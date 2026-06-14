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'പ്രിയദര്‍ശിനി' യാത്ര സ്ത്രീകളുടെ അന്തസുയര്‍ത്താനെന്ന് മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍; മറ്റു ബസുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ആലോചനയില്‍

ഇന്ന് ഒരു ആഡംബര കാറിൻ്റെ വിലപോലുമില്ല ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ കാറിന്. ഒരു കാറിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് രണ്ട് ബസ് വാങ്ങാം. വ്യക്തികള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ബസുകള്‍ വാങ്ങി കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു നല്‍കാം

C P JOHN PRIYADARSHINI SCHEME KSRTC KSRTC FREE TRAVEL
സി പി ജോണ്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 14, 2026 at 8:50 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 9:01 PM IST

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ബിജു ഗോപിനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളില്‍ ജൂണ്‍ 15നു ആരംഭിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പ്രിയദര്‍ശിനി സൗജന്യയാത്ര സ്ത്രീകളുടെ സമൂഹത്തിലെ അന്തസുയര്‍ത്താനുള്ള സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നടപിടയെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍. ഈ പദ്ധതി നടപ്പില്‍ വരുന്നതോടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയില്‍ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. ഏതു സര്‍ക്കാര്‍ വന്നാലും നമുക്കെന്തു നേട്ടം എന്ന കേരളത്തിലെ സാമാന്യ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തെ ഇതു മാറ്റും.

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ മുതല്‍ 2500 രൂപ വരെ ശമ്പള വര്‍ധനയ്ക്കു തുല്യമാണിത്. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ചിട്ടിയില്‍ ചേരാം അല്ലെങ്കില്‍ മാസത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ ഒരു കിലോ ബീഫോ ചിക്കനോ വാങ്ങാം അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ തന്നെയോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയോ മരുന്നു വാങ്ങാന്‍ ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍, പച്ചക്കറി വില്‍പ്പനക്കാര്‍, വീടുകളില്‍ സഹായത്തിനു പോകുന്നവര്‍, കടകളില്‍ ജോലിക്കു പോകുന്നവര്‍ എന്നിവരാണ് പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കളെന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ പദ്ധതി ഒരു സൗജന്യം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സ്ത്രീ സൗഹൃദ പദ്ധതിയാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ശാക്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?

മന്ത്രി സി പി ജോണുമായി പ്രത്യേക അഭിമുഖം (ETV Bharat)
ഇത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ് സമൂഹത്തിലുയര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ട്. അവള്‍ക്കൊപ്പം എന്നൊക്കെ ചിലര്‍ മുന്‍പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെയുള്ള വെറും വാഗ്ദാനമല്ലിത്. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ശരിക്കും അവള്‍ക്കൊപ്പമാണ്.അതിനു പുറമേ സംസ്ഥാനത്ത് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനു തുല്യമായ സമീപനമാണിത്.
Transport Minister C P John
മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍, ബിജു ഗോപിനാഥ് (ETV Bharat)

ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ തൊഴിലിടത്തേക്കു പോകുന്നതിന് 50 മുതല്‍ 70 രൂപ വരെ ശരാശരി ചെലവിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഈ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ സത്രീ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അവരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ 1500 മുതല്‍ 2500 രൂപ വരെ വര്‍ധനയുണ്ടാകുകയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന പണം അവര്‍ വിവിധ ചെലവുകള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അത് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചിട്ടി കൂടും. അല്ലെങ്കില്‍ കുടുംബശ്രീ ലോണ്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതു തീര്‍ക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാതായനം തുറക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി തുടക്കമിടുന്നത്.

സാധാരണക്കാരൻ്റെ 2000 രൂപ പണക്കാരൻ്റെ കൈയിലെ 2 ലക്ഷം രൂപയെക്കാള്‍ മൂല്യമേറിയതാണ്. സര്‍ക്കാരിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് അരി കൊടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രോട്ടീന്‍ കൊടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്തീകള്‍ക്ക് ലാഭിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് അവര്‍ക്ക് മാസത്തില്‍ ഒരു കിലോഗ്രാം ചിക്കന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കിലോഗ്രാം ബീഫ് വാങ്ങാന്‍ കഴിയും. പിന്നെ മറ്റൊരു തലത്തില്‍ ഈ സ്ത്രീകള്‍ അവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ കുട്ടികള്‍ കഴിക്കുന്ന ഗുളികകള്‍ ഇതിനും ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാം. ആ അര്‍ഥത്തില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ യത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിദിനം 100 രൂപ എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ സംസ്ഥാനം അവര്‍ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ്.

