സ്വന്തം പാർട്ടിക്ക് പിന്നാലെ പൊലീസിനും പിഴയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ; ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിന് 15,030 രൂപ പിഴ
നഗരപരിധിയിൽ 44-ാമത് ‘കേരള പൊലീസ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിൻ്റെ' ഭാഗമായി ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിനാണ് നടപടി.
By PTI
Published : September 28, 2026 at 12:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമലംഘകർക്ക് പിഴ ചുമത്താൻ നടക്കുന്ന പൊലീസിന് തന്നെ പിഴ കിട്ടിയാലോ? അതെ, അനധികൃതമായി ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് സാക്ഷാൽ കേരള പൊലീസിന് തന്നെ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ. നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് നഗരസഭയുടെ ഈ പുതിയ നടപടി.
പിഴത്തുക 15,030 രൂപ
നഗരപരിധിയിൽ 44-ാമത് ‘കേരള പൊലീസ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിൻ്റെ' ഭാഗമായി ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിനാണ് നടപടി. നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളായ പിഎംജി, വഴുതക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് 15,030 രൂപയാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 15ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കി. സാധാരണയായി നിയമലംഘകർക്ക് പൊലീസ് പിഴ ചുമത്താറുള്ളതെങ്കിൽ ഇത്തവണ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത്.
ഹൈക്കോടതി നിർദേശം ലംഘിച്ചു
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും അവ സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്ക് പിഴ ചുമത്താനും പൊലീസിനും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേരള ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവുകളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിയമപാലകർ തന്നെ നഗരത്തിലെ പ്രധാനയിടങ്ങളിൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടവർ തന്നെ അത് ലംഘിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഇടപെടൽ. കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് നഗരത്തിൽ നടന്ന പൊലീസ് കായിക മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചത്. മേയർ വി.വി രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി അനധികൃത ബോർഡുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
തുടർനടപടികൾ
കോർപ്പറേഷൻ പിഴ നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർക്ക് കൈമാറുകയും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നോട്ടിസ് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പിഴത്തുക കുടിശികയില്ലാതെ നഗരസഭയിൽ അടച്ചുതീർക്കണമെന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോർപ്പറേഷൻ ഉത്തരവിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സ്വന്തം പാർട്ടിക്കും പിഴ
നേരത്തെ, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിൽ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ബിജെപിക്ക് 19.7 ലക്ഷം രൂപ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബിജെപി സിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ പിഴ ചുമത്തിയത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ ലംഘനമാണിതെന്നും കോർപ്പറേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
കൂടാതെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണമായ 'തൂഫാൻ' പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച ബോർഡുകൾക്കെതിരെയും നഗരസഭ സമാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമലംഘനം ആരു നടത്തിയാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന സന്ദേശമാണ് നഗരസഭ ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും അനധികൃത ബോർഡുകൾക്കെതിരെയുള്ള പരിശോധന കർശനമായി തുടരാനാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ തീരുമാനം.
Also Read: രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണം; വിഡി സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