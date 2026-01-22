തലസ്ഥാന വികസനത്തില് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രഖ്യാപനം തത്കാലമില്ല; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്കായി കാത്തിരിക്കൂവെന്ന് മേയര്
Published : January 22, 2026 at 9:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരസഭയുടെ ഭരണം ലഭിച്ചാൽ 45 ദിവസത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് വികസനരേഖ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന ബിജെപി വാഗ്ദാനത്തിൽനിന്ന് മലക്കം മറിഞ്ഞ് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വി.വി. രാജേഷ്.
നഗരസഭയുടെ ഭരണം ആരംഭിച്ചിട്ട് വെറും 25 ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂവെന്നും ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത്തരത്തിൽ വികസനത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ടെന്നും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ രാജേഷ് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്കായി കാത്തിരിക്കണമെന്നും മേയര് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ തലസ്ഥാനത്തു വന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പല വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി പല നിലകളിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ കോർപ്പറേഷന് ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
പല പദ്ധതികൾക്കും സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരവും ആവശ്യമുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കോർപ്പറേഷന് ഏകപക്ഷീയമായി ഒരു വികസനത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ടെന്ന് രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
കോർപ്പറേഷനിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള 25 ദിവസത്തിനിടെ 8 ദിവസത്തോളം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. അതിനാൽ കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ ആയിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മികച്ച വികസന മാതൃക നടപ്പാക്കിയ മേയർമാരെയും വിദഗ്ധരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്ത കോൺക്ലേവുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്ക് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ശേഷമേ അത്തരത്തിൽ ഒരു ബ്ലൂപ്രിന്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയൂ. 25 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വാർഡ് സഭകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൗൺസിലർമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോർപ്പറേഷന്റെ വികസന സെമിനാർ നടത്താനുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യം 101 വാർഡുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. കുടിവെള്ളം മുടക്കമില്ലാതെ നഗരവാസികൾക്ക് ലഭിക്കാൻ 4 പുതിയ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുമ്പോൾ കൈമാറും. എന്തായാലും 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തലസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം ബിജെപി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 2036-ലെ ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവറിയിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്. സുരേഷും പ്രധാനമന്ത്രി തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുക 10.15ന്
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി 23 വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കർശന ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. രാവിലെ 10.15ന് പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. രാവിലെ 10.45 മുതൽ 11.20 വരെ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം, തറക്കല്ലിടൽ, ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും.
ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം 11:30ഓടെ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തു തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുയോഗത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കും. ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:40ന് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിക്കും.
പാർക്കിംഗ് നിരോധനം
നാളെ രാവിലെ 7.00 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി വരെ പ്രധാനമന്ത്രി കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന പാതകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല. ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട്, ശംഖുമുഖം, ചാക്ക, പേട്ട, പാറ്റൂർ, ജനറൽ ആശുപത്രി, സ്റ്റാച്യൂ, ഓവർബ്രിഡ്ജ്, കിള്ളപ്പാലം വഴി ചൂരക്കാട്ടുപാളയം വരെയുള്ള റോഡുകളിലും, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ മുതൽ പവർഹൗസ് ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ റിക്കവറി വാൻ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഗതാഗത വഴിതിരിച്ചുവിടൽ
രാവിലെ 10.00 മുതൽ 11.00 വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 മുതൽ 1.00 വരെയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടും. എയർപോർട്ട് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ വലിയതുറ-കല്ലുംമൂട് വഴിയും, കഴക്കൂട്ടം ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളവ വെൺപാലവട്ടം-കുമാരപുരം-പട്ടം വഴിയും പോകണം. തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് കിഴക്കേകോട്ട ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ടവർ കിള്ളിപ്പാലം-അട്ടക്കുളങ്ങര വഴി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്നായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക.
യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
വിമാനത്താവളം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ മതിയായ സമയം കണക്കാക്കി നേരത്തെ ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുന്നവർ വെൺപാലവട്ടം, ചാക്ക ഫ്ലൈഓവർ, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ സർവീസ് റോഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണം. സമ്മേളനത്തിന് എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കായി ആറ്റുകാൽ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്, ചാല സ്കൂൾ, പൂജപ്പുര ഗ്രൗണ്ട് തുടങ്ങി പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471-2558731, 9497930055 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
