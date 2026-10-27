80 വർഷത്തിലാദ്യമായി ശമ്പളമില്ലാതെ ടൈറ്റാനിയം ജീവനക്കാർ; സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി, പൊതുമേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് സിഐടിയു
ടൈറ്റാനിയത്തിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വ്യവസായ മന്ത്രിയെയും നേരിൽക്കണ്ട് വിഷയം ധരിപ്പിച്ചിട്ടും ആശ്വാസ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സിഐടിയു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി
Published : October 27, 2026 at 6:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ 80 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തുടർച്ചയായ രണ്ടുമാസങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങി. 530 സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെയും നൂറുകണക്കിന് കരാർ തൊഴിലാളികളുടെയും ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്തംബർ മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളമാണ് മുടങ്ങിയത്. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം, അനാരോഗ്യകരമായി ചൈനയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഇറക്കുമതി മൂലമുണ്ടായ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിലത്തകർച്ച, ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദന ചെലവ്, തുടർച്ചയായ നഷ്ടം മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എന്നിവ കാരണമുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണമെന്ന് മന്ത്രി പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അടക്കമുള്ള കുത്തകകളെ സഹായിക്കാനും പൊതുമേഖലയെ തകർക്കാനുമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ വിരുദ്ധ സമീപനത്തിൻ്റെ തെളിവാണിതെന്ന് സിഐടിയു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു.
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി
മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പുതിയ മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നമായ കാറ്റലിറ്റിക് ഗ്രേഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഫാർമ ഗ്രേഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നിവ കമ്പനി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തു നിർമിക്കുന്നതിന് ഐഎസ്ആർഒയുമായി ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാ പത്രത്തിൻ്റെ കാലാവധി 2027 വർഷത്തേക്ക് സർക്കാർ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 60 കിലോഗ്രാമോളം ഇലക്ട്രോഡ് രാസവസ്തുക്കൾ വിഎസ്എസ്സിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിച്ച് മൂല്യവർധിത വസ്തുക്കളുടെ അടക്കം ഉത്പാദനം വർധിപ്പിച്ച് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ടൈറ്റാനിയത്തെ തകർക്കാൻ നീക്കമെന്ന് സിഐടിയു
ടൈറ്റാനിയത്തിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വ്യവസായ മന്ത്രിയെയും നേരിൽക്കണ്ട് വിഷയം ധരിപ്പിച്ചിട്ടും ആശ്വാസ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സിഐടിയു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വലിയ തുക വകയിരുത്തിയും സർവീസ് ചാർജ് ഇനത്തിലെ 69.87 കോടി രൂപ എഴുതിത്തള്ളിയുമാണ് തകർച്ചയുടെ വക്കിലായിരുന്ന സ്ഥാപനത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചത്. ബിഎച്ച്ഇഎൽ, ഐഎസ്ആർഒ, ജപ്പാനിലെ തോഷിബ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് ഫാർമ, കാറ്റലിറ്റിക് ഗ്രേഡ്, ഇവി ബാറ്ററികൾക്കുള്ള എൽടിഒ തുടങ്ങിയ മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിലൂടെ കമ്പനിയെ വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നയിക്കാൻ മുൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ തരംഗങ്ങളും സൾഫർ വിലക്കയറ്റവും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങിയിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ, ഭരണമാറ്റത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എൽഡിഎഫ് ബജറ്റിലെ 19.69 കോടി രൂപ 13.30 കോടിയായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാതെ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിവെച്ചിട്ടും ശമ്പള കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ സർക്കാരിനായിട്ടില്ല. തൊഴിലാളികളുടെ കുടിശ്ശിക ശമ്പളം അടിയന്തരമായി വിതരണം ചെയ്യാനും, ആവശ്യമായ പ്രവർത്തന മൂലധനം നൽകി ഉൽപ്പാദനം പൂർണതോതിൽ പുനരാരംഭിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് സിഐടിയു നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം അറിയിച്ചു.