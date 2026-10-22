ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതിയും; ടി. വി. അനുപമയ്ക്ക് സ്ഥാന ചലനം

ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതിയും; ടി. വി. അനുപമയ്ക്ക് സ്ഥാന ചലനം
ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയില്നിന്ന് ഷര്മിള മേരി ജോസഫിനെയും മാറ്റി
Published : October 22, 2026 at 5:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഗതാഗത മന്ത്രി സി. പി. ജോണുമായി ഉരസല് തുടരുന്നതിനിടെ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ടി. വി. അനുപമയ്ക്കു സ്ഥാന ചലനം. തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പിലേക്കാണ് അനുപമയെ സ്ഥാലം മാറ്റിയത്. കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷന് കഴിഞ്ഞ് സംസ്ഥാനത്തേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ ഡി. ബാലമുരളിക്ക് ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല നല്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബുമായി അകല്ച്ചയിലായിരുന്ന ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൻ്റെ അധിക ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സെക്രട്ടറി ഷര്മിള മേരി ജോസഫിനെയും അവിടെ നിന്നു മാറ്റി. ഭക്ഷ്യ-ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിയായി ബാലമുരളിക്ക് ചുമതല നല്കി.
അനുപമയുടെ പല നീക്കങ്ങളിലും മന്ത്രി സി. പി. ജോണിന് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, മന്ത്രിയുടെ പല നിര്ദ്ദേശങ്ങളും മറികടന്ന് സെക്രട്ടറി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്ന പരാതിയും ഗതാഗത മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനുമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിലെ എംവിഡിമാര് സെക്രട്ടറി മോശമായി പെരുമാറുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള പരാതിയുമായി ഗതാഗതമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചത്. ഈ പരാതി ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ച ഗതാഗതമന്ത്രി ഇതൊരവസരമാക്കി അനുപമയെ വകുപ്പില് നിന്നു നീക്കുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ തദ്ദേശ ഭരണ സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല വഹിച്ചു വരികയായിരുന്നു അനുപമ. ഇപ്പോള് പൂര്ണ ചുമതല നല്കി. അതേ സമയം ഗതാഗത സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയില് അനുപമ വഹിച്ചു വന്ന എവിയേഷന്, മെട്രോ റെയില് എന്നിവയുടെ ചുമതലയില് നിന്നു മാറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാല് കെടിഡിഎഫ്സി എംഡി സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചുമതലയും ബാലമുരളിക്കു നല്കി.
ഷര്മിള മേരി ജോസഫിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതയോടൊപ്പമാണ് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിൻ്റെ അധിക ചുമതല നല്കിയിരുന്നത്. ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയില് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നൊരു പരാതി മുരളീധരനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഷര്മിള മേരി ജോസഫിൻ്റെ കാര്യത്തില് തീരുമാനമായിട്ടില്ല.
നേരത്തേ തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതലയിലിരിക്കേ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് ഡോ. ദിവ്യ എസ് അയ്യരുമായി ശീതസമരത്തിലായിരുന്നു അനുപമ എന്ന വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യ എസ് അയ്യര് അതേ പദവിയില് തുടരുമ്പോഴാണ് വകുപ്പിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് അനുപമ കടന്നു വരുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണറായിരിക്കേ സംസ്ഥാനത്തെ ഭക്ഷണ ശാലകള്ക്ക് പ്രവര്ത്തനത്തിന് കര്ശനവും കൃത്യവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു അനുപമ.
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