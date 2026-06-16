ETV Bharat / state

കടലിൽ വിലക്ക്, വിപണിയിൽ പൊള്ളുന്ന വില; ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തോടെ മത്സ്യവിപണിയിൽ ‘തീവില’, പ്രതിസന്ധിയിലായി മലയാളി

പ്രിയപ്പെട്ട മീനുകൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനി കൈപൊള്ളുന്ന വില നൽകേണ്ടി വരും.

TROLLING PROHIBITED FISH PRICE KERALA TROLLING BAN SEAFOODS
കടലിൽ വിലക്ക്, വിപണിയിൽ പൊള്ളുന്ന വില (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ മലയാളിയുടെ അടുക്കള ബജറ്റ് താളംതെറ്റിച്ച് മത്സ്യവിപണിയിൽ വില കുത്തനെ ഉയർന്നു. ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകൾക്ക് കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ വിപണിയിൽ എത്തുന്ന മത്സ്യത്തിന്‍റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായത്. പ്രിയപ്പെട്ട മീനുകൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനി കൈപൊള്ളുന്ന വില നൽകേണ്ടി വരും.

ജനപ്രിയ ഇനങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം വരെ വിലവർദ്ധനവ്

സാധാരണക്കാരുടെ നിത്യഭക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്ന മത്തി, അയല എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നെയ്‌മീൻ, ചെമ്മീൻ തുടങ്ങിയ വലിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും വിപണിയിൽ പകുതിയിലധികമായി കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ മുൻപില്ലാത്ത വിധം വലിയ വിലക്കയറ്റമാണ് വിപണിയിൽ ഉടനീളം ദൃശ്യമാകുന്നത്. ദിവസേനയുള്ള വിപണി വിലയിൽ ശരാശരി 20 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ വർദ്ധനവാണ് നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ എന്ത് പഠിക്കണം, എഐയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ബി എസ് വാര്യര്‍


മത്തി, അയല: സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ സുലഭമായി ലഭിച്ചിരുന്ന ഈ ജനപ്രിയ ഇനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരട്ടിയോളം വില നൽകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.

നെയ്‌മീൻ, ചെമ്മീൻ: ഉയർന്ന ഇനം മത്സ്യങ്ങളുടെ വില സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവ്:

പ്രാദേശികമായി ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രക്കുകളിൽ എത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് വ്യാപാരികൾ.

ഉൾനാടൻ വിപണികളിൽ പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടി

തീരദേശ മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉൾനാടൻ ഗ്രാമീണ വിപണികളിലാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന്‍റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾനാടുകളിലേക്ക് മത്സ്യം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഗതാഗതച്ചെലവും ഇടനിലക്കാരുടെ ലാഭവും കൂടിയാകുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മത്സ്യം വാങ്ങുക എന്നത് അസാധ്യമായി മാറുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും മുൻപ് സജീവമായിരുന്ന വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ വഴിയോര മത്സ്യവിപണികൾ പലതും കച്ചവടമില്ലാതെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് തികയുന്നില്ല

ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലയളവിൽ പരമ്പരാഗത ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങൾക്കും ചെറുവള്ളങ്ങൾക്കും ഒഴുക്കുവലക്കാർക്കും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിപണിയിലെ വൻ ഡിമാൻഡ് നിറവേറ്റാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കടൽക്ഷോഭവും പലപ്പോഴും പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾക്കും തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്.

TROLLING PROHIBITED FISH PRICE KERALA TROLLING BAN SEAFOODS
trolling prohibited, fish prices are 'super high', (ETV Bharat)

"ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും കപ്പൽ കയറിയതോടെ വിപണിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മീനുകൾ ലേലം വിളിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ തുക നൽകേണ്ടി വരുന്നു. അത് കസ്റ്റമേഴ്‌സിന് നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വില കൂട്ടേണ്ടി വരും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത." മത്സ്യവ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു.

ഇതര മാംസവിപണികളിലേക്കും കണ്ണ് നട്ട് ജനങ്ങൾ

ട്രോളിംഗ് നിരോധനം അവസാനിക്കുന്നതുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മത്സ്യവിപണിയെ സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയുടേതായിരിക്കും. പച്ചക്കറി വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നാലെ മത്സ്യത്തിനും വില ഉയർന്നത് സാധാരണ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ബജറ്റിന് വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്സ്യം കിട്ടാതാകുന്നതോടെ ജനങ്ങൾ ചിക്കൻ, മുട്ട തുടങ്ങിയ ഇതര മാംസാഹാരങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുമെന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവയുടെ വിലയും വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിപണി വിദഗ്‌ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

TAGGED:

TROLLING PROHIBITED
FISH PRICE
KERALA TROLLING BAN
SEAFOODS
SOARING FISH PRICES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.