ഭയമില്ലാത്തവന് ഈ ഭാസ്കരേട്ടൻ; ഉയരങ്ങള് താണ്ടാന് ഒറ്റക്കാല്, ഇത് അത്ഭുതം തീർക്കുന്ന ആലപ്പടമ്പുകാരൻ
കുട്ടിക്കാലത്ത് പോളിയോ ബാധിച്ച് ഒരു കാലിൻ്റെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാസ്കരൻ ഇഷ്ടത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത തൊഴിൽ. ജീവിതം ഇതുവരെയും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയത് ഈ തൊഴിലിലൂടെയാണെന്ന് ഭാസ്കരൻ പറയുന്നു.
Published : October 12, 2026 at 8:54 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: ഭാസ്കരൻ്റെ മരംകയറ്റത്തിന് ആകാശത്തോളം തിളക്കമുണ്ട്. ശാരീരിക അവശതകളെ അതിജീവിച്ച് തെങ്ങ്, കവുങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ആലപ്പടമ്പിലെ ഭാസ്കരൻ്റെ ജീവിത കഥ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരതിജീവന പോരാട്ടമാണ്. ആലപ്പടമ്പിലെ തെങ്ങു കയറ്റക്കാരൻ ഭാസ്കരനെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഒരു വീട്ടുപറമ്പിൽ കണ്ടെത്താനായത്. രണ്ട് തളപ്പും ഒരു കത്തി കൊക്കയുമായി ഒറ്റ കാലിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഏന്തി വലിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ.
വലിയ ഉയരമുള്ള കവുങ്ങുകളിൽ അയാൾ യഥേഷ്ടം ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ കയറുകയാണ്. ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു കവുങ്ങിൽ കയറിയാൽ ഇറങ്ങുന്നത് ആകട്ടെ മീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള മറ്റൊരു പറമ്പിൽ മറ്റൊരു കവുങ്ങിൻ ചോട്ടിലാകും. ഒരു കവുങ്ങിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കവുങ്ങിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പിടിച്ച്, പഴമയുടെ കാഴ്ച ഭംഗി മാറാതെ അയാൾ അടയ്ക്ക കുലകൾ കത്തികൊക്ക കൊണ്ട് താഴേക്ക് വലിച്ചു ഇടുകയാണ്. ഭാസ്കരൻ്റെ തെങ്ങു കയറ്റത്തിനെന്താണിത്ര പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ. വെറും ഒരു തെങ്ങുകയറ്റക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ വരട്ടെ.
കുട്ടികാലാത്ത് തന്നെ പോളിയോ ബാധിച്ച് ഒരു കാലിൻ്റെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ തെങ്ങു കയറ്റം എന്നത് ആദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇഷ്ട തൊഴിലാണ്. പതിനേഴാം വയസ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ തൊഴിൽ. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നോളം തൊഴിലിനിടയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഭാസ്കരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
'ദിവസവും എത്ര തെങ്ങുകളും കവുങ്ങുകളും കയറാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ തൊഴിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. ഈ ജീവിതം ഇതുവരെയും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയതും ഈ തൊഴിലിലൂടെയാണ്. രണ്ടു മക്കളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ തൊഴിലിലൂടെയാണ്. മൂത്ത മകൾ ഐശ്വര്യ ബാംഗ്ലൂരിൽ നഴ്സിംങിനും മകൻ വിജയ് നാട്ടിൽ അക്കൗണ്ടിങിനും പഠിക്കുന്നു. ഭാര്യ ശാലിനിയും ഇവർക്കൊപ്പം ഉയരങ്ങൾ താണ്ടാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്നു,' ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു.
രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെങ്കിലും അവിടെയും ഭാസ്കരൻ കീഴടങ്ങിയില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടതോടെ വീണ്ടും ഉയരങ്ങൾ താണ്ടാൻ ഭാസ്കരൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ഈ തൊഴിലിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയങ്കരൻ
ആലപ്പടമ്പിൽ താമസം തുടങ്ങി 35 വർഷമായി ഭാസ്കരനുമായി ഏറെ പരിചയമുള്ള നാട്ടുകാരനാണ് നാരായണൻ എൻ വി. തൻ്റെ വീട്ടിലെ കവുങ്ങിൽ കയറാനും തെങ്ങിൽ കയറാനും മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് മുറിക്കാനും ഒക്കെ നാരായണൻ അന്നു മുതൽ വിളിക്കുന്നത് ഈ അമ്പതുകാരൻ ഭാസ്കരനെയാണ്. ഈ നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ കർഷകരെയും സഹായിക്കുന്നത് ഭാസ്കരനാണെന്ന് നാരായണൻ പറയുന്നു.
'ഇവിടെ നിന്ന് പണി പൂർത്തിയായാൽ പെരിങ്ങോം -വയക്കര ചീമേനി -കയ്യൂർ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപുഴ വരെ തെങ്ങും കവുങ്ങും കയറാൻ ഭാസ്കരൻ എത്താറുണ്ട്. കുറേ വർഷങ്ങളായി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ശാരീരിക അവശതകൾ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാറില്ല. ഭാസ്കരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കർഷകർ മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും. മദ്യപാനമോ മറ്റ് ദുശ്ശീലങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല പലർക്കും ആശ്രയമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. യന്ത്രത്തിൻ്റെയോ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയോ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ രണ്ട് തളപ്പും ഒരു കൊക്കെയും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണിയായുധം. 50 പിന്നിട്ട ആദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം നാലോ അഞ്ചോ വീടുകളിലെ മുഴുവൻ കവുങ്ങുകളിലും തെങ്ങുകളിലും കയറി പണി എടുക്കാറുണ്ടിദ്ദേഹം,' നാരായണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഭാസ്കരേട്ടൻ
സോഷ്യൽ മീഡിയ താരമായ രവീഷ് നന്ദൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഭാസ്കരൻ്റെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള തെങ്ങ് കയറ്റ വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസികൂടിയായ ഭാസ്കരനെ ചെറുപ്പം മുതൽ കാണുന്ന രതീഷിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഏറെയുണ്ട്.
'കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഭാസ്കരേട്ടനെ അറിയാം. ഓരോ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും പിറകെ നടന്ന് ഇളനീർ പറിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും നോക്കാതെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്ത് തരും. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റ സങ്കടമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കർഷകർ അല്ലാത്തവർക്കും കൃഷിയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവർക്കും അവാർഡുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തേടി ഒരു അവാർഡുകളും ഇന്ന് വരെ എത്തിയില്ലെന്നത്. അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്,' രവീഷ് നന്ദൻ പറഞ്ഞു.
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ഇന്ന് വരെ ഒരു കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ഭാസ്കരേട്ടനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ എന്ന് കരുതി വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടത്. പല വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻകീ ബാത്തിലൂടെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണിലും ഭാസ്കരേട്ടനെ എത്തിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നും രവീഷ് നന്ദൻ പറയുന്നു.
നിലവിൽ സംസ്ഥാന കൃഷി മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കും. അവാർഡ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നും രവീഷ് വ്യക്തമാക്കി. കവുങ്ങിൽ നിന്ന് കവുങ്ങുകളിലേക്ക് പഴുത്ത അടക്കകൾ തേടി ഭാസ്കരൻ യാത്ര തുടരുകയാണ്... ആലപ്പടമ്പുകാരുടെ പ്രിയ ഭാസ്കരന് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനാകട്ടെ.
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