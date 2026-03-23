500 വർഷത്തെ പഴക്കം, എത്ര കോരിയാലും തീരാത്ത തെളിനീർ; വിസ്മയമായി വയനാട്ടിലെ മരക്കുറ്റി കിണർ
വരൾച്ച പിടിമുറുക്കുമ്പോഴും തെളിനീരുറവായി പാക്കം തിരുമുഖം കേണി, പരമ്പരയും വിശ്വാസവും ചേർന്ന കേണി വറ്റില്ല, ചുറ്റിപറ്റിയുള്ളത് നിരവധി ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങള്, കൂടുതലറിയാം ഈ ജല സ്രോതസിനെക്കുറിച്ച്....
Published : March 23, 2026 at 1:51 PM IST
വയനാട്: വേനൽ കടുക്കുകയും വരൾച്ച രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലും വറ്റാത്ത തെളിനീരുമായി ഒരു അദ്ഭുത ജലസ്രോതസ്. പുൽപ്പള്ളിയിലെ പാക്കം തിരുമുഖം കേണിയാണ് നാടിൻ്റെ ജീവനാഡിയായി നിലകൊള്ളുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പൈതൃകവും വിശ്വാസവും ഇഴചേർന്നതാണ് ഈ അപൂർവ ജലസംഭരണി.
ചെതലയം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിനോട് ചേർന്ന വനമേഖലയിലാണ് ഈ ജലസ്രോതസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കുടിയേറ്റ മേഖലയായ പുൽപ്പള്ളിയെയും മാനന്തവാടിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് കടന്നുപോകുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയും ഇതുതന്നെയാണ്. സമീപത്തെ കിണറുകളിലെല്ലാം വെള്ളം വറ്റുമ്പോഴും കണ്ണാടിപോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് കേണിയിലുള്ളത്. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പോലും ജലം അശുദ്ധമാകാറില്ല.
ചുറ്റും മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാൽ കൊടുംവേനലിലും ഇവിടെ കടുത്ത തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വേനൽക്കാലത്ത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ പാക്കം നിവാസികൾക്ക് ഈ കേണി വലിയൊരാശ്വാസമാണ്. പരമ്പരാഗത ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളുടെ മഹത്വം പുതിയ തലമുറയെ ഓർമപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം കേണികൾക്ക് കഴിയുന്നു. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജനങ്ങൾ പൂർണമായും ഇത്തരം സ്രോതസുകളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്തെ നിർമാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണിത്.
നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ആചാരങ്ങൾ
കുറുമ സമുദായത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായും ആചാരങ്ങളുമായും കേണിക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. കുറുമരുടെ പ്രധാന ആഘോഷമായ ഉച്ചാലിന് വാളുമായെത്തി അവരുടെ ദൈവം കേണിക്കരയിലെത്തി മടങ്ങുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഈ ജലസ്രോതസിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. വിവാഹം കഴിച്ചെത്തുന്ന യുവതികൾ ആദ്യം ഇവിടെനിന്നും വെള്ളം കോരുന്ന പതിവ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ഉച്ചാൽ, ഓണം, വിഷു തുടങ്ങിയ വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ പരിസരം വൃത്തിയാക്കി കേണി സംരക്ഷിക്കും. തികഞ്ഞ ആദരത്തോടെയും പരിശുദ്ധിയോടെയുമാണ് പ്രദേശവാസികൾ കേണിയെ കാണുന്നത്. പാദരക്ഷകൾ ധരിച്ച് ആരും ഇതിനടുത്തേക്ക് പോകാറില്ല.
എത്ര കോരിയാലും കവിയുന്ന തെളിനീർ
ഏകദേശം 500 വർഷത്തെ പഴക്കം കേണിക്കുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ബാബു പാക്കം വ്യക്തമാക്കി. കടുത്ത വരൾച്ചയിലും ഇവിടെ ജലം നിറഞ്ഞുനിൽക്കും. എത്ര വെള്ളം കോരിയെടുത്താലും മിനിറ്റുകൾക്കകം പൂർവസ്ഥിതിയിലാകും. പണ്ടുകാലത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശ്രയവും ഇതായിരുന്നു. നിലവിൽ കുറുമ വിഭാഗക്കാരാണ് കൂടുതലായും കേണിയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
മരക്കുറ്റിയിൽ തീർത്ത കിണർ
കേണിയെന്നാൽ കിണർ എന്നാണ് അർഥം. ഒരു കാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ മരക്കുറ്റിയിൽ തീർത്ത ഇത്തരം കേണികൾ വ്യാപകമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അവ നാടിന് അന്യമാകുന്നു. പാക്കം കേണിയുടെ യഥാർഥ ചരിത്രം വ്യക്തമായി ആർക്കുമറിയില്ല. നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തികളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തും ഈ ജലസ്രോതസ് ഇതേ രീതിയിൽ നിലവിലുണ്ട്. കേണിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അയിനിമരത്തിൻ്റെ കുറ്റിയാണെന്നും അതല്ല പ്ലാവിൻ കുറ്റിയാണെന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമായി ഈ കേണി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.
