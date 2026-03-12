തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കത്ത് വിവാദം; മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ പേരിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വ്യാജ ഒപ്പിട്ടെന്ന് പരാതി
തൃക്കരിപ്പൂർ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനിടെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് രംഗത്ത്
Published : March 12, 2026 at 7:49 PM IST
കാസർകോട്: തൃക്കരിപ്പൂർ നിയമസഭാ സീറ്റ് വിഭജനത്തെ ചൊല്ലി യുഡിഎഫിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ, കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ രംഗത്ത്. തൃക്കരിപ്പൂർ സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാസർകോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പികെ ഫൈസലിന് എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്.
വിവാദമായ കത്തും ആരോപണങ്ങളും
തൃക്കരിപ്പൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോമോൻ ജോസിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ കടുത്ത എതിർപ്പുമായി ഒരു കത്ത് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 10 മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റുമാർ ഒപ്പുവെച്ച് ദീപാദാസ് മുൻഷിക്ക് അയച്ച കത്താണ് പുറത്ത് വന്നത്. എന്നാൽ ജോമോന് എതിരായ കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചില്ലെന്ന് ഭീമനടി മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'ഈ കത്തിൽ താൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല, മറിച്ച് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടു നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്'- മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് പറയുന്നു. തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം ഏറ്റെടുക്കാൻ കത്തയയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ ഒപ്പിട്ട് നാല് കത്തുകൾ അയക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞെന്നും ഭീമനടി മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് വ്യക്തമാക്കി.
സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം
തൃക്കരിപ്പൂർ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി യുഡിഎഫിൽ തർക്കം രൂക്ഷമായിരുന്നു. തൃക്കരിപ്പൂർ സീറ്റ് വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും, മണ്ഡലത്തിൽ നാമമാത്രമായ പ്രവർത്തകർ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു. സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഡിസിസി നേതൃയോഗത്തിലും ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളിലും നേരത്തെ തന്നെ പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജെറ്റോ ജോസഫിനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനമായതായി കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് യുഡിഎഫിൽ തർക്കം ആരംഭിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കൊണ്ടിരിക്കെ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
ഇപ്പോൾ, യുഡിഎഫിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഡിസിസി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിക്കെതിരേയും ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഈ കത്ത് വിവാദം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
Also Read: കണ്ണീരിൻ്റെ നടുവിലും കരുത്തിൻ്റെ ‘മാമ്പൂ’ രുചി; 'പേറ്റു നോവൊഴിയാതെ' അതിജീവന പാതയില് ഒരമ്മ