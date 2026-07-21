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ജനറല്‍ ടിക്കറ്റുമായി റിസർവേഷൻ കോച്ചിൽ യാത്ര; വനിത കംമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റിലേക്ക് മാറാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു, പിന്നാലെ ടിടിഇയ്‌ക്ക് യുവതിയുടെ മര്‍ദനം

ടിടിഇക്കെതിരെ യുവതിയുടെ മര്‍ദനം. മുഖത്തിന് പരിക്കേറ്റ സുജിത്ത് പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ടിടിഇയില്‍ നിന്നും തനിക്ക് മര്‍ദനമുണ്ടായതായി യുവതി.

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Photo from Farooq railway station. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 1:16 PM IST

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പാലക്കാട്: ട്രെയിനില്‍ ടിടിഇക്കെതിരെ യുവതിയുടെ മര്‍ദനം. ടിടിഇ സുജിത്തിനാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് സംഭവം.

ജനറല്‍ ടിക്കറ്റെടുത്ത് റിസര്‍വേഷന്‍ കോച്ചില്‍ യാത്ര ചെയ്‌ത ശ്രുതിയാണ് സുജിത്തിനെ ആക്രമിച്ചത്. ഫറോക്കില്‍ നിന്നും കുറ്റിപ്പുറത്തേക്കാണ് യുവതി ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. ടിക്കറ്റെടുത്ത യുവതി റിസര്‍വേഷന്‍ കമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റായ എസ് 5 കോച്ചിലാണ് കയറിയത്. ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാനെത്തിയ സുജിത്ത് യുവതിയോട് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെത്തുമ്പോള്‍ ജനറല്‍ കമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റിലേക്ക് മാറാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇതില്‍ പ്രകോപിതയായ യുവതി സുജിത്തിനെ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. മര്‍ദനത്തില്‍ ടിടിഇയുടെ മുഖത്തിന് പരിക്കേറ്റു.

ഷൊര്‍ണൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

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സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ടിടിഇ യുവതിക്കെതിരെ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ജോലി തടസപ്പെടുത്തിയെന്നും മുഖത്ത് ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചെന്നും അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും കാണിച്ചാണ് ടിടിഇ പരാതി നൽകിയത്. ഷൊര്‍ണൂര്‍ റെയില്‍വേ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതിന് ശേഷം സുജിത്തിനെ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതേസമയം ടിടിഇ തന്നെ മര്‍ദിച്ചെന്ന് കാട്ടി യുവതിയും പരാതി നല്‍കി. ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാനെത്തിയപ്പോള്‍ ടിടിഇ തന്നെ അസഭ്യം പറഞ്ഞൂവെന്നും പിന്നാലെ മര്‍ദിച്ചൂവെന്നും ശ്രുതി പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

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