കോട്ടിക്കുളത്ത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ട്രാക്കിൽ കയറ്റിവെച്ച് അട്ടമറി ശ്രമം; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് തല നാരിഴയ്ക്ക്

ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റാനോ വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കാനോ ഈ സ്ലാബ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അട്ടിമറി സാധ്യത തള്ളാതെ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

Concrete Slab Found on Railway Tracks at Kottikulam
കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ട്രാക്കിൽ കയറ്റിവെച്ച നിലയില്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: കോട്ടിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം പാളത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് കയറ്റിവെച്ച് ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം. വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുനമ്പിൽ നിന്നും കേരളം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്.

കോട്ടിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനോട് ചേർന്ന ട്രാക്കിലായിരുന്നു ആ ഭീകരദൃശ്യം. പാളത്തിന് മുകളിൽ കൃത്യമായി ഉറപ്പിച്ച നിലയിൽ ഒരു വലിയ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്. ട്രെയിൻ വരാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ, സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ യാത്രക്കാരുടെയും പരിസരവാസികളുടെയുമാണ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. അവർ നൽകിയ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ജീവൻ രക്ഷാകവചമായി മാറി. ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇടപെടുകയും റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ പാഞ്ഞെത്തി സ്ലാബ് നീക്കം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റാനോ വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കാനോ ഈ സ്ലാബ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അട്ടിമറി സാധ്യത തള്ളാതെ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

ഇതാദ്യമായല്ല കോട്ടിക്കുളത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചു കാലങ്ങളായി ഈ പ്രദേശം റെയിൽവേ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. നേരത്തെ കോട്ടിക്കുളത്ത് റെയിൽവേ പാളത്തിൽ കല്ലും ക്ലോസറ്റും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന കോയമ്പത്തൂർ-മംഗളൂരു ഇൻ്റർസിറ്റി ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് ചെമ്പരിക്ക തുരങ്കത്തിനടുത്ത് പാളത്തിൽ കല്ലും ക്ലോസറ്റ് കഷ്ണങ്ങളും നിരത്തിവെച്ചത് കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോധൈര്യവും ജാഗ്രതയുമാണ് അന്ന് അപകടം ഒഴിവാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പാളത്തിൽ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആക്രി പെറുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പൊലീസ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. പാളത്തിൽ കരിങ്കല്ല് ചീളുകൾ നിരത്തി വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ പതിവായി മാറുന്നുണ്ട്.

മുൻപ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പലതും അശ്രദ്ധ മൂലമോ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ തമാശകളോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്തവണത്തെ 'കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്' പൊലീസിനെ ഗൗരവകരമായ ചിന്തയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ബേക്കൽ പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ പരാതിയിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് പൊലീസ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അക്രമികൾക്ക് സഹായകരമാകുന്നുണ്ട്.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് കാസർകോട് മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയുള്ള റെയിൽവേ പാളങ്ങളിൽ സുരക്ഷയും പട്രോളിങ്ങും ശക്തമാക്കി. ആർപിഎഫും കേരള പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തുക.

