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പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഉടന്‍ ലൈസൻസ്, വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡ്രൈവിങ് പരിശീലനം; സിമുലേറ്റിങ് പദ്ധതിയുമായി ഗതാഗത വകുപ്പ്

പ്ലസ് ടു പഠനം കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ സജീവ ആലോചനയിലാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ

DRIVING SIMULATORS IN PLUS TWO
സി പി ജോൺ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 12:28 PM IST

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കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികൾക്ക് റോഡ് നിയമങ്ങളിൽ ബോധവൽകരണം നൽകുന്നതിനും ഡ്രൈവിങ്ങിലെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ പകർന്നുനൽകുന്നതിനുമായി വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതിയുമായി ഗതാഗത വകുപ്പ്. വാഹനം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ സിമുലേറ്റിങ് രീതിയിലൂടെ ഡ്രൈവിങ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. തുടക്കക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിങ്, മാനുവൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ് എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

സ്റ്റിയറിങ് വീലുകളും പെഡലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള യഥാർഥ ഡ്രൈവിങ് സജ്ജീകരണം പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് റോഡ് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. തുടർന്ന് ഇവർക്ക് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതോടെ മികച്ച ഡ്രൈവർമാരായി മാറാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നു.

സി പി ജോൺ (ETV Bharat)

പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാലുടൻ ലൈസൻസ്


​പ്ലസ് ടു പഠനം കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ സജീവ ആലോചനയിലാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ പറഞ്ഞു. സ്കൂളുകളിൽ നൽകുന്ന ഈ പരിശീലനം ലൈസൻസ് നടപടികൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകും. സംസ്ഥാനത്ത് റോഡപകടങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പുതിയ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യാപകമായ രീതിയിൽ 'ഡ്രൈവിങ് സാക്ഷരതാ യജ്ഞം' സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

​കുട്ടികൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടമുണ്ടായാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പോലും ലഭിക്കില്ല. നിയമം എന്നതിലുപരി സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാവരും തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളെ കൈവിടില്ല

പ്രിയദർശിനി സർവീസ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണെന്ന് മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളുടെ ബസ് കൺസെഷൻ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഇക്കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

​അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രതിസന്ധി പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി മുൻ സർക്കാരുകൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ബസ് വ്യവസായത്തെ പൂർണമായും അവഗണിച്ചതിൻ്റെ ദുരന്തമാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലെ സർക്കാർ അവരെ കൈവിടില്ലെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുമെന്നും മന്ത്രി സി പി ജോൺ ഉറപ്പുനൽകി.

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