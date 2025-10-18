ETV Bharat / state

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്; തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് രൂക്ഷ വിമർശനം, അക്കൗണ്ടുകൾ ഉടൻ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാന്‍ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം

ആധുനിക കാലത്തും കടലാസ് രജിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ രീതിയെ ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കയ്യെഴുത്ത് രേഖകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രഫണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നുവെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 7:11 PM IST

എറണാകുളം: സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിയതില്‍ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ വൗച്ചറുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അക്കൗണ്ടുകൾ ഉടൻ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള 150-ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ സുതാര്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം. ഇത് ഭരണപരമായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉടൻ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. അക്കൗണ്ടിങ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ കർമ്മപദ്ധതി സമർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറും കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണറും ഒക്ടോബർ 30-ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്കുകൾ 10 വർഷത്തിന് ശേഷവും ക്രമീകരിക്കാൻ ബോർഡിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കണക്കുകളിൽ പലതും ശരിയായ രേഖകളില്ലാതെയാണ് അംഗീകരിച്ചതെന്നും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ വൗച്ചറുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വിമർശനമുയർത്തി. ക്ഷേത്രങ്ങളിലടക്കം ചെലവഴിച്ച പല പണത്തിനും വൗച്ചറുകളില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.

മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ ബി. പത്മനാഭനുണ്ണിയുടെ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്‍റെ രൂക്ഷ വിമർശനമുണ്ടായത്.

അതേസമയം, ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസുകൾ സിബിഐക്ക് കൈമാറം എന്ന വിഎച്ച്പിയുടെ ആവശ്യം അടുത്തയാഴ്ച ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, സംസ്ഥാന പൊലീസ് സംവിധാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് കീഴിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇക്കാരണത്താൽ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചിൻ, മലബാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണമടക്കമുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആവശ്യം.

ദേവസ്വം ഭൂമിയിലും ചന്ദനം, സ്വർണം തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളിലും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാണിക്കയായി ലഭിക്കുന്നതും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. നിലവിൽ എഡിജിപി എച്ച് വെങ്കിടേഷിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എസ് ശശിധരനാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

