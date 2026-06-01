ദേവര്കോവില് യു പി സ്കൂളില് ട്രിപ്പ്ലെറ്റുകളുടെ വിസ്മയം; ഒപ്പം 16 ജോടി ഇരട്ടകളും, കൗതുകമാര്ന്ന് പ്രവേശനോത്സവം
ഒരേ ഭാവത്തിൽ ഒരേ താളത്തിൽ കൈകോർത്തുപിടിച്ച് വിദ്യാര്ഥികളെത്തുന്നു, ദേവർകോവിൽ കെ വികെ എം എം യു പി സ്കൂളില് കൗതുക കാഴ്ച, ഇത്തവണ ഇരട്ടകളും ട്രിപ്പ്ലെറ്റുകളും.
Published : June 1, 2026 at 9:14 AM IST
കോഴിക്കോട്: ചിരിയിലേയും, നോട്ടത്തിലേയും ഒരുമ, ഒരേ പോലെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ബാഗുകളും... ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ വിസ്മയക്കാഴ്ച ഒരുക്കുകയാണ് കുറ്റ്യാടിക്കടുത്ത് ദേവർകോവിൽ കെ വികെ എം എം യു പി സ്കൂൾ. പ്രവേശനോത്സവ ദിവസം ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത് 16 ജോടി ഇരട്ടക്കുട്ടികളും 2 ട്രിപ്പ്ലെറ്റുകളും.
വിവിധ ക്ലാസുകളിലായി പഠിക്കാനെത്തുന്ന ഇരട്ടകളും ട്രിപ്പ്ലെറ്റുകളും സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കൗതുകം പ്രവേശനോത്സവത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കും. ഒരേ ഭാവത്തിൽ ഒരേ താളത്തിൽ കൈകോർത്തുപിടിച്ച് വിദ്യാലയപ്പടവുകൾ കയറിയെത്തുന്ന ഇവരെ അധ്യാപകരും മറ്റ് വിദ്യാർഥികളും ചേർന്ന് വലിയ കൈയടികളോടെയും പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകിയും സ്വീകരിക്കും.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഒരേ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാറിപ്പോകാതെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് അധ്യാപകരെയും കൂട്ടുകാരേയും കുഴപ്പിക്കുന്ന രസകരമായ തിരിച്ചറിയൽ പരീക്ഷയാവും. പേര് മാറി വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റേയാൾ വിളി കേൾക്കുന്നതും, ഒരേ ഭാവത്തിൽ അധ്യാപകരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതും ക്ലാസുകളിൽ വലിയ ചിരി മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാം. ഒരു സ്കൂളിൽ ഇത്രയധികം ഇരട്ടക്കുട്ടികളും ഒപ്പം രണ്ട് ട്രിപ്പ്ലെറ്റുകളും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക എന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമായത് തന്നെ.
അടുക്കത്ത് വലിയ കണ്ടത്തില് മുജീബ് റഹ്മാന്റെയും മുര്ഷിദയുടെയും മക്കളായ മുഹമ്മദ് ഇസാന് വികെ, മുഹമ്മദ് ഫൈസാന് വികെ, ഹൈസ മുജീബ് വി കെ എന്നിവരും ഊരത്ത് അനസിന്റെയും നജീമയുടെയും മക്കളായ ഐസ ഫാത്തിമ, ആദം മുഹമ്മദ്, ഐസ ഖദീജ എന്നിവരുമാണ് സ്കൂളിലെത്തുന്ന ട്രിപ്പ്ലെറ്റുകൾ.
മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തിവരുന്ന സ്കൂളാണ് കെ വി കെ എം എം എന്ന് മുൻമന്ത്രിയായിരുന്ന അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ താൻ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. ആ കാലം മുതൽ ദേവർകോവിലുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂൾ ആണിത്. അത് ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും മികച്ച രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ധാരാളമായി എത്തുന്നത്. ഇത്തവണ വലിയ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ആയതോടെ സ്കൂൾ ലോകം മൊത്തം അറിയപ്പെടട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. വര്ഷങ്ങളായി മികച്ച നിലവാരം പുലര്ത്തുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ നൂറാം വാര്ഷികം കഴിഞ്ഞ വര്ഷമാണ് ആഘോഷിച്ചതെന്ന് അധ്യാപകനായ സണ്ണി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സ്കൂളിനെ മാറ്റിയ നവാസ് മാഷ്
അതേസമയം, മുസ്ലീം വിദ്യാര്ഥികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൂടുതലുള്ള സ്കൂളിലായിരുന്നു ഇത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർഥികളെയും എത്തിക്കാന് 19 വർഷം പ്രധാനാധ്യപകനായി വിരമിച്ച പി.കെ. നവാസ് ആണ് മുന്കൈയെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷമാണ് ഇദ്ദേഹം വിരമിച്ചത്. 2020ൽ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടി ഇദ്ദേഹം.
ട്രിപ്പിള്സിന്റെയും ഇരട്ടകളുടെയും സവിശേഷ സംഗമത്തിലൂടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവം സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും ശ്രദ്ധേയവുമായ വേറിട്ട ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാനൊരുങ്ങുകയാണ് മാനേജ്മെൻ്റും, പി ടി എ യും അധ്യാപകരും. അങ്ങിനെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം അപൂർവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ കെവികെഎംഎം യുപി സ്കൂൾ തൂക്കും.
