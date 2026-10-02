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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ വാടക കുടിശിക; കലക്ട്രേറ്റിൽ ട്രാവൽസ് ഉടമയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൊലീസിന് വാഹനം വിട്ടുനൽകിയ വകയിലടക്കം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് സതീഷ് ബാബു പറയുന്നത്.

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കലക്ട്രേറ്റിൽ ട്രാവൽസ് ഉടമയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 7:21 AM IST

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വയനാട്: വയനാട് കലക്ട്രേറ്റിൽ ട്രാവൽസ് ഉടമയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം. സർക്കാരിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കുടിശിക ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ട്രാവൽസ് ഉടമ ദേഹത്ത് പെട്രോളൊഴിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫയർഫോഴ്‌സും ഇടപെട്ടാണ് ഇയാളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് വയനാട് കലക്ട്രേറ്റ് വളപ്പിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ട്രാവൽസ് ഉടമ കലക്ട്രേറ്റിലെത്തി പെട്ടെന്ന് ദേഹത്ത് പെട്രോളൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൊലീസിന് വാഹനം വിട്ടുനൽകിയ വകയിലടക്കം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് ട്രാവൽസ് ഉടമ പറയുന്നത്.

''സ്‌കൂളിൽ വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്. ലാഭമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൈയ്യിൽ നിന്നാണ്. ഡ്രൈവറുടെ കൂലി കൈയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം. ഡീസൽ അടിക്കണം,'' ട്രാവൽസ് ഉടമ പറയുന്നു.

കലക്ട്രേറ്റിൽ ട്രാവൽസ് ഉടമയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം (ETV Bharat)
ട്രാവൽസ് ഉടമ പെട്രോളൊഴിച്ചതോടെ കലക്ട്രേറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും പരിഭ്രാന്തിയിലായി. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സും പൊലീസും ചേർന്ന് ഇയാളെ സമയോചിതമായി തടയുകയും അനുനയിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. പണം ലഭ്യമാക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്താമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചത്.

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കഴിഞ്ഞ മാസവും ട്രാവൽസ് ഉടമകളുടെ സംഘടന വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി പൊലീസ് ഏറ്റെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ വാടക മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നൽകിയില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി. ബാങ്ക് വായ്‌പ തിരിച്ചടവും നികുതിയും മുടങ്ങി സ്വകാര്യ വാഹന ഉടമകൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അർഹമായ കുടിശിക ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺട്രാക്‌ട് കാരിയേജ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്‌തംബർ രണ്ടിന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയിരുന്നു.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മൂന്ന് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലുമായി പൊലീസ് ഏറ്റെടുത്ത സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളാണ് വാടക കുടിശിക ലഭിക്കാതെ പെരുവഴിയിലായത്. ജില്ലയിൽ ആകെ 70 വാഹന ഉടമകൾക്കായി 43 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് പൊലീസ് നൽകാനുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ ഏപ്രിൽ 10 വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി ഡീസൽ ചെലവ് പോലും നൽകാതെയാണ് ജീപ്പ്, ട്രാവലർ, കാർ, ബസ് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ പൊലീസ് ഉപയോഗിച്ചത്.

മാസങ്ങളോളം വാടക കുടിശികയായതോടെ വാഹന ഉടമകളുടെ ബാങ്ക് വായ്‌പ തിരിച്ചടവുകൾ പൂർണമായും മുടങ്ങി. സമയബന്ധിതമായി നികുതിയും ഇൻഷുറൻസും അടയ്ക്കാനോ ഫിറ്റ്‌നസ് പുതുക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ. നിലവിൽ മറ്റ് വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് മെയ് മാസം തന്നെ വാടക നൽകിയപ്പോഴാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഈ അവഗണന.

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