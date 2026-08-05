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'ആ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു'; സൗജന്യ യാത്രാ വിവാദത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മന്ത്രി സി.പി ജോൺ

ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ 'പ്രിയദർശിനി' യാതൊരു മുടക്കവുമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും മന്ത്രി

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മന്ത്രി സി.പി ജോൺ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 8:49 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി ജോൺ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും, ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ നിർവ്യാജം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ 'പ്രിയദർശിനി' യാതൊരു മുടക്കവുമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തെറ്റുപറ്റിയാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തനിക്ക് യാതൊരു ഈഗോയുമില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി നിർത്തലാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിലൊന്നാണിത്. പാവപ്പെട്ടവരോ പണക്കാരോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അത് ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ലെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിവാദമായത് ഈ വാക്കുകൾ

പാലക്കാട് നടന്ന കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന. സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചതോടെ സ്ത്രീകൾ ബസുകളിൽ തിക്കിത്തിരക്കി കയറുകയാണ്. പൈസ നൽകേണ്ടാത്ത കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കയറുന്ന ഇവർ, മക്കളെ ഫീസ് നൽകി സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിൽ ചേർക്കുന്നു. ഫീസില്ലാത്ത സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ പോലും മക്കളെ വിടില്ല. അസുഖം വന്നാൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോകില്ല. പകരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തയിൽ കിടക്കും. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും പണക്കാർ പാവപ്പെട്ടവരായി അഭിനയിക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിമർശനം. ഈ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തുടരുന്നത് അഭിമാന പദ്ധതി

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നും അത് പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സി.പി ജോൺ പറഞ്ഞു. മാസം 2000 മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ മാത്രം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ജൂൺ മാസത്തിൽ 15 ദിവസമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിനായി 40 കോടി രൂപ സർക്കാർ ഇതിനകം അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രതിദിന വരുമാനത്തിൽ കുറവ് വരാത്ത രീതിയിൽ പദ്ധതി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മന്ത്രി

ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾ കൂട്ടത്തോടെ കയറുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചുരം പോലെയുള്ള അപകടസാധ്യതയുള്ള റോഡുകളിൽ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കയറ്റി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുരം കയറിപ്പോയ ഒരു ബസിൽ ആളുകൾ തിക്കിത്തിരക്കി കയറിയത് കാരണം ഡ്രൈവർക്ക് വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിടേണ്ടി വന്നു. കൊക്കയിലേക്ക് മറിയേണ്ടിയിരുന്ന വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് അന്ന് യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും, സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

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TAGGED:

KERALA TRANSPORT MINISTER NEWS
KSRTC FREE TRAVEL SCHEME
PRIYADARSHINI SCHEME KERALA
CP JOHN CONTROVERSIAL REMARKS
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