ഇനി കണ്ണൂരിൽ കാണാം; തിരുവനന്തപുരം കായിക മേളയിൽ സ്വർണ്ണക്കപ്പുയർത്തി ആതിഥേയര്
വർഷങ്ങളായി ആധിപത്യം പുലർത്തി വരുന്ന മലപ്പുറത്തെ 1825 പോയിന്റുകള് നേടി പിന്തള്ളിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ചാംപ്യന്മാരായത്.
തിരുവനന്തപുരം: എട്ടു ദിനങ്ങളിലായി 19,310 കൗമാര കായിക താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ വർണാഭമായ കൊടിയിറക്കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കപ്പുയർത്തി ആതിഥേയരായ തിരുവനന്തപുരം.
വർഷങ്ങളായി ആധിപത്യം പുലർത്തി വരുന്ന മലപ്പുറത്തെ 1825 പോയിന്റുകള് നേടി പിന്തള്ളിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ചാംപ്യന്മാരായത്. 203 സ്വർണ്ണവും 147 വെള്ളിയും 171 വെങ്കലവും നേടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കപ്പുയർത്തിയത്. അടുത്ത വര്ഷം കണ്ണൂരാണ് സ്കൂള് കായികമേള.
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ 117.50 പവനുള്ള കപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ടീമിന് കൈമാറി. അതെ സമയം 22 സ്വർണ്ണവും 29 വെള്ളിയും 24 വെങ്കലവും 247 പോയിന്റുകളുമായി അത്ലറ്റിക്സിൽ മലപ്പുറം ആധിപത്യം നിലനിർത്തി. കനത്ത മഴയിൽ കുതിർന്ന സമാപന ചടങ്ങിൽ ഒളിമ്പ്യൻ ശ്രീജേഷ്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി, മന്ത്രിമാരായ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണ ജോർജ്, ജി ആർ അനിൽ, മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, എം എൽ എ മാരായ ആന്റണി രാജു, എം വിൻസെന്റ് തുടങ്ങിയവരുമുണ്ടായിരുന്നു.
91 സ്വർണ്ണവും 56 വെള്ളിയും 109 വെങ്കലവും നേടി 892 പോയിന്റുകളുമായി തൃശൂർ ജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 82 സ്വർണ്ണവും 77 വെള്ളിയും 87 വെങ്കലവും 892 പോയിന്റുകളുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.
വിജയത്തുടർച്ച നഷ്ടമായെങ്കിലും തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷവും മലപ്പുറത്തിന്റെ തേരാളിയായി ഐഡിയൽ എച്ച്. എസ്. എസ്. കടകശ്ശേരി ഒന്നാമതായി. വി. എം. എച്ച്. എസ്. വടവന്നൂർ രണ്ടാമതായപ്പോൾ തൊട്ടു പുറകിൽ 57 പോയിന്റുകൾ നാവാമുകുന്ദ എച്ച്. എസ്. എസ്. തിരുനാവായയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. മേളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കോർഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ 15 അതിലേറ്റിക്സ് റെക്കോർഡുകളും 20 അക്വാട്ടിക് റെക്കോർഡുകളും ഉൾപ്പെടെ 35 റെക്കോർഡുകളാണ് കുറിച്ചതെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഉമേഷ് എൻ എസ് കെ ഐ. എ. എസ് വേദിയിൽ പറഞ്ഞു.
വിജയികളായ 50 താരങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമിച്ചു നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സർക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കായിക താരങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മികവ് വിലയിരുത്തുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃക
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിലെ മലപ്പുറത്തിന്റെ സർവാധിപത്യത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നീന്തി കയറുകയായിരുന്നു. ആകെ നേടിയ 1825 പോയിന്റുകളിൽ 649 പോയിന്റുകളും നീന്തൽ ഇനങ്ങൾക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം നേടിയത്.
ഗെയിംസ് വിഭാഗത്തിൽ 1107 പോയിന്റുകളും തിരുവനന്തപുരം നേടി. അതിലേറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ മലപ്പുറം ആധിപത്യം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും അതിലേറ്റിക്സിലും ഗെയിംസിലും അക്വാട്ടിക്സിലും ഒരു പോലെയുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള ആദ്യ സ്വർണ്ണക്കപ്പുയർത്തിയത്. സീനിയർ ബോയ്സ് 100 മീറ്റർ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ 53.29 സെക്കന്റുകളിൽ നീന്തിക്കയറിയ പിരപ്പൻകോട് വി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലെ ശ്രീഹരി ബിയുടെ റെക്കോർഡ് ഉൾപ്പെടെ 73 സ്വർണ്ണവും 63 വെള്ളിയും 46 വെങ്കലവും തിരുവനന്തപുരം നീന്തൽ ഇനങ്ങളിൽ മാത്രം നേടി.
