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നാളെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം; മീന്‍ വില കൂടും, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇനി വറുതിയുടെ കാലം

നാളെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വരും. ഇതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആകുന്നത്

TRAWLING BAN DRY SEASON FOR FISHERMEN FISH PRICES INCREASE KERALA FISHERMEN
Representative image (ETV Bhart)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 8:55 PM IST

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കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് മീനിന്‍റെ വില വർധിക്കാൻ സാധ്യത. ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വരുന്നതിനാലാണ് വില കൂടുന്നത്. നാളെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വരും. ഇതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആകുന്നത്.

നാളെ മുതൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം (ETV Bharat)

ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ആഴക്കടൽ മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് സാധാരണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനകാലമാണ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങൾ. ഈ സമയങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയാൽ അത് മത്സ്യ സമ്പത്തിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ബോട്ടുകളാണ് ഓരോ ഹാർബറുകളിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നത്.

ഓരോ ബോട്ടുകളിലും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക. മലയാളികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പുറമെ അതിഥി തൊഴിലാളികളും മീന്‍ പിടിത്തത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. നാളെ രാത്രി മുതല്‍ മീന്‍ പിടിത്തത്തില്‍ വിലക്ക് വരുന്നതോടെ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഓരോ തൊഴിലാളികളും.

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ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്ക തൊഴിലാളികൾക്കും സൗജന്യ റേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളത് പോലെ നിരോധനം നിലവിലുള്ള സമയത്ത് ആഴക്കടൽ തങ്ങള്‍ക്ക് നടത്തുന്നവർക്ക് ആശ്വാസ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്.

കടുത്ത ചൂടുകാരണം നേരത്തെ മത്സ്യ ലഭ്യത കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ മെയ് മാസത്തോടെ മീനിൻ്റെ ലഭ്യത കൂടിവരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവില്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്.

ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കടൽ നിരീക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ബേപ്പൂർ, പുതിയാപ്പ, കൊയിലാണ്ടി ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ ഒൻപതിന് അർദ്ധരാത്രി ആരംഭിക്കുന്ന ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ജൂലൈ 31 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.

ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

  • പരമ്പരാഗത വള്ളങ്ങൾ മാത്രമേ കടലിൽ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവയിൽ നിർബന്ധമായും ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ ഘടിപ്പിക്കണം.
  • പരമ്പരാഗത വള്ളങ്ങളുമായി മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാരിയർ വള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
  • ജൂൺ ഒന്‍പതിന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് മുമ്പായി മുഴുവൻ വള്ളങ്ങളും ഹാർബറിൽ എത്തിക്കണം.
  • കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ജൂൺ ഒന്‍പതിന് മുമ്പ് കേരളം വിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്.
  • മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ കടലിൽ പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കരുതണം.
  • കുടിവെള്ളവും ഇന്ധനവും ആവശ്യത്തിന് വള്ളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം.
  • കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിർബന്ധമായും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കടലിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ.
  • വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ആയ വയർലെസ്, ജി പി എസ് , മറ്റ് നാവിഗേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ, അടിയന്തരസമയങ്ങളിൽ വേണ്ട ഫോൺ നമ്പറുകൾ എന്നിവ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കണം.
  • ജില്ലയിലെ മത്സ്യബന്ധനം വിപണനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരും ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പും നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം.

കോസ്‌റ്റ് ഗാർഡ്, നേവി, ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ നൽകുന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഫോൺ നമ്പറുകളും പ്രത്യേകം കൈയ്യിൽ കരുതണം. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചെറിയ വള്ളങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് കടലിൽ പോകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം കടുത്ത നടപടികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും.

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TRAWLING BAN
DRY SEASON FOR FISHERMEN
FISH PRICES INCREASE
KERALA FISHERMEN
TRAWLING BAN FROM MIDNIGHT

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