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തൃശൂരില്‍ ഭൂചലനം; ഭൂമിക്കടിയില്‍ നിന്നും പ്രകമ്പനമുണ്ടായെന്ന് നാട്ടുകാര്‍

ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6:15നാണ് സംഭവം.

tremors near peechi dam in Thrissur Earthquake tremors peechi dam
Representative image. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 7:48 PM IST

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തൃശൂര്‍: പീച്ചി ഡാം പരിസരത്ത് ഭൂചലനം. ഭൂമിക്കടിയില്‍ നിന്നും പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായതായി നാട്ടുകാര്‍. പീച്ചി ഡാമിന് സമീപത്തെ തെക്കേക്കുളം, ജണ്ടമുക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6:15നാണ് സംഭവം. ഭൂമിക്കടിയില്‍ നിന്നും വലിയ മുഴക്കവും പ്രകമ്പനവുമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍. സംഭവത്തില്‍ നാശനഷ്‌ടമോ ആളപായമോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

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TREMORS NEAR PEECHI DAM IN THRISSUR
EARTHQUAKE
TREMORS
PEECHI DAM
TREMORS NEAR PEECHI DAM IN THRISSUR

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