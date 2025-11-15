തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പുതിയ ഭരണസമിതി: കെ ജയകുമാർ പ്രസിഡൻ്റായും കെ രാജു അംഗമായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു
ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോർഡിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പുതിയ സമിതി നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് സുഗമമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
Published : November 15, 2025 at 11:43 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു. രാവിലെ 11.30ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ ജയകുമാർ പ്രസിഡൻ്റായും മുൻ മന്ത്രി കെ രാജു അംഗമായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. രണ്ട് വർഷമാണ് ഇവരുടെ കാലാവധി. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തും അംഗം എ അജികുമാറും വ്യാഴാഴ്ച സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്.
ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കുക പ്രധാന വെല്ലുവിളി
ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ എസ്ഐടി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റത്. സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ പ്രസിഡൻ്റും കമ്മിഷണറുമായിരുന്ന എൻ വാസുവും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. എസ്ഐടി അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഉന്നതരിലേക്ക് നീളാൻ സാധ്യതയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് പുതിയ സമിതിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ, സുഗമമായ തീർത്ഥാടന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും പുതിയ സമിതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി വിരമിച്ച ശേഷം അഞ്ച് വർഷം മലയാളം സർവകലാശാല വിസിയായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ. നിലവിൽ ഐഎംജി ഡയറക്ടറായി തുടരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ പദവിയിലെത്തിയത്. ടൂറിസം സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രധാന പദവികളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ശബരിമലയിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ചെയർമാനായും ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ട് എന്നത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.
പുതിയ അംഗമായി ചുമതലയേറ്റ കെ രാജു, ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. സിപിഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗമായ അദ്ദേഹം പുനലൂരിൽ നിന്നുള്ള നേതാവാണ്. ബോർഡിലെ സംവരണ സമവാക്യം പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സിപിഐയുടെ പ്രതിനിധിയായി കെ രാജുവിനെ നിയമിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ശിപാർശ ചെയ്യുന്ന ഹൈന്ദവ അംഗത്തെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്നംഗ സമിതിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനുള്ളത്. പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ, മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
