ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം: പ്രതീക്ഷയിൽ കൊളാവിപ്പാലത്തെ ആമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായ 'തീര'വും
വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനവും ഹാച്ചറിയും നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണെന്നും സ്ഥാപനത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററാക്കണം എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്നും കൂട്ടായ്മയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ടി സതീശൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : February 2, 2026 at 8:48 PM IST
കോഴിക്കോട്: കടലാമ സംരക്ഷണം ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന് നന്ദി പറയുകയാണ് കൊളാവിപ്പാലത്തെ കടലാമ സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മയായ "തീരം" പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി. 35 വർഷക്കാലമായി കടലാമകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവച്ച സംഘമാണ് തീരം കൂട്ടായ്മ.
വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനവും ഹാച്ചറിയും നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണെന്നും സ്ഥാപനത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററാക്കണം എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്നും കൂട്ടായ്മയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ടി സതീശൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടണം. ആമ മുട്ടകൾ ശേഖരിച്ച് അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവവും മനസിലാക്കണം. അതിന് ഈ സ്ഥാപനം രക്ഷപ്പെട്ടേ മതിയാവൂ. ആരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ആയാലും ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉണർവും ആവേശവുമാണ് നൽകിയത്", ടി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അപകടത്തിൽ പെട്ട് ഒരു വശത്തെ കൈകാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വലിയൊരു ആമ കൊളാവിപ്പാലത്തെ ആമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നുനേരവും മത്സ്യമടക്കം ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി വനം വകുപ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലുമാണ് വന്നു നോക്കുന്നതെന്നും നടത്തിപ്പിനുള്ള തുകയൊന്നും കിട്ടാറില്ലെന്നും കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെലവെല്ലാം വഹിക്കുന്നത്.
അപകടം പറ്റുന്ന ആമകളെ പരിപാലിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കൊളാവിപ്പാലത്തേത്. മുൻപൊക്കെ അപകടം പറ്റിയ നാലും അഞ്ചും ആമകൾ ഒരേസമയത്ത് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചെലവ് വഹിക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒന്നിലൊതുങ്ങിയെന്നും അംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവിൽ കൊളാവിപ്പാലത്തെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കടൽത്തീരത്ത് ആമകൾ മുട്ടയിടാൻ എത്താറില്ല. തീരം സംരക്ഷിക്കാതെ കടലെടുത്ത് പോയതോടെയാണ് ആമകൾ തീരമണയാതായത്. സീസണിൽ 65 ആമകൾ വരെ ഒരു കാലത്ത് മുട്ടയിടാൻ എത്തിയിരുന്നു. 'ഒലിവ് റിഡ്ലി’ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ഒരു ആമ 200 ലധികം മുട്ടകളിടും. പക്ഷേ അനിയന്ത്രിതമായ മണലെടുപ്പും തുടർന്നുണ്ടായ കടലാക്രമണവും തീരത്തെ മാറ്റി മറിച്ചുവെന്ന് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
കടൽഭിത്തി കൂടി വന്നതോടെ തീരം ഇല്ലാതായിയെന്നും ആമകളുടെ വരവ് തീരെ കുറഞ്ഞെന്നും അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. കോട്ടപ്പുഴ അഴിമുഖത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തും പുലിമുട്ട് നിർമ്മിച്ച് കൊളാവി തീരത്തെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. തീരം വികസിച്ചാൽ അത് കടലാമകൾക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണപ്രദമാണ്. കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ തീരവും കടലാമ സംരക്ഷണവും ഒരേപോലെ പരിപാലിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ടി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഗുണം കൊളാവി പാലത്തിലേക്ക് തന്നെ കിട്ടണമെന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്ന് "തീര" ത്തിൻ്റെ ജോയിൻ സെക്രട്ടറി കെ വിജയൻ പറഞ്ഞു. "മുൻപ് സി കെ നാണു മന്ത്രിയായ സമയത്ത് ഒരു മറൈൻ സാഞ്ചുറി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി. അതുപോലെ ആകില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഖ്യാപനം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഫണ്ട് കിട്ടിയാൽ പഴയകാലത്തെ പ്രതാപം തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും," കെ വിജയൻ പറഞ്ഞു.
