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'പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതി വന്‍ വിജയം, വനിതാ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധന': സിപി ജോണ്‍

പൊതു ഗതാഗത മേഖലയിലേക്ക് സ്‌ത്രീകൾ വ്യാപകമായി കടന്നുവന്നു.

CP JOHN TRANSPORT MINISTER CP JOHN PRIYADARSHINI
Transport minister CP John (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 12:38 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതി വന്‍ വിജയമെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോണ്‍. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോള്‍ 3.8 കോടി യാത്രകൾ നടന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബസുകളില്‍ 66 ശതമാനവും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സ്‌ത്രീകളാണ്. പൊതു ഗതാഗത മേഖലയിലേക്ക് സ്‌ത്രീകൾ വ്യാപകമായി കടന്നുവന്നു. കാർബൺ എമിഷൻ വ്യാപകമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും മന്ത്രി.

ടൂറിസത്തെ കുറിച്ചും പ്രതികരണം: ടൂറിസം സെക്‌ടറിൽ വൻ ഉണർവാണുണ്ടായത്. മലക്കപ്പാറയിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 42 ശതമാനം വര്‍ധനവുണ്ടായി. ഗവിയില്‍ 30 ശതമാനം, പൊൻമുടി 34 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റോഡ് സുരക്ഷാ യജ്ഞം ഇന്ന് മുതൽ: സംസ്ഥാനത്ത് റോഡ് സുരക്ഷാ യജ്ഞം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റോഡുകളിലെ സീമ്പ്രാ ലൈനുകളുടെ വീതി കൂട്ടും. നിലവിലെ വീതി 1.5 മീറ്ററാണ്. അത് 6 മീറ്റർ വരെയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വേളിയിൽ നിന്ന് കഠിനംകുളം വരെ എല്ലാ ദിവസവും ബോട്ട് സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കും. അങ്ങനെ പാർവ്വതീ പുത്തനാർ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

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TRANSPORT MINISTER CP JOHN
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