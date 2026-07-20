തൃശൂരില് ഭൂചലനം; ഭൂമിക്കടിയില് നിന്നും പ്രകമ്പനമുണ്ടായെന്ന് നാട്ടുകാര്
ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6:15നാണ് സംഭവം.
Representative image. (ETV Bharat)
Published : July 20, 2026 at 7:48 PM IST
തൃശൂര്: പീച്ചി ഡാം പരിസരത്ത് ഭൂചലനം. ഭൂമിക്കടിയില് നിന്നും പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായതായി നാട്ടുകാര്. പീച്ചി ഡാമിന് സമീപത്തെ തെക്കേക്കുളം, ജണ്ടമുക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6:15നാണ് സംഭവം. ഭൂമിക്കടിയില് നിന്നും വലിയ മുഴക്കവും പ്രകമ്പനവുമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്. സംഭവത്തില് നാശനഷ്ടമോ ആളപായമോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.