എല്ലാവർഷവും നൂറിലേറെ വിദ്യാർഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സഹവാസ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പുമെല്ലാം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു കൊളാവിപ്പാലത്തിലെ ആമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്. തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ മിനി ഗോവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്. അവിടം ഇപ്പോൾ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പോലെയായി.
അഴിമുഖത്ത് രണ്ടു വശങ്ങളിലും പുലിമുട്ട് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ദുരിതാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും. ഹാർബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികൾ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമാകാൻ അതേ പോം വഴിയുള്ളൂയെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.
എന്തായാലും കടലാമ സംരക്ഷണം ബജറ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചതോടെ കൊളാവി പാലവും തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളും കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രവും നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കലാണ് തീരം സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ അടുത്ത നീക്കം.
കടലുകൾ താണ്ടി കൊളാവിതീരത്ത് ആമകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മുട്ടകൾ ഒരുകാലത്ത് മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവികളും ഭക്ഷിക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കിയ ഏതാനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചേർന്ന് 1992 ലാണ് കടലാമ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചത്.
ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തീരം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന് പേരും നൽകി. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചതോടെ 1998 ൽ വനം വകുപ്പ് സഹായവുമായെത്തി. തീരം പ്രവർത്തകർക്ക് ദിവസ വേതനം നൽകാൻ ഫണ്ട് നീക്കിവെച്ചിരുന്നു.
സീസണിൽ 65 ആമകൾ വരെ ആ കാലത്ത് ഇവിടെ മുട്ടയിടാൻ എത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ അനിയന്ത്രിതമായ മണലെടുപ്പും തുടർന്നുണ്ടായ കടലാക്രമണവും തീരത്തെ മാറ്റി മറിച്ചു. കടൽഭിത്തി കൂടി വന്നതോടെ തീരം ഇല്ലാതായി. അതോടെ ആമകളുടെ വരവ് തീരെ കുറഞ്ഞു. തീരം പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ദിവസ വേതനവും നിലച്ചതോടെ കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അടച്ചു പൂട്ടി.
സർക്കാർ ധനനിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ ഈ കേന്ദ്രത്തെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് തീരം പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആമകളുടെ വരവ് നിലച്ചതോടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഉണർവും ഉന്മേഷവും കുറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കടലാമ സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെട്ടത്.
ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ആമകൾ മുട്ടയിടാൻ കടൽ താണ്ടി ഇവിടെയെത്തുന്നത്.
ലോകത്തുള്ള എട്ട് തരം കടലാമകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായ ‘ഒലിവ് റിഡ്ലി’ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ആമകളാണ് പതിവായി ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത്. വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിന് 50 ഗ്രാം ഭാരവും 5 സെൻ്റീ മീറ്റർ നീളവുമുണ്ടാകും.പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അത് ഒരു മീറ്റർ നീളവും 80 കിലോ ഭാരവുമാകും.
മുട്ടകൾ വിരിയിക്കുന്നതിന് പുറമെ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന കടലാമകളുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്. ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ തട്ടിയും മത്സ്യബന്ധന വലയിൽ പെട്ടും ആമകൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. ഇതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആമകൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്താറുണ്ട്. ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും ശുശ്രൂഷയും നൽകി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതോടെ ആമകളെ തീര സംരക്ഷകർ കടലിലേക്ക് തന്നെ തുറന്ന് വിടാറാണ് പതിവ്.
ALSO READ: നൂറ് കിലോ ഭാരം, വംശനാശ ഭീഷണി; കാസർകോടിൻ്റെ സ്വന്തം 'ഭീമൻ ആമ'യെ അറിയാമോ?