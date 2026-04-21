ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇനിമുതൽ താത്കാലിക ജീവനക്കാർക്കും പരിശീലനം നിർബന്ധം

ബജറ്റ് തയാറാക്കൽ, അക്കൗണ്ടിങ്, വിവിധ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗല്ഭരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും

NEW DEVASWOM BOARD TRAINING CENTRE DEVASWOM BOARD TRAINING CENTRE OPEN SABARIMALA PATHANAMTHITTA PATHANAMTHITTA TRAINING CENTRE
Travancore Devaswom Board Training Centre Inagurated In Pathanamthitta (ETV Bharat)
Published : April 21, 2026 at 12:36 PM IST

തിരുവനന്തപുരം/പത്തനംതിട്ട: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്തിന് സമീപം നന്തൻകോട് ക്ലിഫ് ഹൗസ് റോഡിലാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പുതിയ പരിശീലന കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബോർഡിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരികയും ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയുമാണ് പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ജീവനക്കാർക്ക് വിദഗ്ധ പരിശീലനം
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും പുതിയ കേന്ദ്രത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പരിശീലനം നൽകും. ഇതിനായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പരിശീലന കലണ്ടർ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സിലബസ് ക്രമീകരിച്ചത്.

ബജറ്റ് തയാറാക്കൽ, അക്കൗണ്ടിങ്, വിവിധ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗല്ഭരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും. ഭക്തരോടും പൊതുജനങ്ങളോടുമുള്ള ഇടപെടൽ മികച്ചതാക്കുന്നതിനായി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഷയത്തിലും ജീവനക്കാർക്ക് ബോധവത്കരണം നൽകുന്നുണ്ട്.

ബോർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ജീവനക്കാരുടെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി ഇത്തരമൊരു സ്ഥിരം പരിശീലന കേന്ദ്രം യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ആയിരത്തിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണത്തിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ സാധിക്കും.

ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് പരിശീലനം നിർബന്ധം
ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന താത്കാലിക ജീവനക്കാർക്കും ഇനിമുതൽ പരിശീലനം നിർബന്ധമാക്കാൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകർ എത്തുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ശബരിമല. അതിനാൽ അവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലെ മികച്ച ഇടപെടൽ, ശുചിത്വം പാലിക്കൽ എന്നിവയിൽ കൃത്യമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പുതിയ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അധികൃതർ ഈ നീക്കം നടത്തിയത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാതെ പലരും ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തിയിരുന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഭരണപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ യാഥാർഥ്യമായതോടെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാകും.

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു (ETV Bharat)

ബജറ്റ് ശിൽപശാലയോടെ തുടക്കം
ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ബജറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേക ശിൽപശാലയോടെയാണ് പരിശീലന കേന്ദ്രം ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. ശിൽപശാലയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ ആമുഖപ്രഭാഷണം നടത്തി. കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ആധുനിക മാറ്റങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഭരണ നിർവഹണത്തിലും പ്രതിഫലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബോർഡ് അംഗം അഡ്വ കെ രാജു ശിൽപശാലയിൽ വാർഷിക ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയാവതരണം നടത്തി. ബോർഡിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ജീവനക്കാരോട് വിശദീകരിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർക്കായി ഇവിടെ കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പുതിയ സംവിധാനം ബോർഡിൻ്റെ ഭരണനിർവഹണ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

