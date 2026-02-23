ETV Bharat / state

തലസ്ഥാനത്ത് തീപാറും; മൂന്നിടങ്ങളില്‍ ത്രികോണപ്പോര്, തന്ത്രങ്ങളില്‍ 'ഹെവി വെയിറ്റ്' മുതല്‍ പൊതുസ്വതന്ത്രര്‍ വരെ

കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒരു സീറ്റ് മാത്രം അകലെ നിൽക്കുന്ന ബി.ജെ.പി മൂന്നാം ശക്തിയായി ഉയർന്നതോടെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വാശിയേറിയ ത്രികോണപ്പോരിന് കളമൊരുങ്ങുന്നത്.

TRIPLE THREAT IN THIRUVANANTHAPURAM (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 5:10 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തലസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇക്കുറി തീപാറുന്ന മത്സരത്തിന് സാധ്യത ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ, കൃത്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്താൻ കോൺഗ്രസിൽ ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. എൽ.ഡി.എഫിനും യു.ഡി.എഫിനും പുറമേ ബി.ജെ.പി കൂടി ശക്തമായ മത്സരത്തിന് കച്ചകെട്ടുന്നതോടെ സംസ്ഥാന-ദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറും. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തലസ്ഥാന കോർപ്പറേഷനിൽ ആദ്യമായി ബി.ജെ.പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാവുകയും ഭരണം പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒരു സീറ്റ് മാത്രം അകലെ നിൽക്കുന്ന ബി.ജെ.പി മൂന്നാം ശക്തിയായി ഉയർന്നതോടെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വാശിയേറിയ ത്രികോണപ്പോരിന് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളും എൽ.ഡി.എഫിനൊപ്പമാണെങ്കിലും വട്ടിയൂർക്കാവ്, കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയസാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലും നേമത്ത് ബി.ജെ.പിയെ തളയ്ക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിലുമാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

നേമത്തെ ബി.ജെ.പി ആധിപത്യം മറികടക്കാൻ കോൺഗ്രസ്

കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള 'ഡ്രസ് റിഹേഴ്സലായി' അറിയപ്പെടുന്ന തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി നടത്തിയ മുന്നേറ്റം സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ്, സി.പി.എം നേതൃത്വങ്ങളെ ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നേമത്ത് വൻ ലീഡ് നേടിയിരുന്നു.

ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റമാണ് നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിവിഷനുകളിൽ ബി.ജെ.പി കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ഡിവിഷനിൽ പോലും വിജയിക്കാൻ യു.ഡി.എഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശബരിമല വിഷയം കത്തിനിന്നിട്ടു പോലും എൽ.ഡി.എഫ് അവിടെ അഞ്ച് ഡിവിഷനുകളിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മറികടക്കാൻ 'ഹെവി വെയിറ്റ്' സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഇറക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ആലോചന. പൊതുസ്വതന്ത്രരെയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

2016-ലാണ് ആദ്യമായി ബി.ജെ.പി നേമത്ത് അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. അന്ന് ഒ. രാജഗോപാൽ 67,813 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് വിജയിച്ചത്. 59,142 വോട്ടുകൾ നേടി ശിവൻകുട്ടി രണ്ടാമതെത്തിയപ്പോൾ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജെ.ഡി.യുവി ലെ വി. സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയ്ക്ക് ആകെ 13,860 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ 2021-ൽ ചിത്രം പാടെ മാറി. സി.പി.എമ്മിലെ വി. ശിവൻകുട്ടി 3,949 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രണ്ടാമതെത്തി.

അതേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെ.ഡി.യുവിൽ നിന്നും സീറ്റ് തിരിച്ചെടുത്ത കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയ കെ. മുരളീധരൻ 36,524 വോട്ടുകൾ നേടി യു.ഡി.എഫിന്‍റെ വോട്ടുവിഹിതം രണ്ടരയിരട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇത്തവണ നേമത്ത് വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നേരത്തെ തന്നെ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

കഴക്കൂട്ടത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മുതലാക്കാൻ കോൺഗ്രസ്

കോൺഗ്രസിന് സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലമായി തന്നെയാണ് കഴക്കൂട്ടത്തെ പാർട്ടി കാണുന്നത്. 2016, 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തുടർച്ചയായി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ 2001 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് തുടർച്ചയായി ജയിച്ച മണ്ഡലമാണത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ ബി.ജെ.പി നില മെച്ചപ്പെടുത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. 2011-ൽ 7,508 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ച ബി.ജെ.പിക്ക് 2016-ൽ വി. മുരളീധരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായതോടെയാണ് കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായത്. അന്ന് 42,732 വോട്ടുകൾ (31.90%) അദ്ദേഹം നേടി. 2021-ൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 40,193 വോട്ടുകൾ ബി.ജെ.പി സമാഹരിച്ചു.

