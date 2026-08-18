ഓണത്തിന് പണത്തിനു പകരം ഓണക്കോടി; പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള ധനസഹായം അവസാനിപ്പിച്ച് സർക്കാർ
ഓണത്തിന് ധനസഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവശരായ ദളിത് വിഭാഗത്തെ നിരാശരാക്കിയാണ് പണത്തിനു പകരം ഓണക്കോടി നൽകുമെന്ന പട്ടികജാതി- വർഗവകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ് വന്നത്.
Published : August 18, 2026 at 3:37 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആദിവാസി ഊരുകളിലുള്ള പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഓണത്തിനു നൽകുന്ന ധനസഹായ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. 1000 രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനു പകരം ഓണക്കോടി വാങ്ങി നൽകാനാണ് പട്ടികജാതി- വർഗവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ധനസഹായത്തിനു പകരം വസ്ത്രം നൽകുന്നത് അഴിമതി നടത്താനാണെന്ന് ദളിത് സംഘടനകളുടെ ആരോപണം. ഓണക്കോടിക്കു പകരം ധനസഹായം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിഷേധിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ദളിത് സംഘടനകൾ.
സംസ്ഥാനത്തെ 60 വയസ് മുതലുള്ള പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഓണത്തിന് 1000 രൂപ ധനസഹായം മുൻപുതന്നെ നൽകി വന്നിരുന്നതാണ്. സ്വന്തമായി അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ബാങ്ക് വഴിയും അല്ലാത്തവർക്ക് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്ടി പ്രൊമോട്ടർമാർ വഴിയുമാണ് ധനസഹായം നൽകി വന്നിരുന്നത്. 2026- 27 സാമ്പത്തികവർഷം ഇതിനുവേണ്ടി ഒരാൾക്ക് ആയിരം രൂപ നിരക്കിൽ 5.28 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നുമാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. ഐറ്റിഡി പ്രോജക്ട് ഓഫീസർമാർ, ട്രൈബൽ ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ മുഖേനയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തിയത്.
ഓണത്തിന് ധനസഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവശരായ ദളിത് വിഭാഗത്തെ നിരാശരാക്കിയാണ് പണത്തിനു പകരം ഓണക്കോടി നൽകുമെന്ന പട്ടികജാതി- വർഗവകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ് വന്നത്. ആയിരം രൂപ നിരക്കിൽ ഓണക്കോടി നൽകാൻ സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജൻസിയായ ഹാൻവീവിനെ പട്ടികജാതി- വർഗവകുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെയാണ് ദളിത് സംഘടകനളുടെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടനിലക്കാരായി നിന്നാൽ അഴിമതിക്കു സാധ്യതയുള്ളതു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നൽകി വന്നിരുന്നതെന്നും ഓണക്കോടി വിതരണം പണം തട്ടാനുള്ള മാർഗമായി ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണുകയാണെന്നും കേരള ദളിത് മഹാസഭ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി എസ് മുരളിശങ്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ധനസഹായം നൽകിയാൽ ആദിവാസി ഊരുകളിലുള്ളവർക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാനാകും. ധനസഹായം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വകുപ്പു മന്ത്രി കെ എ തുളസിയെ കാണുമെന്നും സി എസ് മുരളിശങ്കർ അറിയിച്ചു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പത്തുവർഷത്തിനു മുൻപ് നടപ്പിലാക്കി വന്നിരുന്ന ഓണക്കോടി നൽകൽ പദ്ധതിയാണ് പുനരാരംഭിച്ചതെന്ന് പട്ടികജാതി- വർഗക്ഷേമമന്ത്രി കെ എ തുളസിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇ ടിവി ഭാരതിനെ അറിയിച്ചു. ഓണക്കോടി നൽകുന്ന പദ്ധതി മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്നതായി മാറ്റിയതാണെന്നും ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
ഓണക്കാലത്തെ ചെലവിനായി 2200 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ശമ്പളം, പെൻഷൻ, ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ബോണസ്, ഉത്സവബത്ത എന്നിവക്കായി പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള കടമെടുപ്പ് 14,400 കോടി രൂപയാകും. സർക്കാരിന് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 23,000 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് കേന്ദ്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 4500 രൂപയാണ് ഇത്തവണ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഓണം ബോണസ്. ബോണസിന് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് ഉത്സവബത്തയായി 3000 രൂപയും ലഭിക്കും.
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