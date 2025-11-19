'കാലം പൊറുക്കാത്ത കൊടുംചതി'; താമരശേരി ചുരത്തിന് ജീവൻ കൊടുത്ത കാവൽ നായകൻ കരിന്തണ്ടൻ
പ്രശാന്തസുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥയിൽ കാനന ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് കടന്നു പോകാവുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരത്തിനും പറയാനുണ്ട്, ഈ പാതയ്ക്കായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ആദിവാസി മൂപ്പൻ്റെ കഥ.
കണ്ണൂർ: ഏതൊരു യാത്രക്കാരൻ്റെയും കണ്ണും മനസും പ്രകൃതിയിലുടക്കുന്ന സഞ്ചാരപാതയാണ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റേത്. കാനന ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് പർവത മലനിരകളിലൂടെയുള്ള ഈ അതിമനോഹര യാത്ര ആരുടേയും മനം മയക്കും. ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണെങ്കിലും പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട് ചുരം എന്ന പേരിലാണ്.
അടിവാരത്തുനിന്നു ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നീളുന്നതാണ് ചുരത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര. ഒമ്പത് ഹെയര്പിന് വളവുകളുള്ള ഈ പാത ഇപ്പോൾ ദേശീയപാത 212-ൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ പലർക്കും അറിയാത്തൊരു ചരിത്രമുണ്ട് വയനാട് ചുരത്തിന്. കോടമൂടിയ മലമ്പാത കയറിയുള്ള ഈ പാത യാഥാര്ഥ്യമാക്കാന് ജീവന് ബലിയര്പ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ആദിവാസി മൂപ്പൻ്റെ ചരിത്രം അവിസ്മരണീയമാണ്.
ചുരം കയറി വയനാട്ടിലെത്തുന്ന യാത്രികര്ക്ക് റോഡിൻ്റെ ഇടതു വശത്തായി ചങ്ങല ബന്ധിച്ച ഒരു മരം കാണാൻ കഴിയും. അതിന് തൊട്ടു മുന്നില് ആദിവാസി മൂപ്പനായിരുന്ന കരിന്തണ്ടൻ്റെ പ്രതിമയും ഉണ്ട്. അതോടു ചേര്ന്ന് കരിന്തണ്ടനാരാണെന്നും എന്തായിരുന്നെന്നും അറിയുന്നതിനായി ഒരു ലഘു വിവരണം എഴുതിയ ബോര്ഡും അരികിലായി കാണാം.
കരിന്തണ്ടനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ പിന്നീട് ഒരു പരക്കം പാച്ചിലാകും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേയ്ക്ക്. അവിടെയും വാമൊഴിയായി ഉയർന്നു വന്ന നിരവധി കഥകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമെങ്കിൽ കാടിൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും, കാവൽ നായകൻ്റെ കഥ.
ആദിവാസികള് വാമൊഴിയായും കഥകളായും തലമുറകളായി കൈമാറിയ അറിവുമാത്രമാണ് കരിന്തണ്ടന് എന്ന യുവാവിൻ്റെ കഥയ്ക്കുള്ള ആധാരം. എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളോ ചരിത്രമോ ഇതുവരെ ഇതേക്കുറിച്ച് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന സഞ്ചാരികള് കരിന്തണ്ടൻ്റെ ശില്പത്തിന് മുന്നില് കണ്ണടച്ച് പ്രാര്ഥിക്കുന്നതും നേര്ച്ച സമര്പ്പിക്കുന്നതും അപൂര്വമായെങ്കിലും കാണാം. യാത്രയിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടാതിരിക്കാനാണ് ഈ ചെറിയ വഴിപാട്.
കരിന്തണ്ടനെ ചതിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ
പല ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വയനാട്ടിൽ ബ്രട്ടീഷുകാര് തമ്പടിച്ചു. സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളും മറ്റും സുലഭമായിരുന്ന വയനാടന് കാടുകള് ബ്രട്ടീഷുകാരെ വളരെയധികം മോഹിപ്പിച്ചു. വയനാട്ടിലേയ്ക്കും മൈസൂരിലേക്കും എത്തിച്ചേരാന് ഒരു പാത നിര്മിക്കാന് അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടു.
സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൈയടക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തെ ടിപ്പുവിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കാനുള്ള മാർഗമായാണ് അവര് ഈ പാതയെ കണ്ടത്. പാത നിർമിക്കുന്നതിന് പലവിധ ആലോചനകൾ നടന്നെങ്കിലും എല്ലാം പരാജയത്തില് കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് സായിപ്പുമാർ വയനാടന് മലയുടെ അടിവാരത്ത് ആടുമേയ്ക്കുന്ന ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ഒരു ആദിവാസി യുവാവിനെ കണ്ടു മുട്ടുന്നത്.
ആരായിരുന്നു കരിന്തണ്ടൻ ?
1700നും - 1750 കാലഘട്ടത്തിൽ ചിപ്പിലിത്തോട് കാടുകളിൽ ജിവിച്ചിരുന്ന പണിയ മൂപ്പനാണ് കരിന്തണ്ടൻ. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായും കാടിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായും കരിന്തണ്ടൻ അറിയപ്പെടുന്നു. വയനാടന് കാടുകളുടെ ഉള്ളറകള് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന യുവാവായിരുന്നു കരിന്തണ്ടൻ. എന്നാൽ അയാളുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു സായിപ്പുമാർ.
ഇംഗ്ലീഷുകാര് യുവാവിനൊപ്പം പാത നിർമാണം ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. അതിനായി കാട്ടുവഴികളിലൂടെ ലക്കിഡിയിലേക്ക് അവർ നടന്നു നീങ്ങി. ഈ എളുപ്പ വഴി തങ്ങളുടെ പാതയാക്കാന് ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയര്മാര് അടിവാരത്ത് തമ്പടിച്ചു. പിന്നെ വഴി വെട്ടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായി.
ഏറെക്കാലമായി വയനാടിലേക്കുളള പാത നിർമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാത്തതിനാല് ഒരു ആദിവാസി യുവാവ് കാട്ടിയ വഴികളാണ് തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന നീരസം അവർക്കുണ്ടായി. കൂടാതെ കരിന്തണ്ടന് ഈ വഴി മാറ്റാര്ക്കെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കുമോ എന്ന ഭയവും അവരില് ഉടലെടുത്തു.
പിന്നീട് ഈ മനോഭാവങ്ങൾ കരിന്തണ്ടനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന മാര്ഗത്തിലേയ്ക്ക് അവരെ എത്തിച്ചു. ഗോത്ര തലവനായ പണിയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട യുവാവിനെ ബലപ്രയോഗത്തില് കീഴടക്കുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
അവര് തലപുകഞ്ഞാലോചിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയില് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പാത തുറക്കും മുമ്പ് അവനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നതായി അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഒടുവില് അവര് ചതിയുടെ മാര്ഗം തന്നെ സ്വീകരിച്ചു.
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ
കരിന്തണ്ടന് തൻ്റെ അധികാര ചിഹ്നമായ വള സ്ഥിരം ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പവിത്രമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഈ വള രാത്രി ഉറങ്ങുംമുമ്പ് അഴിച്ചു വെക്കുകയും രാവിലെ കുളിച്ച് ഭക്തിയോടെ ധരിക്കുകയുമായിരുന്നു പതിവ്. ഒരു വേള രാത്രി കരിന്തണ്ടന് ഉറങ്ങാന് കിടക്കും മുമ്പ് തൻ്റെ കുടിലില് പതിവ് പോലെ വള ഊരിവെച്ചു. ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാവുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്ത്രത്തില് വള കൈക്കലാക്കി. രാവിലെ ഉണര്ന്നപ്പോള് തൻ്റെ അധികാര ചിഹ്നമായ വള കാണാതായത് കരിന്തണ്ടനെ പരിഭ്രാന്തനാക്കി.
ഗോത്രത്തെ നയിക്കാനുളള തൻ്റെ അധികാരം നഷ്ടമാകുമെന്നറിഞ്ഞ കരിന്തണ്ടന് മനോവേദനയിൽ തളര്ന്നു വീണു. ഈ സമയം വിനിയോഗിച്ച് സായിപ്പുമാർ കരിന്തണ്ടനെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
"കൊല്ലപ്പെട്ട കരിന്തണ്ടൻ്റെ ആത്മാവ് വയനാടന് ചുരത്തിലും ലക്കിഡിയിലുമൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതായി പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതു വഴി കടന്നു പോകുന്ന കാളവണ്ടികള് മറിഞ്ഞു വീഴുകയും നിരന്തരം അപകടം സംഭവിച്ചതായും പറയുന്നു. കാല് നടക്കാര്ക്കു പോലും പിന്നീടുള്ള നാളുകൾ ഭീഷണിയായി" എന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടതായി സഞ്ചാരിയായ മനു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒടുവില് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് കരിന്തണ്ടൻ്റെ ആത്മാവിനെ തളയ്ക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പായി. പിന്നീട് മന്ത്രവാദിയെ കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ചങ്ങലയില് ആവാഹിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്തെ മരത്തില് ബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു വഴി കടന്നു പോകുന്ന സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഈ സ്മാരകം തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ചങ്ങല മരത്തിനേയും പ്രതിമയേയും വന്ദിച്ചാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ചിലര് കാണിക്കയും സമര്പ്പിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് വിശ്വാസവും മറ്റു ചിലർക്ക് കേട്ടുകേള്വിയുമായി ഇന്നും ഈ കഥ മുഴങ്ങുന്നു.
