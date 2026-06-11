ETV Bharat / state

ബജറ്റില്‍ പട്ടികവര്‍ഗ വികസന സര്‍വകലാശാലയില്ലെങ്കില്‍ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം; ഡോ.കെ കെ എന്‍ കുറുപ്പ്

പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിന് ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അനിവാര്യം

budget Dr kkn kurupu udf election manifesto tribal students education
TRIBAL UNIVERSITY DEMAND (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: വയനാട്ടിൽ ട്രൈബൽ ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് സര്‍വകലാശാലയ്ക്കായുള്ള ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു. സർക്കാരിന്‍റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ സർവകലാശാല പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ചരിത്രകാരനും മുൻ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുമായ ഡോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിന് ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ജില്ലയിലെ പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള വലിയ ചുവടുവയ്‌പ്പായാണ് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ബജറ്റിൽ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് വയനാട്. വാഗ്‌ദാനം യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രക്ഷോഭ സൂചനയും ഇതിനോടകം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ, സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് പ്രത്യേക സർവകലാശാല അനിവാര്യമാണെന്ന് ഡോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തൊഴിൽ അധിഷ്‌ഠിത പഠന കേന്ദ്രങ്ങളും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർവകലാശാലയാണ് വയനാടിന് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Also Read: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് ബൈപാസ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കണം

ട്രൈബൽ ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി യു.ഡി.എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വാഗ്‌ദാനമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ ഈ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാരന്‍റിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന പദ്ധതി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വയനാട് നിവാസികള്‍. വയനാടിന്‍റെ മുഖച്‌ഛായയും പട്ടികവര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും ആകെ മാറ്റി മറിക്കാനുതകുന്നതാകും പട്ടികവര്‍ഗ സര്‍വകലാശാല. ബത്തേരി ചെതലയത്തെ ട്രൈബൽ സ്റ്റഡി സെന്‍റർ താത്കാലിക ക്യാമ്പസായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും സർവകലാശാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലവും കെട്ടിട സൗകര്യവും ഒരുക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ വിദഗ്‌ദ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും ബജറ്റിൽ അതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബജറ്റിൽ സർവകലാശാല പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സാമൂഹിക സംഘടനകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പട്ടികവര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാവശ്യമായ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരുക്കി നല്‍കണം. സാധാരണ മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോള്‍ അവര്‍ പേടിക്കുന്നു. ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇവര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കിയാല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വയനാട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഇടമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നമുക്ക് ഇനി നഷ്‌ടപ്പെടുത്താന്‍ സമയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സര്‍വകലാശാല യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വയനാട്ടിലെ ഗോത്രസമൂഹവും.

TAGGED:

BUDGET
DR KKN KURUPU
UDF ELECTION MANIFESTO
TRIBAL STUDENTS EDUCATION
TRIBAL UNIVERSITY DEMAND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.