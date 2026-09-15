ഐഡിയ സൂപ്പര് ഹിറ്റ്! ഭക്ഷണ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടയിടമാകാന് 'ജുജു', 'എക്സ്പ്രസ് റെസ്റ്റോറന്റ്' കേരളത്തിലാദ്യം
കേരളത്തിലെ ആദ്യ എക്സ്പ്രസ് റെസ്റ്റോറന്റ് പയ്യന്നൂരില്. റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് മുന്നില് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് 17ന് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കും.
Published : September 15, 2026 at 3:12 PM IST
കണ്ണൂർ: ട്രെയിന് യാത്രകള് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര് വിരളമാണ്... അതുപോലെ തന്നെ രുചികരമായ ഭക്ഷണവും... എന്നാലിത് രണ്ടും ഒരിടത്ത് ലഭിച്ചാല് എങ്ങനെയുണ്ടാകും.... സംശയമില്ല അടിപൊളിയാകും. അങ്ങനെയൊരിടമാണ് പയ്യന്നൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെ ജുജു എക്സ്പ്രസ് റെസ്റ്റോറന്റ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ റെയില്വേ കോച്ച് റെസ്റ്റോറന്റ്.
അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തിയുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മുഖം മിനുക്കുകയാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളുമൊക്കെ മുഖം മിനുക്കുമ്പോൾ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ മിനുങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു ബോഗി ഉണ്ട്. പാലക്കാട് ഡിവിഷന് കീഴിൽ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് എത്തിച്ചൊരു ബോഗി.
ത്രീ ഡയറി സി കോച്ച് എത്തിച്ചത് ഒരു ഹോട്ടൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിച്ച ആ ബോഗി ഇന്ന് ജുജു എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതും എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കിട്ടുന്നൊരു ഹോട്ടലായി. ഈ മാസം 17ന് റെയിൽവേ ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള എസ്ആർഎസ്, ഡിആർഎം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയെത്തി ഈ എഞ്ചിൻ ഹോട്ടലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.
ജുജു ഹോട്ടൽ
പയ്യന്നൂരിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോട്ടലായ ജുജു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് റെയിൽവേയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ഹോട്ടൽ ലീസിന് എടുത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. രണ്ട് മാസത്തെ അധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ പണികളും തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ട്രെയിൻ എസി കമ്പാർട്മെൻ്റിൽ കയറിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് അതേ അനുഭവത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം എന്നതാണ് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് ജുജു ജിഎം ജോബിൻസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
'ഹോട്ടൽ ജുജു ഇൻ്റർനാഷണൽ റെയിൽവേ ആയിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 17-ാം തീയതി മുതൽ മിതമായ നിരക്കിൽ പുത്തൻ അനുഭവം പകരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങളായ ചൈനീസ്, ഇന്ത്യൻ, കോണ്ടിനെൻ്റൽ, ഇറ്റാലിയൻ അറബിക് തുടങ്ങി പലഹാരങ്ങൾ, കോഫി, പേസ്ട്രി ഐറ്റംസ്, പാനിപൂരി അങ്ങനെ എല്ലാം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പ്രീമിയം ഡൈനിങ് എക്സ്പീരിയൻസോടുകൂടി നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് പയ്യന്നൂരിലെ എല്ലാ ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു'വെന്നും ജോബിൻസ് പറയുന്നു.
ഭക്ഷണങ്ങൾ രുചിയിലും മികവിലും യാത്രകാർക്ക് മുന്നിലേക്ക്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് നിതിൻ മുർഷിദ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മികച്ച പാചക വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 20 മുതൽ 25 വരെ ജീവനക്കാരാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ഹോട്ടലിനകത്തുള്ളത്. രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ പുലർച്ചെ രണ്ടുമണി വരെയാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്രമം.
പുറത്തും ബോഗിക്ക് അകത്തും ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 11 മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെയാണ് ബോഗിക്ക് അകത്തുള്ള ഭക്ഷണ സർവീസ്. ഊണും അത്താഴവുമാണ് പ്രധാനമായും ബോഗിക്ക് അകത്ത് നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ജോബിൻസ് പറയുന്നു.
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