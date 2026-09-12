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സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കമ്പിവടി കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം; ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ യുവതിയെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി

സംഭവത്തിൽ വധശ്രമവും ലൈംഗികാതിക്രമവും ഒഴിവാക്കി എഫ് ഐ ആർ ലഘൂകരിച്ച ഹോസ്‌ദുർഗ് പൊലീസിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് യുവതി പരാതി നൽകി.

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Representative Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 9:25 AM IST

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കാസർകോട്: കാസർകോട് ഹോസ്‌ദുർഗിൽ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ യുവതിക്ക് നേരെ സഹോദരൻ്റെയും സുഹൃത്തിൻ്റെയും ക്രൂരമായ ലൈംഗികാതിക്രമവും വധശ്രമവും. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടും ദുർബലമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ പൊലീസ് ഒത്താശ ചെയ്‌തെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി ഇടപെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിനും പ്രതികളെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എസ്.പി നിതിൻ രാജ് ഉത്തരവിട്ടു.

ക്രൂരമായ ആക്രമണം
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അതിക്രമം നടന്നത്. ഹോസ്‌ദുർഗിൽ യുവതി താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയാണ് സഹോദരനും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് ക്രൂരമർദനം അഴിച്ചുവിട്ടത്. തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രതികൾ എത്തിയതെന്നും അതിക്രൂരമായ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയതായും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആക്രമണത്തിനിടെ ഇവർ യുവതിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പൂർണമായും വലിച്ചുകീറുകയും സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കമ്പിവടി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ ഇനി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും പൂർണമായും തല്ലിത്തകർക്കുകയും ചെയ്തു. ശാരീരികമായും മാനസികമായും കടുത്ത പീഡനമാണ് യുവതിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതര വീഴ്ച
ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും തുടർന്ന് ഹോസ്‌ദുർഗ് പൊലീസിൽ വിശദമായ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വധശ്രമം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ലൈംഗികാതിക്രമം തുടങ്ങിയ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തേണ്ട അതിഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമായിട്ടും പ്രാദേശിക പൊലീസ് ഇതിന് തയാറായില്ല. പകരം വളരെ ദുർബലമായ വകുപ്പുകൾ മാത്രം എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ പ്രതികൾക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ ഇത് കാരണമായി. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും നീതിനിഷേധവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് സമീപിച്ചത്.

എസ്.പിയുടെ ഇടപെടൽ
ഹോസ്‌ദുർഗ് പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയിലെ വീഴ്ചകൾ അടിയന്തരമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി നിതിൻ രാജിനാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. പരാതിയുടെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട എസ്.പി വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ദുർബലമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനും, ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതികളെ പുതിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് നിലവിൽ എസ്.പി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവ്.

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അതേസമയം പ്രതികളിൽ നിന്ന് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതിയെ പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സമൂഹത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങളിൽ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരമൊരു വീഴ്ചയുണ്ടായതെന്നത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

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