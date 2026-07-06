പ്രിയദർശിനി മൂലം സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി
സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം നിലനിൽക്കണമെന്നു തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ആഗ്രഹം
Published : July 6, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 4:30 PM IST
പാലക്കാട്: പ്രിയദർശിനി സർവീസ് മൂലം സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ. നിരവധി ആവശ്യങ്ങളുമായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാറിനെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 10 വർഷം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും മന്ത്രി സി പി ജോൺ പാലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു.
സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം നിലനിൽക്കണമെന്നു തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. കൺസഷൻ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യും. കാലോചിതമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങള് വരുത്തും. അത് പക്ഷേ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു വര്ദ്ധന ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ താത്പര്യങ്ങള് കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് ഇപ്പോള് തന്നെ സൗജന്യമാണ്. ആണ്കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് വിഷയം.
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വയനാട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ ആവില്ല . നിയമ വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായാണ്
നികുതി ഇളവ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വ്യവസായസംരക്ഷണവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് സർക്കാർ നയം. എന്നാൽ പ്രിയദർശിനി സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ അത്താണിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
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സ്വകാര്യ ബസുടമകളോട് അങ്ങേയറ്റം അനുഭാവപൂര്ണമായ നിലപാടാണ് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരേ സമയം സ്വകാര്യ-കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകള് സര്വീസ് നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലാണ് പ്രശ്നമുള്ളതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പണിമുടക്കാനുള്ള അവകാശം അവര്ക്കുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആശാസമരം പൊളിക്കാന് പിണറായി വിജയന് നടന്നത് പോലെ യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് നടക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രിയദര്ശിനി വന്നതോടെ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകളില് വലിയ തിരക്കുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കാന് തത്ക്കാലം സര്ക്കാരിന്റെ പക്കല് യാതൊരു നടപടികളുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യബസുടമകളുമായി 9,10,11 തീയതികളില് സര്ക്കാര് ചര്ച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മലബാര് മേഖലയില് കെഎസ്ആര്ടിസി സര്വീസുകള് ഇല്ലാത്തതിനാല് സ്വകാര്യ ബസുകള്ക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അതിര്ത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളില് പിഴവ് കണ്ടെത്തി പിഴ പിരിക്കുന്നില്ല, അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടില് വന്തോതില് ഇത്തരത്തില് പിഴ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.