷിക ലൈസന്സ് ഫീസ്. 1953 ലെ അബ്കാരി നിയമത്തില് ഭേഗദതി വരുത്തിയാണ് പുതിയ ഉത്തരിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോള് സര്ക്കാര് റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
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