ഒന്നാം സമ്മാനം കരയില്, രണ്ടാം സമ്മാനം കടലില്! വടംവലിക്ക് സമ്മാനം നല്കാനാകാതെ സംഘാടകർ, ഒടുവിലെത്തി 'പിടയ്ക്കണ മുരു'
ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ സീറോ സ്റ്റാർ നൈനാംവളപ്പ് ടീം ചാമ്പ്യന്മാരായപ്പോൾ, എംആർഎസ് നൈനാംവളപ്പ് ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി
Published : August 19, 2026 at 2:10 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: വടംവലി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ജീവനുള്ള മുട്ടനാടും രണ്ടാം സമ്മാനമായി കടലിൽനിന്ന് പിടിക്കുന്ന കൂറ്റൻ മുരു (അമൂർ) മത്സ്യവും കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? കോഴിക്കോട് നൈനാംവളപ്പിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വടംവലി മത്സരത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്. ഒന്നാം സമ്മാനമായ ആട് അടുത്ത വീട്ടിലെ കൂട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇരുന്നെങ്കിലും, ഫ്രഷ് മീനായതിനാൽ രണ്ടാം സമ്മാനമായ 'മുരു' കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വൈകിയത് സംഘാടകരെയും വിജയികളെയും ഒരുപോലെ മുൾമുനയിലാക്കി!
നൈനാംവളപ്പ് കോതി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് വടംവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ടീമിനെയൊക്കെ സെറ്റാക്കി. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ സീറോ സ്റ്റാർ നൈനാംവളപ്പ് ടീം ചാമ്പ്യന്മാരായപ്പോൾ, എംആർഎസ് നൈനാംവളപ്പ് ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. 12,500 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മുട്ടനാടാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി കരുതിയത്. ഫ്രഷ് മീൻ തന്നെ നൽകണമെന്ന കർശന വാശിയിലായിരുന്നു സംഘാടകർ രണ്ടാം സമ്മാനമായി മുരു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മുട്ടനാട് റെഡി, പക്ഷേ രണ്ടാം സമ്മാനമായ മുരു കടലിലാണ്, സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യണമെങ്കില് മുരു കരയില് എത്തണം.
മുരുവിനെ കിട്ടാതയതോടെ മത്സരശേഷമുള്ള സമ്മാനദാനവും നീട്ടിവച്ചു. കിലോഗ്രാമിന് 1050 രൂപയാണ് മുരുവിൻ്റെ വില. തീരദേശമേഖലയായ നൈനാം വളപ്പ്, കോതി പ്രദേശത്ത് ഭൂരിഭാഗവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മുരു സുലഭമായതിനാലാണ് ഇത്തവണ അതുതന്നെ സമ്മാനമാക്കിയത്. മത്സരത്തിൻ്റെ തലേദിവസവും മുരുവിനെ കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ, മത്സരദിവസം കിട്ടിയില്ല. കടലിൽ പോയ ബോട്ടുകൾ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും തിരിച്ചുവന്നപ്പോഴൊക്കെ സംഘാടകർ മുരുവിനായി കാത്തുനിന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.
"ഒന്നാം സമ്മാനം കരയിലും രണ്ടാം സമ്മാനം കടലിലും"
മത്സരശേഷം രണ്ടു ദിവസം മുട്ടനാട് അടുത്ത വീട്ടിലെ കൂട്ടിൽ കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു. മുരു കിട്ടുന്നത് വരെ ആടിനെ സംഘാടകർ പോറ്റണം. കമ്പവലി ചാമ്പ്യൻമാരായ സീറോ സ്റ്റാർ നൈനാംവളപ്പ് ടീമും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ എംആർഎസ് നൈനാംവളപ്പ് ടീമുമാകട്ടെ സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള കട്ട കാത്തിരിപ്പിലും! ഇവർക്കുള്ള മെഡലുകളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എത്രയും വേഗം മുരു മീൻ കിട്ടണമേ എന്ന പ്രാർഥനയിലായി സംഘാടകർ.
"ഓഗസ്റ്റ് 11, 12 തീയതികളിലെല്ലാം മുരു നൈനാംവളപ്പിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരദിവസവും അതിനടുത്ത ദിവസവും മുരു കിട്ടിയില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മുരു കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സമ്മാനദാനവും ഇങ്ങനെ വൈകി. സംഘാടകരായ നൈനാംവളപ്പ് കോതി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയും ആകെ വലഞ്ഞൂന്ന് പറഞ്ഞാല് മതീലോ, ഫ്രഷ് മീൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് കാത്തിരുന്നത്" സംഘാടക സമിതി അംഗമായ സുബൈർ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒടുവിൽ കിട്ടി ഒരു കൊമ്പനെ
കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പിടയ്ക്കുന്ന മുരുവിനെ കിട്ടി. പ്രദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ എൻ വി അഷ്റഫിനാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ഒരു മുരുവിനെ കിട്ടിയത്. എണ്ണായിരത്തിലധികം രൂപ വിലവരുന്ന എട്ട് കിലോ മത്സ്യമാണ് ലഭിച്ചത്. മത്സ്യ വ്യാപാരി എൻ വി മുസ്തഫയാണ് "മീൻ സമ്മാനം" സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. രണ്ടാം സമ്മാനം എത്തിയതോടെ നൈനാംവളപ്പ് കോതി സ്വാതന്ത്യദിന ആഘോഷക്കമ്മിറ്റി ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് നടത്തിയ വടംവലി മത്സരത്തിൻ്റെ സമ്മാന വിതരണവും നടത്തി. പരിപാടികൾക്ക് ടി വി മാമുകോയ, കെ ടി സിദ്ധീഖ്, ടി വി ഷാഫി, മുജീബ് എൻ വി, ടി വി അഷ്റഫ്, കാസിം എൻ വി, മുഹമ്മദ് അനീസ് എം പി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.സ്പോൺസർമാരായ എൻ പി അബ്ദു നാസർ, സാദിക്ക് എൻ വി എന്നിവർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു.