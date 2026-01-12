ETV Bharat / state

'കോടതിയിൽ വരുന്നത് ഉറങ്ങാൻ'; ടിബി മിനിക്കെതിരെ വിചാരണ കോടതി, ഹൈക്കോടതി നോക്കട്ടെ എന്ന് അഭിഭാഷക

ആരോപണം പക്വതയില്ലാത്തതും വ്യക്തിവിദ്വേഷവുമാണെന്ന് ടിബി മിനി. ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തട്ടെയെന്നും മറുപടി.

January 12, 2026

എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക അഡ്വ. ടിബി മിനിക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വിചാരണ കോടതി. വിചാരണാ വേളയിൽ ഉറങ്ങുകയാണെന്നും കോടതിയെ വിശ്രമകേന്ദ്രമായി കാണുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, അഭിഭാഷക പുറത്തുപോയി തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ഏഴര വർഷത്തോളം നീണ്ട വിചാരണാ കാലയളവിൽ കേവലം പത്തു ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് അഭിഭാഷക കോടതിയിൽ ഹാജരായതെന്ന് വിചാരണ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതിയിൽ എത്തിയ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ പത്തു മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമാണ് അവർ അവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പകുതി സമയവും അവർ കോടതിയിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു. കോടതിയെ വെറുമൊരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമായി മാത്രമാണ് അഭിഭാഷക കണ്ടത്.

വിശ്രമസ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ കോടതിയിൽ എത്തിയ ശേഷം പുറത്തുപോയി കോടതി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്നും പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. വിധി പ്രഖ്യാപന ദിവസവും ശിക്ഷാ വിധി പറയുന്ന സമയത്തും അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകയുടെ സാന്നിധ്യം കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞപ്പോഴും അഭിഭാഷക അവിടെ ഹാജരല്ലായിരുന്നുവെന്നും വിചാരണ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിവിധ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക ഇന്നും കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ലെന്നും കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

വിമർശനം തള്ളി അഭിഭാഷക

വിചാരണ കോടതിയുടെ വിമർശനങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് അഡ്വ. ടിബി മിനി രംഗത്തെത്തി. കോടതിയുടെ പ്രതികരണം പക്വതയില്ലാത്തതാണെന്നും ബാലിശമാണെന്നും അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. വിചാരണാ ഘട്ടത്തിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ സഹായിക്കുക എന്ന ചുമതല മാത്രമാണ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെന്നും അതിനാൽ കോടതിയിൽ സംസാരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം പരിമിതമായിരുന്നുവെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. അഞ്ച് വർഷത്തോളം നീണ്ട കാലയളവിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വക്കാലത്ത് ലഭിച്ചത് മുതൽ വിചാരണ കോടതിയിൽ മുഴുവൻ സമയവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

തൻ്റെ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിനെ തടയുന്ന രീതിയിലാണ് കോടതി പെരുമാറുന്നത്. തന്നോട് കോടതി വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷം തീർക്കുകയാണെന്നും ടിബി മിനി ആരോപിച്ചു. വിധി വന്നതോടെ തൻ്റെ വക്കാലത്ത് അവസാനിച്ചുവെന്നും ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരിക്കലും ഒരു കോടതി അഭിഭാഷകയോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി ഈ വിമർശനത്തെ വിലയിരുത്തട്ടെ. കോടതിയുമായി തർക്കിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തിപരമായി അഭിഭാഷകരെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും കോടതിക്കില്ലെന്നും മിനി പറഞ്ഞു.

