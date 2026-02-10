സ്റ്റേഷനും ട്രാക്കുമില്ല...പക്ഷെ തീവണ്ടിയുണ്ട്; രാവണേശ്വരത്ത് കൗതുകമായി ദാമോദറിന്റെ ട്രെയിന് വീട്, ഉടന് പച്ചക്കൊടി വീശും
വീടും ചുറ്റുമതിലും ട്രെയിന് മാതൃകയില്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തില് നിന്നും വിരമിച്ചെങ്കിലും മനസിപ്പോഴും ട്രെയിനിലും റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലും. പുതുതായി നിര്മിച്ച ട്രെയിന് മാതൃകയിലുള്ള ചുറ്റുമതില് ഉദ്ഘാടനം 21ന്.
Published : February 10, 2026 at 3:25 PM IST
കാസർകോട്: ട്രാക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും രാവണേശ്വരത്ത് എത്തിയാൽ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് കാണാം. പക്ഷെ ഈ പരശുറാമിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്താലും കയറാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം. ഈ ട്രെയിനാകട്ടെ സര്വീസും നടത്തില്ല. കേള്ക്കുമ്പോള് ഒരു കടങ്കഥ പോലെ തോന്നും. എന്നാല് ഇത് കടങ്കഥയല്ല റിയലാണ്.
വെറൈറ്റിയൊരു ട്രെയിന് നിര്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചാലിങ്കാൽ രാവണേശ്വരം സ്വദേശിയായ ദാമോദരന്. ട്രെയിന് നിര്മിച്ചതാകാട്ടെ വീട്ടിലും ചുറ്റുമതിലിലും. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ട്രെയിൻ മാതൃകയിൽ കെട്ടിടം പണിത മുൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദാമോദരനാണ് മതിലിലും ഇപ്പോള് ട്രെയിൻ മാതൃകയിൽ ഒരുക്കിയത്. ഇത്തരത്തില് വീടും മതിലും ഒരുക്കാന് ഒറ്റ കാരണമാണമെയുള്ളൂ. റെയില്വേയിലെ മുന് ജീവനക്കാരനാണ് ദാമോദരന്. റെയിൽവേയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചെങ്കിലും മനസ് മുഴുവൻ ട്രെയിനാണെന്ന് ദാമോദരൻ പറയുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ട്രെയിൻ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും.
ചാലിങ്കാൽ രാവണേശ്വരം റോഡ് അരികിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ മതിലുള്ളത്. ബോഗി മാത്രമല്ല ട്രെയിൻ എഞ്ചിനും ഈ മതിലിൽ ഉണ്ട്. എന്നും രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എഞ്ചിനിൽ നിന്നും അലാറം മുഴങ്ങും. മതിലിൽ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് കുടിക്കാൻ കുടിവെള്ളവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 21ന് തീവണ്ടി മതിലിന് പച്ചക്കൊടി വീശും.
ട്രെയിൻ ഇൻസ്പെക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ദാമോദരൻ 27 വർഷം മുമ്പാണ് സ്വമേധയാ വിരമിച്ചത്. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോഴും റെയിൽവേയുമായുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം വിട്ടില്ല. നാല് കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ കെട്ടിടം നിർമിച്ചപ്പോൾ ആദ്യ നില വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിലെ ആഢംബര ട്രെയിനായ ഫ്ലൈയിങ് റാണിയുടെ കോച്ചിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം രൂപകൽപന ചെയ്തത്.
റെയിൽവേയിൽ ജോലി ആരംഭിച്ച ആദ്യ ട്രെയിനായിരുന്നു അത്. അതിന് അദ്ദേഹം ‘ആച്ചാ കോച്ച്’ എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ പേരാണ് ആച്ച. കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ദാമോദരൻ പ്രീഡിഗ്രി പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു. 1970ൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ നേടി. തുടർന്ന് അയൽവാസിയായ മർച്ചന്റ് നേവി ജീവനക്കാരനൊപ്പം ബോംബെയിലെത്തി. എന്നാൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കാന് ബോംബെ നഗരത്തിൽ ഏറെ പാടുപെട്ടു.
ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അഭിമുഖത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ സാങ്കേതിക തസ്തികകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും നിയമനം വൈകി. ഒടുവിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. കണ്ണൂരിലെ ഒരു പമ്പ് കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്തു. അവിടത്തെ ജോലി ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ നിന്നുള്ള നിയമന കത്ത് എത്തുന്നത്.
പോകാൻ മനസില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ മാനേജർ പറഞ്ഞു മികച്ച ശമ്പളമുള്ള റെയിൽവേ ജോലി അവഗണിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന്. അങ്ങനെ ദാമോദരൻ ജോലിക്ക് കയറി. 1977ൽ മുംബൈ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ (Western Railway) ട്രെയിൻ എക്സാമിനറായാണ് ദാമോദരൻ റെയില്വേ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. തുടര്ന്ന് 22 വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം 1999ൽ സതേൺ റെയിൽവേയിലെ (Southern Railway) ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറായാണ് വിരമിച്ചത്.
പിന്നീടാണ് ഒരു ട്രെയിന് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത്. മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ട്രെയിനിന്റെ സ്പ്രിങ്ങും ഡോറും വിന്ഡോയും അടക്കം ഒരു ട്രെയിൻ കോച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പകർത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട് ദാമോദരൻ. ഇപ്പോൾ നിർമിച്ച മതിലിലെ ട്രെയിൻ റേക്ക് മുഴുവൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സിമൻ്റിൽ ശിൽപമാക്കി തീർത്തത്. സ്റ്റേഷനിലെ അനൗൺസ്മെന്റ് പോലെ അറിയിപ്പും ട്രെയിൻ ഹോണും മുഴങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉദ്ഘാടനമെന്ന് ദാമോദരൻ പറയുന്നു.