നിലവിൽ എം.എ.ൽഎയായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സുവർണ്ണക്കൊള്ള ആരോപണത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലാണ്. സുവർണ്ണക്കൊള്ള നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളിയെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, മണ്ഡലത്തിലെ ഈഴവ വോട്ടുകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നും സി.പി.എമ്മിൽ നിന്ന് ചോരുന്ന വോട്ടുകൾ കൂടി ലഭിച്ചാൽ വിജയിക്കാമെന്നുമാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മുരളീധരന് അഗ്നിപരീക്ഷ

2011, 2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിനെ നയിച്ച കെ. മുരളീധരൻ ഇക്കുറി നേരിടുന്നത് അഗ്നിപരീക്ഷയാണ്. 2019-ൽ അദ്ദേഹം വടകരയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ലോക്‌സഭാംഗമായതോടെ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി.കെ. പ്രശാന്തിലൂടെ സി.പി.എം ഈ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. നിലവിലെ മേയർ വി.വി. രാജേഷാണ് അന്ന് ബി.ജെ.പിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.

ഇക്കുറി മുരളീധരൻ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ സ്ഥിതി അത്ര ഭദ്രമല്ല. മണ്ഡലത്തിലെ എട്ട് ഡിവിഷനുകളിൽ ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാരാണ് വിജയിച്ചത്. എങ്കിലും എട്ട് വാർഡുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിനും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. ബി.ജെ.പിക്ക് വേണ്ടി മുൻ ഡി.ജി.പിയും നിലവിലെ കൗൺസിലറുമായ ആർ. ശ്രീലേഖയെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ തന്നെ ഇറങ്ങണമെന്ന വാദവും ശക്തമാണ്.

വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിലെ ആശങ്ക

സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്നും 42,580 വോട്ടർമാരാണ് അപ്രത്യക്ഷമായത്. നേമത്തുനിന്ന് 38,063 പേരെയും കഴക്കൂട്ടത്തുനിന്ന് 32,769 പേരെയും ഒഴിവാക്കി. ജില്ലയിലെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വോട്ടർമാർ കുറഞ്ഞത് വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. നഗരമേഖലയിലെ ഫ്ലാറ്റുകളിലും അപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റുകളിലും താമസിക്കുന്ന പലരെയും കണ്ടെത്താൻ ബി.എൽ.ഒമാർക്ക് കഴിയാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത്.

കോർപ്പറേഷൻ സീറ്റ് നില ഇങ്ങനെ

1) നേമം

ബി.ജെ.പി: തിരുമല, പൂജപ്പുര, എസ്റ്റേറ്റ്, നേമം, പൊന്നുമംഗലം, മേലാംകോട്, പാപ്പനംകോട്, കരമന, നെടുങ്കാട്, കാലടി, കരുമം, പൂങ്കുളം, അമ്പലത്തറ, ആറ്റുകൽ, കമലേശ്വരം, വെള്ളാർ, തിരുവല്ലം.

എൽ.ഡി.എഫ്: തൃക്കണ്ണാപുരം, പുന്നയ്ക്കാമുഗൾ, പുഞ്ചക്കരി, കളിപ്പാൻകുളം.

യു.ഡി.എഫ്: ഒരു സീറ്റുമില്ല.

2) വട്ടിയൂർക്കാവ്

യു.ഡി.എഫ്: പട്ടം, കേശവദാസപുരം, മുട്ടട, കിണവൂർ, കുടപ്പനക്കുന്ന്, കുന്നുകുഴി, നന്തൻകോട്.

എൽ.ഡി.എഫ്: പതിരാപ്പള്ളി, കാച്ചാണി, പേരൂർക്കട, ഗൗരീശപട്ടം.

ബി.ജെ.പി: ശാസ്തമംഗലം, പാങ്ങോട്, തുരുത്തുമ്മൂല, നെട്ടയം, വാഴോട്ടുകോണം, കൊടുങ്ങാനൂർ, വട്ടിയൂർക്കാവ്, കാഞ്ഞിരംപാറ.

3) കഴക്കൂട്ടം

യുഡിഎഫ്- ശ്രീകാര്യം, നാലാഞ്ചിറ, ചെമ്പഴന്തി

എൽഡിഎഫ്- ഉള്ളൂർ, മെഡിക്കൽ കോളജ്, ചെല്ലമംഗലം, പാങ്ങപ്പാറ, കാട്ടായിക്കോണം, കഴക്കൂട്ടം

ബിജെപി-സൈനിക്ക് സ്‌കൂൾ, ചന്തവിള, ഞണ്ടൂർക്കോണം, പൗഢിക്കോണം, ചെങ്കോട്ടുകോണം,

മണ്ണന്തല, നാലാഞ്ചിറ, ഇടവക്കോട്‌

കോർപ്പറേഷനിലെ ട്രെൻഡ് നിയമസഭയിൽ ആവർത്തിക്കില്ല: കെ. മുരളീധരൻ

തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ബി.ജെ.പിക്കുണ്ടായ അനുകൂല സാഹചര്യം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. കോർപ്പറേഷനിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ടിനപ്പുറം നിലനിന്നിരുന്ന ഇടതുഭരണത്തിലുണ്ടായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ബി.ജെ.പിക്ക് മുതലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

കേവലം പത്ത് സീറ്റിലൊതുങ്ങിയ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്താൽ ഭരണമാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് 35 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന ബി.ജെ.പിക്ക് അവർ വോട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബി.ജെ.പിക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഇടതുഭരണത്തെ പുറത്താക്കാൻ ഇക്കുറി ജനങ്ങൾ യു.ഡി.എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

