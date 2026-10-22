തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം താറുമാറായി; ആറ് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി
രാവിലെ 6.30ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ പാസഞ്ചർ, വൈകിട്ട് 6.20ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് പാസഞ്ചർ എന്നിവ റദ്ദാക്കി.
Published : October 22, 2026 at 7:07 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാറശ്ശാലയ്ക്ക് സമീപം റെയിൽവെ ട്രാക്കിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടർന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം താറുമാറായി. തിരുവനന്തപുരം-നാഗർകോവിൽ റൂട്ടിലെ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ആറ് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും നിരവധി ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രവൃത്തിദിനം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമായതിനാൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് യാത്രക്കാരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടർന്ന് ആറ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവെ പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയത്. രാവിലെ 6.30ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ പാസഞ്ചർ, വൈകിട്ട് 6.20ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് പാസഞ്ചർ എന്നിവ റദ്ദാക്കി.
രാവിലെ 6.25ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ-കൊല്ലം ജങ്ഷൻ പാസഞ്ചർ, വൈകിട്ട് 3.35ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന കൊല്ലം ജങ്ഷൻ-നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ പാസഞ്ചർ എന്നിവയും യാത്ര നടത്തില്ല. ഇതിന് പുറമെ രാവിലെ 7.55നുള്ള നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് പാസഞ്ചർ, ഉച്ചയ്ക്ക് 1.25നുള്ള തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ പാസഞ്ചർ എന്നിവയും പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയതായി റെയിൽവെ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-നാഗർകോവിൽ, നാഗർകോവിൽ-കൊല്ലം പാസഞ്ചറുകൾ വൈകുമെന്നാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവ പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയതായി പുതിയ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
അഞ്ച് ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടും. പുലർച്ചെ 3.45ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന കന്യാകുമാരി-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് വൈകി രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പുറപ്പെടും. രാവിലെ 9.25ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന പുനലൂർ-കന്യാകുമാരി പാസഞ്ചർ, രാവിലെ 10.40ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-താംബരം എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ വൈകും.
ഗുരുവായൂർ-ചെന്നൈ എഗ്മൂർ എക്സ്പ്രസ്, പൂനെ-കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയും വൈകിയോടും. മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ വഴിമധ്യേ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. താംബരം-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് നാംഗുനേരി സ്റ്റേഷനിലും മധുര-പുനലൂർ എക്സ്പ്രസ് നോർത്ത് പനക്കുടി സ്റ്റേഷനിലും താംബരം-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്പെഷൽ ഇറണിയൽ സ്റ്റേഷനിലും പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പ്രദേശത്ത് പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കും പാറശ്ശാലയ്ക്കും ഇടയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ ഇതുവഴി വന്ന ബിലാസ്പൂർ-തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസിൻ്റെ എൻജിൻ മണ്ണിലിടിച്ച് പാളം തെറ്റിയിരുന്നു. എൻജിൻ്റെ നാല് വീലുകളാണ് പാളം തെറ്റിയത്.
ട്രെയിൻ വേഗത കുറച്ചതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. യാത്രക്കാരും ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരും പൂർണമായും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് റെയിൽവെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബിലാസ്പൂർ-തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കും തിരുനെൽവേലിക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്ര റദ്ദാക്കി. ഈ ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ റെയിൽവെ പ്രത്യേക ബസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സിംഗിൾ ലൈൻ ട്രാക്ക് ആയതിനാൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായി ട്രെയിനുകൾ പിടിച്ചിട്ടത് ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെയും തമിഴ്നാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയിലുണ്ടായ ഈ തടസ്സം രാവിലെ യാത്ര തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സാരമായി ബാധിച്ചു.
കുത്തനെയുള്ള ചരിവുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. പാളം തെറ്റിയ ട്രെയിൻ മാറ്റുന്നതിനായി പ്രത്യേക റിലീഫ് എൻജിൻ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അടിയന്തരമായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ട്രാക്കിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് ഗതാഗതം വേഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുമായി ആക്സിഡൻ്റ് റിലീഫ് ട്രെയിനും (എ.ആർ.ടി) സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ട്രാക്കിലെ മണ്ണ് പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ട്രെയിനുകൾക്ക് യാത്ര തുടരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവെ അറിയിച്ചു. ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിയന്ത്രണം തുടരും. യാത്രക്കാർ റെയിൽവെയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ട്രെയിനുകളുടെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
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