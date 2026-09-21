ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ താണ്ടിയത് 4 കിലോമീറ്റർ; ആദിവാസി യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് തുണിയിൽ കെട്ടി
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് കുമാറിന് കടുത്ത ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. അസുഖം ഗുരുതരമായെങ്കിലും കാട്ടുവഴിയിൽ വെളിച്ചമില്ലാത്തതിനാൽ രാത്രിയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
Published : September 21, 2026 at 11:30 AM IST
തൃശൂർ: കാടിൻ്റെ വന്യതയോടും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തോടും പടപൊരുതി ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ദുരിതക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും സാക്ഷ്യംവഹിച്ച് കേരളം. ശ്വാസംമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് അവശനായ ആദിവാസി യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ നാട്ടുകാർക്ക് ചുമക്കേണ്ടി വന്നത് കിലോമീറ്ററുകൾ. അതിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിവിട്ടകാട് ഉന്നതിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഉന്നതിയിലെ ചിന്നപ്പരാജിൻ്റെ മകൻ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ കുമാറിനാണ് ഈ ദുരാവസ്ഥ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് കുമാറിന് കടുത്ത ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. അസുഖം ഗുരുതരമായെങ്കിലും കാട്ടുവഴിയിൽ വെളിച്ചമില്ലാത്തതിനാൽ രാത്രിയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് പുലർച്ചെ ഒമ്പത് മണിയോടെ തുണിയും മരക്കൊമ്പും ഉപയോഗിച്ച് ഉന്നതിയിലെ യുവാക്കൾ മഞ്ചൽ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ മഞ്ചലിൽ കുമാറിനെ കിടത്തി മാറിമാറി ചുമന്ന് ഏകദേശം നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയാണ് ഇവർ അതിരപ്പിള്ളി മെയിൻ പാതയിൽ എത്തിയത്. കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും നിറഞ്ഞ ചെറിയ നടപ്പാതയിലൂടെ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്താണ് ഇവർ പ്രധാന റോഡിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് വാഹനമാർഗം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ യുവാവിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ദുരിതം പേറുന്ന ജീവിതങ്ങൾ
കാടിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വെട്ടിവിട്ടകാട് ഉന്നതിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന റോഡ് സംവിധാനമില്ലാത്തതാണ് ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. കാട്ടുപാത മാത്രമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ഏക ആശ്രയം. ഏറെ നാളായി ഒരു റോഡിനായി വിവിധ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണ് ഇവിടുത്തുകാർ. അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗികളെ തുണിയും മരക്കൊമ്പും കൊണ്ടുള്ള മഞ്ചലിൽ ചുമന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ കൊണ്ടു വരികയാണ് പതിവ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ തുണിയിൽ കെട്ടിയാണ് ആളുകളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് നാട്ടുകാർ നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെയായിട്ടും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
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നിലവിൽ പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങളാണ് ഉന്നതിയിൽ താമസിക്കുന്നത്. പ്രായമായവരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ഈ ദുരിതയാത്ര വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്നത്. റോഡ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മഴക്കാലത്തടക്കം ഇവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതിന് മുൻപും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്.
വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഒന്നുകിൽ തങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പുനരധിവാസം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റോഡ് സംവിധാനം ഒരുക്കുകയോ വേണമെന്ന് ഉന്നതിയിലെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വനനിയമങ്ങളുടെ നൂലാമാലകൾ പറഞ്ഞ് അധികൃതർ ഒഴിഞ്ഞുമാറുമ്പോൾ ജീവൻ പണയം വച്ചാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ കുടുംബങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുന്നത്.
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