സഞ്ചാരികളെ വലച്ച് ഗതാഗതകുരുക്കും മഴയും; ഇടുക്കിയുടെ കുളിര് ആസ്വദിക്കാനെത്തിയവർക്ക് തിരിച്ചടി
മൂന്നാറും വാഗമണ്ണും തേക്കടിയും മാത്രമല്ല, പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്കുണ്ട്.
Published : October 21, 2026 at 6:31 PM IST
ഇടുക്കി: പൂജ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ ഇടുക്കിയിലെത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരുന്നത് കനത്ത മഴയും ഗതാഗതകുരുക്കും. മൂന്നാറിലും വാഗമണ്ണിലും അവധി ആഘോഷിക്കാൻ സഞ്ചാരികള് തടിച്ച് കൂടിയതാണ് ഗതാഗതം തടസപ്പെടാൻ കാരണം.
കനത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിയുടെ കുളിര് ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവരാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ. മൂന്നാറും വാഗമണ്ണും തേക്കടിയും മാത്രമല്ല, പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്കുണ്ട്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ റിസോർട്ടുകളും ലോഡ്ജുകളും സഞ്ചാരികൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
മൂന്നാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത് വാഗമണ്ണിൽ ആണ്. സാഹസിക വിനോദോപാധികളും ഫ്ലവർ ഗാർഡനും പാരാഗ്ലൈഡിംഗും വാഗമണ്ണിൽ സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അനേകം സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് തുറക്കാത്തതിൽ നിരാശരായി മടങ്ങുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട്. രൂക്ഷമായ ഗതാഗതകുരുക്കും പലയിടത്തും തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂറുകൾ വഴിയിൽ കാത്തു കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് സഞ്ചാരികൾ. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമുള്ള കനത്ത മഴയും സഞ്ചാരികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്.
ഇടുക്കിയുടെ കുളിരാസ്വദിക്കാന് എത്തിച്ചേർന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികളായ ഗൗരിയും സുദർശനും തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു. ''സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരുപാട് വിനോദോപാധികൾ വാഗമണ്ണിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോട നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആസ്വദിക്കാന് പറ്റിയ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്,'' വിനോദ സഞ്ചാരിയായ ഗൗരി പറഞ്ഞു.
വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ പരിഹരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടെന്ന് സഞ്ചാരിയായ സുദർശനന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗതാഗതകുരുക്ക് അതിരൂക്ഷമാണ്. റോഡിന് വീതി കുറവാണെന്നും മേഖലയിൽ റോഡ് പണി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കൂടുതലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടുക്കിയിലെ പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെകുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ഇടുക്കിയും ഇടുക്കിയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും. തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ മൂന്നാർ, കുറവൻ-കുറത്തി മലകൾക്കിടയിൽ പെരിയാർ നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച ലോകപ്രശസ്തമായ ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാം, ചെറുത്തോണി അണക്കെട്ട്, വന്യജീവികളെ കാണാനും ബോട്ടിങിനും പേരുകേട്ട ഇടമായ തേക്കടി, പച്ചപ്പും പൈൻകാടുകളും, മലകളും നിറഞ്ഞ വാഗമൺ, ആനമുടി കഴിഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ മീശപുലിമല തുടങ്ങിയ നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇടുക്കിക്ക് സ്വന്തമാണ്.
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