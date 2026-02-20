ചായയ്ക്ക് 10 രൂപ, പലഹാരത്തിന് 20; യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില് 'ഉഡാൻ യാത്രി കഫെ' തുറന്നു
ശംഖുമുഖത്തെ ആഭ്യന്തര ടെർമിനലിലും ചാക്കയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിലുമായി രണ്ട് കഫേകളാണ് ഇന്ന് തുറന്നത്.
Published : February 20, 2026 at 8:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾക്കും പാനീയങ്ങൾക്കും ഈടാക്കുന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിന് പരിഹാരവുമായി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 'ഉഡാൻ യാത്രി കഫെ' (UDAN Yatri Cafe) തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.
കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി റാം മോഹൻ നായിഡു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഓണ്ലൈനായി നിർവ്വഹിച്ചു. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉഡാൻ കഫെയാണിത്. ശംഖുമുഖത്തെ ആഭ്യന്തര ടെർമിനലിലും ചാക്കയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിലുമായി രണ്ട് കഫേകളാണ് ഇന്ന് തുറന്നത്.
സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ കഫേകളിൽ വെറും 10 രൂപയ്ക്ക് ചായയും 20 രൂപയ്ക്ക് സ്നാക്സും ലഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തിനൊപ്പം അദാനി എയർപോർട്ട്സിന് കീഴിലുള്ള മംഗളൂരു, മുംബൈ, നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഈ സേവനം ഒരേസമയം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേതിന് സമാനമായ നിരക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 'ഉഡേ ദേശ് കാ ആം നാഗരിക്' (UDAN) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉഡാൻ കഫെകൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ അമിത ഭക്ഷണവിലയെക്കുറിച്ച് പാർലമെന്റിലുൾപ്പെടെ ഉയർന്ന പരാതികൾ കണക്കിലെടുത്താണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ നയം നടപ്പിലാക്കിയത്.
2024 ഡിസംബറിൽ കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഉഡാൻ കഫെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ചെന്നൈ, അഹമ്മദാബാദ്, വിജയ്വാഡ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഓരോ വിമാനത്താവളത്തിന്റെയും ചെക്കിന് പോയിന്റിനു സമീപം ആണ് ഇത്തരം ബജറ്റ് കഫേകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 രൂപയ്ക്ക് കുടിവെള്ളം, 10 രൂപയ്ക്ക് ചായ, 20 രൂപയ്ക്ക് കോഫി, 20 രൂപയ്ക്ക് സമോസ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ ലഭിക്കും. പല വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികളെക്കൊണ്ടാണ് ഈ കഫേകൾ നടത്തിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
ഉഡാൻ കഫെ ഉദ്ഘാടനത്തോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ 'ഡിജി യാത്ര' (Digi Yatra) സേവനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവ്വഹിച്ചു. ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബയോമെട്രിക് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമാണിത്.
യാത്രക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ബോർഡിംഗ് പാസും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകുന്നതിന് പകരം, ഡിജി യാത്ര ആപ്പിൽ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഖം തിരിച്ചറിയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാം.
ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നാല് പ്രത്യേക ഗേറ്റുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രയൽ ഓപ്പറേഷൻ കാലയളവിൽ തന്നെ 21 ശതമാനം യാത്രക്കാർ ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് പദ്ധതിയുടെ സ്വീകാര്യത വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിലൂടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനാണ് മന്ത്രാലയം ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
