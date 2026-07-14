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ഓണം ഇപ്പോഴിങ്ങെത്തും; പതിവ് പോലെ ചെണ്ടുമല്ലിയും പൂക്കും, പക്ഷെ വിളവെടുക്കാന്‍ ഇത്തവണ 'ലിനീഷില്ല'

'ഇത്തവണയും ചെണ്ടുമല്ലി വാര്‍ത്ത കൊടുക്കണെ!' മാധ്യമങ്ങളെയെല്ലാം വിളിച്ചറിയിച്ചു. പിന്നാലെ നാടിനെ നടുക്കി വിയോഗം. ലിനീഷില്ലാതെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ വിളവെടുപ്പ്.

TRAIN ACCIDENT DEATH MARIGOLD FARMER LINEESH DIED MALAYALI DIED IN RAJASTHAN MARIGOLD FARMING KOYILANDY
Farmer Lineesh. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 11:37 AM IST

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കോഴിക്കോട്: ഓണക്കാലം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇത്തവണയും പുളിയഞ്ചേരിയിലെ അയ്യപ്പാരി ക്ലസ്റ്ററില്‍ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിറക്കി. എന്നാല്‍ വിളവെടുക്കാന്‍ ഇത്തവണ യുവ കര്‍ഷകനായ ലിനീഷില്ല. 'ഇത്തവണയും ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൂവിടുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണേയെന്നും' കൊയിലാണ്ടിയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ ലിനീഷ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാനിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. പെയിൻ്റിങ് തൊഴിലാളിയായ ഇദ്ദേഹം ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോയത്.

എന്നാൽ 44കാരനായ മുണ്ട്യാടികുനി ലിനീഷ് ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ച വാർത്തയാണ് പിന്നാലെ വന്നത്. മൃതദേഹം എംഡിഎം ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ലിനീഷ് രാജസ്ഥാനിലെ ജോദ്‌പൂർ എംഡിഎം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്.

ബന്ധുക്കള്‍ വിമാന മാർഗം രാജസ്ഥാനിൽ എത്തി. അജ്‌മീറിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വണ്ടി കയറിയതെന്ന് മുൻ വാർഡ് കൗൺസിലർ രമേശൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തൊഴിലിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ പോകാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

TRAIN ACCIDENT DEATH MARIGOLD FARMER LINEESH DIED MALAYALI DIED IN RAJASTHAN MARIGOLD FARMING KOYILANDY
വിനീഷില്ലാതെ ചെണ്ടുമല്ലി പാടം. (ETV Bharat)

2023ലെ ഓണക്കാലത്താണ് കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ നാലാം വാർഡിലെ കൂട്ടായ്‌മ നൂറുമേനി വിളയിച്ചത്. മാരി ഗോൾഡ് എഫ്ഐജി സംഘമാണ് പരീക്ഷണടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കിയത്. നഗരസഭ, കൃഷി ഭവൻ, ആത്മ കോഴിക്കോട് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷി തുടങ്ങിയത്. തൈകൾ കൃഷി ഭവൻ എത്തിച്ച് നൽകിയതാണ്. സംഘാംഗങ്ങൾ ആയിരം രൂപയെടുത്താണ് ചെലവ് നിർവ്വഹിച്ചത്. ഈ സംഘത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് ലിനീഷ് ആയിരുന്നു.

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സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്തായിരുന്നു കൃഷി. ചെടികൾ വാടുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്‌മയുടെ മുഖവും വാടുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ് ഈ ചെടികളെ അവർ പത്ത് പേർ ചേർന്ന് പരിപാലിച്ചത്. ഒടുവിൽ അത്തപ്പൂക്കളമൊരുക്കാൻ പുളിയഞ്ചേരിയിലെ അയ്യപ്പാരി ക്ലസ്റ്ററിൽ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള ചെണ്ട് മല്ലികൾ പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ ഏറെ കൈയടി നേടിയത് ലിനീഷ് ആയിരുന്നു.

TRAIN ACCIDENT DEATH MARIGOLD FARMER LINEESH DIED MALAYALI DIED IN RAJASTHAN MARIGOLD FARMING KOYILANDY
ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിടത്തില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇത്തവണയും പൂക്കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്‌മ. ചെടികൾ വളർന്നുവരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ വിവരം പുറംലോകത്ത് എല്ലാം അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂട്ടായ്‌മയിൽ കുറച്ചുകൂടി പേർ കൂടി വന്നതോടെ വിപുലമായാണ് ഇത്തവണ കൃഷി. എന്നാൽ ആ പൂക്കൾ വിളവെടുക്കാൻ ഇനി ലിനീഷ് ഇല്ല. പകരം ഓരോ പിടി പുഷ്‌പം അർപ്പിച്ച് എല്ലാവരും അവനെ യാത്രയാക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

TRAIN ACCIDENT DEATH
MARIGOLD FARMER LINEESH DIED
MALAYALI DIED IN RAJASTHAN
MARIGOLD FARMING KOYILANDY
LINEESH TRAIN ACCIDENT DEATH

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