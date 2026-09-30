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തലസ്ഥാനത്തെ മുൾമുനയിലാക്കി നിശായുദ്ധം; യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി വിദ്യാർഥികളെ മർദിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

രാത്രി എട്ടു മണിയോടെയാണ് പാളയം എം.ജി റോഡിനെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ നിശായുദ്ധമാക്കി മാറ്റിയ സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടക്കം.

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ഡിസിസി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 10:18 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പാളയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ വൻ സംഘർഷം. പ്രകടനത്തിന് നേരെ ഹോസ്റ്റലിൽനിന്ന് കല്ലേറുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തീപ്പന്തം തിരിച്ചെറിയുകയും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി വിദ്യാർഥികളെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടത്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചു.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെയും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിനിടെ ബുധനാഴ്ച രാത്രി (30.09.26) എട്ടുമണിയോടെയാണ് എംജി റോഡിനെ യുദ്ധക്കളമാക്കിയ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. മാർച്ച് പാളയം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കുനേരെ കോമ്പൗണ്ടിൽനിന്ന്‌ കല്ലും ബിയർ കുപ്പികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ എറിഞ്ഞതാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

കല്ലേറുണ്ടായതോടെ മാർച്ചിനായി കരുതിയിരുന്ന തീപ്പന്തങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിനുള്ളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. ഹോസ്റ്റലിനകത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ പന്തങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട കാറിനു മുകളിലും മരത്തിലുമൊക്കെയാണ് പതിച്ചത്. തുടർന്ന് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചോ പത്തോ വിദ്യാർഥികളെ മർദിച്ചതായി സിപിഎം നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. അക്രമികൾ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ജനൽച്ചില്ലുകളും ഫർണിച്ചറുകളും അടിച്ചുതകർത്തു. സംഭവമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ ഉൾപ്പെടെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു.

പൊലീസ് നടപടിയും ഉപരോധവും

എസ്എഫ്ഐയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായതോടെ പലയിടങ്ങളിലും ഫ്ലക്സുകൾ വലിച്ചുകീറുകയും കൈയാങ്കളി നടക്കുകയും ചെയ്തു. സംഘർഷം തടയാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിലും ഏറ്റുമുട്ടി. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് കയറി ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ഗ്രനേഡും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏഴുതവണയാണ് പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചത്. ഇതിനിടെ പരിക്കേറ്റ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എത്തിയ ആംബുലൻസുകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞുവച്ചു.

അക്രമികൾക്ക് പൊലീസ് കുടപിടിക്കുകയാണെന്നും ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് കയറി പൊലീസ് അതിക്രമം കാണിച്ചെന്നും ആരോപിച്ച് വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിപിഎം, എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾ എംജി റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. വി ജോയ് എംഎൽഎ, എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് തുടങ്ങിയവരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ചെയ്യണമെന്നും യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് ഹോസ്റ്റലിലെ വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിച്ചതെന്നും വി ശിവൻകുട്ടി ചോദിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അനുവദിക്കാത്ത പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ നേതാക്കൾ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

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സംഘർഷ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (ETV Bharat)

സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പാളയത്തേക്ക് എത്തി. നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നടക്കുന്നതെന്നും എസ്എഫ്ഐയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രകോപനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. തലസ്ഥാന നഗരിയെ മണിക്കൂറുകളോളം മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി വേണമെന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി പി വിജയൻ, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, ഡിസിപി തുടങ്ങിയ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

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അതേസമയം ബാഹുൽ കൃഷ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഹോസ്റ്റലിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് ആദ്യം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട വാഗ്വാദങ്ങൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഹോസ്റ്റൽ പരിസരത്തുനിന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റി. ഗേറ്റുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എംജി റോഡിലെ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. കൂടുതൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

SFI YOUTH CONGRESS CLASH
V SIVANKUTTY PROTEST TRIVANDRUM
PINARAYI VIJAYAN VISITS PALAYAM
KERALA UNIVERSITY HOSTEL ATTACK
TRIVANDRUM PALAYAM CLASH

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