തായ്ലൻഡ് നല്കിയ സ്വപ്നം; ആറു വർഷം, ആയിരം ലോഡ് മണ്ണ്, മൂന്നു വഴികൾ, തോമസേട്ടന്റെ തുരങ്കം വിസ്മയമാകുന്നു
തായ്ലൻഡിൽ കണ്ട പ്രകൃതി നിർമ്മിത തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് തോമസേട്ടൻ ഗുഹ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. ഭാവിയിൽ ഇവിടം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാൻ കഴിയും വിധം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളുണ്ടെന്നും വീട്ടുകാർ പറയുന്നു.
Published : October 14, 2026 at 8:57 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ പി
കണ്ണൂർ: അറബാനയും മൺവെട്ടിയും താഴെവയ്ക്കാത്ത തോമസ് ഏട്ടൻ ഇപ്പോഴും തുരങ്കം നിർമിക്കുന്ന തിരക്കിൽ ആണ്. 150 മീറ്റർ എന്ന തുരങ്ക സ്വപ്നത്തിലേയ്ക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. തോമസേട്ടന്റെ മനസില് ഇത്തരമൊരു കൗതുകം ഉദിക്കാന് കാരണം ഒരു വിദേശ യാത്രയാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 68-ാം വയസിലാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള തായ്ലൻഡ് സന്ദർശന വേളയിൽ ഒരു തുരങ്കം കാണാനിടയായതാണ് തുടക്കം. അതിൽ നിന്ന് ആകൃഷ്ടനായാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്ത തോമസിൻ്റെ മനസിലുണർന്നത്. പിന്നീട് സ്വന്തം വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ തുരങ്ക നിർമാണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.
മക്കളോടൊപ്പമുള്ള വിദേശയാത്രയ്ക്കിടെ 2018 ൽ ആണ് കടലിനോട് ചേര്ന്ന് ഒരു തുരങ്കം കാണുന്നത്. അന്നേ ധാരാളം ആളുകൾ ആ നിർമിതി കാണാൻ അവിടെയെത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ മനസിൽ കയറിപ്പറ്റിയ ആ ആഗ്രഹത്തിന് 2021ൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. 2021ൽ ആണ് തുരങ്ക നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. പണിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും അവധിയെടുക്കാതെയാണ് തോമസേട്ടൻ ഇതുവരെയും പിന്നിട്ടത്. നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു വർഷം കൂടി വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് തോമസേട്ടൻ പറയുന്നത്.
'ഇപ്പോൾ 2026 പിന്നിടുകയാണ്, മൺവെട്ടിയും പിക്കാസും അറബാനയും കൊണ്ട് ഇന്നും പണി തുടരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രായം 73 വയസ്, തുരങ്ക നിർമാണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 15 മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്താണ് തുരങ്കം നിർമിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ഇടയ്ക്ക് വന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം 11 മണിക്കൂർ ആക്കി ചുരുക്കി തുരങ്കനിർമാണത്തിനെടുക്കുന്ന സമയമെന്ന് തോമസ് പറഞ്ഞു.
ഇതിനകം ആയിരത്തിലധികം ലോഡ് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതായും തോമസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. 'ആറ് കൊല്ലമായി അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയണ്ട്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു കൊല്ലം കൂടിയെടുത്ത് പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. തായ്ലൻഡ് യാത്രയിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ഇങ്ങനൊരു ദൗത്യത്തിന് പ്രചോദനമായത്,' തോമസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അത്ഭുതങ്ങൾ പിന്നിട്ട തുരങ്കം
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ പെരുവാമ്പയിലെ തോമസേട്ടൻ നിർമിക്കുന്ന ഗുഹ കാഴ്ചയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഏറെ വിസ്മയങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. തോമസ് എന്ന ഒറ്റയാൾ പോരാളി ആറു വർഷമായി തുരങ്ക നിർമാണത്തിൽ വ്യപൃതനായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി പൂർത്തികരണത്തിന് വേണം എന്നാണ് തോമസേട്ടൻ പറയുന്നത്. പിക്കാസും അറബാനയും തൂമ്പയും തുടങ്ങി പണിയായുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മാത്രം ഇതിനകം മൂന്നുലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവായി. തൻ്റെ സ്വന്തം പണിക്കൂലി മാത്രം നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് കോടികൾ വരെ ചെലവ് വരും.
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2021 ഇൽ തുരങ്കത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി 25 മീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി സർജറി ചെയ്യേണ്ടിവന്നത്. തുടർന്ന് 15 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് 11 മണിക്കൂർ ആക്കി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചത് ആകട്ടെ രണ്ടുമണിക്കൂർ നിരന്തരം നടക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തെ മാത്രം വിശ്രമം പൂർത്തിയാക്കി നടത്തത്തിന് പകരം തുരങ്ക നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന സ്വപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. 16 സ്പോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പുറത്തേയ്ക്കുള്ള വഴികളാണ് തുരങ്കത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
വണ്ടർ അടിച്ച് ഭാര്യ സാലിയും
തൻ്റെ കൂടെ തായ്ലൻഡിൽ വന്നു കണ്ട പ്രകൃതി നിർമ്മിത തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് തോമസേട്ടൻ ഗുഹ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ഒരു നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തനത്തെ താൻ പിന്തുണയ്ക്കാറില്ലെന്ന് ഭാര്യ ലിസി പറയുന്നു. 'പ്രായവും ആരോഗ്യവും കണക്കിലെടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തം അധികം പ്രേത്സാഹിപ്പിക്കാത്തത്. എല്ലാ ജോലിയെടുക്കാനും ആരോഗ്യമാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും വർഷമെടുത്ത് പണികൾ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഫിനിഷിംഗിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ണെടുപ്പ് ശൈലിയിലും ഞാൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്,' ഭാര്യ സാലി പറഞ്ഞു.
ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല
പലർക്കും ആശങ്ക തുരങ്കത്തിനു മുകളിൽ നിന്ന് ദുരന്ത സമയങ്ങളിൽ മണ്ണിടിയുമോ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഈ തുരങ്കത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് തോമസ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഏത് കനത്ത മഴയിലും ഉറവയിലും തൻ്റെ തുരങ്കത്തിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എത്താറില്ല. മഴക്കാലത്ത് പോലും ഞാൻ പണി നടത്തിയിരുന്നു എന്നും തോമസ് പറയുന്നു.
സന്ദർശകരുടെ പ്രവാഹം
തോമസേട്ടൻ്റെ അത്യപൂർവ്വ സൃഷ്ടി കാണാൻ ഇതിനകം നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ് പെരുവാമ്പയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സന്ദർശകർക്ക് സൗജന്യമായി ഗുഹ കാണാമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് തോമസേട്ടൻ ഒരാളോട് നൂറു രൂപ വീതം വച്ച് വാങ്ങിതുടങ്ങി. കാരണം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പണിയായുധങ്ങളെങ്കിലും വാങ്ങാമല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് നിശ്ചിത തുക ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
സന്ദർശനത്തിനു പുറമെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായും ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. വളരെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലരും വന്നു കണ്ടിട്ട് ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്, പണി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ഭാവിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും തോമസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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