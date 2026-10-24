മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല! ചേർത്തുനിർത്തണം; സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിനായി പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ തീവ്ര പരിശീലനം നെടുങ്കണ്ടത്ത്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലുമായി മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ 104 അംഗ കായിക സംഘം നെടുങ്കണ്ടം സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിൽ ഊർജ്ജിത പരിശീലനത്തിലാണ്
Published : October 24, 2026 at 2:10 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: മാറ്റങ്ങളുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി. ശാരീരീകമായും മാനസികമായും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തരാണ്. ആ വ്യത്യസ്തതയിൽ നമ്മുക്കോരോരുത്തർക്കും പ്രത്യക കഴിവുകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രത്യക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ അടങ്ങുന്ന സമൂഹം അവരുടെ കഴിവുകളെ കുറവുകളായി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം പണ്ടെത്തെ കഥകൾ. കാലം മാറി മനുഷ്യരും.
അപകർഷതാബോധത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച്, വിജയത്തിൻ്റെ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ഇടുക്കിയുടെ കായിക പ്രതിഭകൾ ഒരുങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലുമായി മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ 104 അംഗ കായിക സംഘം നെടുങ്കണ്ടം സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിൽ ഊർജ്ജിത പരിശീലനത്തിലാണ്. മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഇത്തവണ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കപ്പുമായി ജില്ലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്ന വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് താരങ്ങളും പരിശീലകരും.
ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള പരിശീലനമാണ് സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭീയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെടുങ്കണ്ടം ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 104 അംഗ കായിക സംഘമാണ് ഇത്തവണ ഇടുക്കി ജില്ലയെ പ്രതിനിധികരിച്ച് ഇത്തവണ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദി എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒപ്പം തന്നെ മത്സരവുമുണ്ട്. സ്കൂൾ കായിക മേള നടക്കുന്ന അതെ വേദിയിൽ അതെ സാഹചര്യത്തിൽ അതെ ഒഫിഷ്യൽസ് തന്നെയാണ് പ്രത്യക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങളും നടത്തുന്നത്. ഇതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇടപഴകുന്നതിനും അവരുടെ അപകർഷതാബോധം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, അത്ലറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയവയിലേക്കാണ് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. പരിശീലകനായ സൈജു ചെറിയാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ഇടുക്കി, നെടുങ്കണ്ടം ബിആർസി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് നെടുങ്കണ്ടം ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലന ക്യാമ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കായിക ശേഷികൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനും, അവരിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മാതൃകാപരമായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
അഞ്ച് വെന്യൂകളിലായാണ് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, അത്ലറ്റിക്സ്, ബോച്ച്, ഷട്ടിൽ തുടങ്ങിയവക്കാണ് കുട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളും പരിശീലകരും പൂർണ വിശ്വാസത്തിലാണ്. കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും മികച്ച മുന്നേറ്റം നേടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഐഇഡിസി ജില്ല പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസർ സുനിൽ ടി തോമസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു
ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിലുള്ള കഠിന പരിശീലനം
യഥാർത്ഥ മത്സരവേദിയുടെ അതേ അന്തരീക്ഷവും നിയമങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്ന അതേ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഔദ്യോഗിക ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുമാണ് കുട്ടികൾ കളത്തിലിറങ്ങി പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. അത്ലറ്റിക്സ്, ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളിലാണ് താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നത്. മത്സരവേദിയിലെ യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളും കുട്ടികളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ സവിശേഷ പരിശീലനം ഏറെ സഹായകരമാകും.
സർക്കാരിൻ്റെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പിന്തുണ
കായികതാരങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെയും ഡീൻ കുര്യക്കോസ് എംപിയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് സമ്പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. താരങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ജേഴ്സികളും പരിശീലനത്തിനാവശ്യമായ മറ്റ് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശീലകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ട്രാക്കിലിറങ്ങുന്ന ഇടുക്കിയുടെ ഈ കായിക പ്രതിഭകൾ
സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് കായികപ്രേമികളും സംഘാടകരും. മലയോരത്തിൻ്റെ കായിക അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്താൻ പോകുന്ന ഈ മിടുക്കരുടെ കുതിപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം.
മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം ഇവിടെ നിന്ന്
2024ൽ നടന്ന സംസ്ഥാന കായികോത്സവത്തിലാണ് അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി ശിവൻക്കുട്ടി സവിശേഷ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ചേർത്തുപിടിച്ചുള്ള കയിക മേളക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ഇടം നൽകി തുല്യതയുടെ മഹത്തായ സന്ദേശവും, കേരളാ മാതൃകയുമാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേള വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്.
അന്ന് ദീപശിഖാ പ്രയാണം മുതൽ കായിക മേളയ്ക്ക് ദീപം തെളിയിച്ചതിൽ വരെ സവിശേഷ പരിഗണനയർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങളെയാണ് അന്ന് കായിക മേളയില മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സവിശേഷ പരിഗണനയർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും സഹപാഠികളായ മറ്റ് കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തുല്യത ഉറപ്പാക്കും വിധം തയ്യാറാക്കിയ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് മാന്വലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവിധ അത്ലറ്റിക്സ് ഗെയിംസ് ഇനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ മത്സരിച്ചിരുന്നത്.
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