പൊതു ഗതാഗതത്തില്‍ യാത്രാകൂലിക്ക് സബ്‌സിഡി ഏര്‍പ്പെടുത്തുക എന്ന വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നയം ഇവിടെ കെഎസ്ആര്‍ടിസിയിലൂടെ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്തീകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഉണര്‍വ് കൊടുക്കുന്ന, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ ഒരു സര്‍ക്കാരുണ്ട് എന്ന സന്ദേശമാണ് 'പ്രിയദര്‍ശിനി'. ഏതു സര്‍ക്കാര്‍ വന്നിട്ടും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന സ്ത്രീകളുടെ മനോഭാവത്തിവല്‍ ഇനി മാറ്റം വരും. മത്സ്യം വില്‍ക്കാന്‍ പോകുന്ന അമ്മമാര്‍, രാവിലെ കടകളില്‍ ജോലിക്കു പോകുന്നവര്‍, പച്ചക്കറി വില്‍ക്കാന്‍ പോകുന്നവര്‍, വീടുകളില്‍ സഹായത്തിനു പോകുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയ ഇത്തരം സ്ത്രീകളുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തില്‍ ഈ പദ്ധതി ഉണര്‍വുണ്ടാക്കും.

നഷ്ടത്തിലോടുന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസി എന്ന പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ തകര്‍ത്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്വകാര്യ വത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടിയായാണ് ഇതിനെ ഇടതു പക്ഷം വിമര്‍ശിക്കുന്നത്. ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണം. 150 കോടി നിലവില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് 185 കോടിയായി സാമ്പത്തിക സഹായം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള മറുപടി.

ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവ് എത്ര വരും?

ഏകദേശം രണ്ട് കോടി രൂപ.

സിറ്റി ഫാസ്റ്റ് ബസുകളില്‍ കൂടി ഈ സൗജന്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ പദ്ധതി കൂടുതല്‍ പ്രയോജനകരമാകും എന്നൊരാവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്?

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കാം. കുറച്ചു ദിവസം ഇതിൻ്റെ വരും വരായ്കകള്‍ പിശോധിച്ച് നോക്കാം. എല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം പിന്നെ ചില ബസുകള്‍ക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ പറ്റില്ല.

കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ വൈവിധ്യ വത്കരണം സംബന്ധിച്ച ആശയങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ്?

യാത്രക്കൂലിക്കു പുറമേയുള്ള വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഗൗരവമായ ആലോചനയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഗ്രാമവണ്ടി അതേ പടി നിലനിര്‍ത്തി വിപുലീകരിക്കും. ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കി എന്നതു കൊണ്ട് അത് നിര്‍ത്തലാക്കില്ല, അത്തരം പിടിവാശിയൊന്നും ഈ സര്‍ക്കാരിനില്ല. നിലവില്‍ 58 എണ്ണമുള്ള ഈ സര്‍വീസ് 500 ആയി ഉയര്‍ത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിലും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യാത്രയാണ്.

പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഒരു ആഡംബര കാറിൻ്റെ വിലപോലുമില്ല ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ കാറിന്. ഒരു കാറിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് രണ്ട് ബസ് വാങ്ങാം. വ്യക്തികള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ബസുകള്‍ വാങ്ങി കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു നല്‍കാം. ഇടിവി ഭാരതിനു വേണമെങ്കില്‍ ഒരു ബസ് കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യാം. നിരവധി വര്‍ഷം ഇ ടിവിയുടെ പരസ്യം കെഎസ്ആര്‍ടിസി സൗജന്യമായി തരുന്നതായിരിക്കും.

വികേന്ദ്രീകരണം, ജനകീയമാക്കല്‍ നടപടികളൂടെ കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മാറ്റുകയാണ്. പിന്നെ കെഎസ്ആര്‍ടിസിയിലെ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളോട് സര്‍ക്കാരിനു യാതൊരു അലര്‍ജിയുമില്ല. അവര്‍ നന്നായി സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഞാനും മുഖ്യമന്ത്രിയും തൊഴിലാളി നേതാക്കളാണ്. കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഡിപ്പോകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എംഎല്‍എ മാര്‍ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം നല്‍കുകയാണ്. ഡിപ്പോകളില്‍ ആശുപത്രി വികസന സമിതി മാതൃകയില്‍ എംഎല്‍എ മാര്‍, എംപിമാര്‍, തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഒരു ഡിപ്പോ മാനേജ്‌മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. അവര്‍ ഡിപ്പോയിലെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയും അപ്പപ്പോള്‍ വേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യും.

Last Updated : June 14, 2026 at 9:01 PM IST

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