122 സ്വർണ്ണവും 77 വെള്ളിയും 120 വെങ്കലവുമാണ് ഗെയിംസ് ഇനത്തിൽ ജില്ല നേടിയത്. 103 അക്വാട്ടിക്സ് ഇനങ്ങളും 535 ഗെയിംസ് ഇനങ്ങളുമായിരുന്നു മേളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലെ കായിക നിലവാരത്തെ അതിലേറ്റിക്സ് ഇനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമളക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ മത്സര ഫലങ്ങൾ.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പോയിന്റ് പട്ടിക :
തിരുവനന്തപുരം :
സ്വർണ്ണം - 203
വെള്ളി - 147
വെങ്കലം - 171
പോയിന്റ്- 1825
തൃശൂർ :
സ്വർണ്ണം - 91
വെള്ളി- 56
വെങ്കലം-109
പോയിന്റ്-892
കണ്ണൂർ :
സ്വർണ്ണം - 82
വെള്ളി- 77
വെങ്കലം-109
പോയിന്റ്-892
പാലക്കാട് :
സ്വർണ്ണം - 70
വെള്ളി - 83
വെങ്കലം - 95
പോയിന്റ് - 834
മലപ്പുറം :
സ്വർണ്ണം - 72
വെള്ളി - 74
വെങ്കലം - 110
പോയിന്റ് - 801
കോഴിക്കോട് :
സ്വർണ്ണം - 59
വെള്ളി - 86
വെങ്കലം - 85
പോയിന്റ് -743
എറണാകുളം :
സ്വർണ്ണം - 53
വെള്ളി - 68
വെങ്കലം - 78
പോയിന്റ് - 627
കൊല്ലം :
സ്വർണ്ണം - 24
വെള്ളി - 32
വെങ്കലം - 58
പോയിന്റ് - 328
കാസർഗോഡ് :
സ്വർണ്ണം - 23
വെള്ളി - 27
വെങ്കലം - 50
പോയിന്റ് -263
ആലപ്പുഴ :
സ്വർണ്ണം - 19
വെള്ളി - 18
വെങ്കലം - 46
പോയിന്റ് -231
കോട്ടയം :
സ്വർണ്ണം - 10
വെള്ളി - 19
വെങ്കലം - 35
പോയിന്റ് - 170
വയനാട് :
സ്വർണ്ണം - 11
വെള്ളി - 18
വെങ്കലം -36
പോയിന്റ് -163
ഇടുക്കി :
സ്വർണ്ണം - 8
വെള്ളി - 11
വെങ്കലം - 21
പോയിന്റ് -98
പത്തനംതിട്ട :
സ്വർണ്ണം - 1
വെള്ളി - 6
വെങ്കലം -15
പോയിന്റ് -53
ഗൾഫ് :
സ്വർണ്ണം - 0
വെള്ളി - 1
വെങ്കലം -0
പോയിന്റ് -3
അത്ലറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റലുകൾ :
ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ - 57 പോയിന്റ്
സി എസ് എച്ച് വയനാട് - 8 പോയിന്റ്
കൊല്ലം സായി - 8 പോയിന്റ്
തലശ്ശേരി സായി - 5 പോയിന്റ്
എം എ കോളജ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ കരീംപാറ - 5 പോയിന്റ്
ജി വി എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണൂർ - 4 പോയിന്റ്
ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ബോയ്സ്, കുന്നംകുളം - 4 പോയിന്റ്
അത്ലറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച സ്കൂൾ :
ഐഡിയൽ ഇ എച്ച് എസ് എസ് കടക്കശ്ശേരി -78 പോയിന്റ്
വി എം എച്ച് എസ് വടവന്നൂർ - 58 പോയിന്റ്
നവ മുകുന്ദ എച്ച് എസ് എസ് തിരുന്നാവായ - 57 പോയിന്റ്
സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പുല്ലൂരാംപാറ - 39 പോയിന്റ്
എച്ച് എസ് മുണ്ടൂർ -35 പോയിന്റ്
കെ എച്ച് എം എച്ച് എസ് അലതിയൂർ -32 പോയിന്റ്
മാർ ബേസിൽ എച്ച് എസ് എസ് കോതമംഗലം -28 പോയിന്റ്
അക്വാട്ടിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച സ്കൂൾ :
എം വി എച്ച് എസ് എസ് തുണ്ടത്തിൽ -118 പോയിന്റ്
ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് പിരപ്പൻകോട് -64 പോയിന്റ്
ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് കന്ന്യകുളങ്ങര -58 പോയിന്റ്
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് - 50 പോയിന്റ്
ബി എൻ വി വി ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവല്ലം -48 പോയിന്റ്
വി പി എസ് മലങ്കര ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ വെങ്ങാന്നൂർ - 25 പോയിന്റ്
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ആൻഡ് വി എച്ച് എസ് എസ് കളമശ്ശേരി -24 പോയിന്റ്.
