തിരുമുടിയിലും അരയിലും ആളിക്കത്തുന്ന പന്തങ്ങളുമായി പുതിയോതിയുടെ പുറപ്പാട്; കുടക് ജനതയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്മക്കരുത്ത്

ഭക്തലക്ഷങ്ങളെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കുന്ന പുതിയ ഭഗവതിയുടെ പുറപ്പാട്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉത്തരകേരളത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട അനുഷ്‌ഠാന കല. കുടകിലെയും മലബാറിലെയും ജനതയുടെ വിശ്വാസക്കരുത്ത്. അമ്മദൈവക്കോലം കാവിൽ ഉറഞ്ഞാടുന്നു.

PUTHIYOTHI KODAGU TRADITIONAL RITUAL പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം PUTHIYA BHAGAVATHI KODAGU
പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം (ETV Bharat)
Published : April 10, 2026 at 6:44 PM IST

രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇഎം

കണ്ണൂർ: രൗദ്രഭാവത്തോടെ തിരുമുടിയിലും അരയിലും ആളിക്കത്തുന്ന പന്തങ്ങളുമായി പുതിയ ഭഗവതിയുടെ പുറപ്പാട്. നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുമ്പ് ഉത്തരകേരളത്തില്‍ എങ്ങനെ തെയ്യങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടുവോ അതേ രീതിയിലാണ് കുടകിലെ പുതിയ ഭഗവതിയുടെ കളിയാട്ടം. ഉത്തരകേരളത്തിലെ പുത്തൂരില്‍ നിന്നും മണിയാണി സമുദായക്കാര്‍ക്കൊപ്പമാണ് പുതിയ ഭഗവതി കുടകില്‍ സ്ഥാനം തേടിയത്. പുത്തൂരിലെ കോലെയണ്ട തറവാട്ടുകാരാണ് ഭഗവതിക്ക് സ്ഥാനം നല്‍കിയത്.

കേരളീയരായ 12 മണിയാണി കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ താവഴികളും ഇപ്പോള്‍ കുടകിലെ കുഞ്ചില ഗ്രാമത്തിലുണ്ട്. കുഞ്ചില ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കുടകരുടേയും കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് പുതിയ ഭഗവതി. ഭഗവതിക്കൊപ്പമെത്തിയ വീരനും വീരര്‍കാളിയും ഭദ്രകാളിയും കോലത്തില്‍ കോലമായി ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. ആചാരാനുഷ്‌ടാനങ്ങളില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും വീരാളിയാണ് രാത്രിയില്‍ കളിയാട്ടം നടത്തി ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പുതിയ ഭഗവതിയുടെ പുറപ്പാടോടെ ഭക്തജനങ്ങള്‍ ഭക്തിയുടെ പാരമ്യത്തിലെത്തുന്നു.

പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

കൈകളില്‍ തിരുവായുധങ്ങളേന്തി ആളിക്കത്തുന്ന പന്തവുമായാണ് ഭഗവതിയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത്. സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ കുടകരും മലയാളികള്‍ക്കൊപ്പം ഭക്തി ലഹരിയില്‍ ആറാടുന്നു. കാവിന്‍ മുറ്റത്ത് ഒരുക്കിയ അഗ്നികുണ്ഡത്തിന് (മേലേരി) മുകളിലൂടെ ഭഗവതി പ്രദക്ഷിണം വെച്ചതോടെ നിവേദ്യമായി എത്തിച്ച കോഴിയെ അറുത്ത് ചോര കുടിക്കുന്നു. കളിയാട്ടം പാരമ്യത്തിലെത്തിയാല്‍ മുടിയഴിച്ച് ഭഗവതി ഭദ്രകാളി രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. അതോടെ നൂറ് കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങള്‍ ഭഗവതി പ്രീതിക്കുവേണ്ടി കോഴികളുമായി എത്തുന്നു. ഒരു വര്‍ഷത്തെ കഷ്‌ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും പുതിയ ഭഗവതിക്കു മുന്നില്‍ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം മറന്ന് ഭക്തര്‍ സായൂജ്യമടയുന്നു.

പുതിയ ഭഗവതിയുടെ ഉത്ഭവകഥ

പരമശിവൻ്റെ ഹോമകുണ്ഡത്തില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ന്ന് വന്നതാണ് ഈ ഭഗവതിയെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാല്‍ പുതിയ ഭഗവതി മഹാദേവൻ്റെ പുത്രി കൂടിയാണ്. പുതിയ ഭഗവതിയുടെ ജന്മത്തിനു പിറകിലും കാരണമുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ. മഹാദേവൻ്റെ മൂത്ത പുത്രിയാണ് ചീര്‍മ്പ. വസൂരി പോലുള്ള മഹാവ്യാധികള്‍ വാരി വിതറാനുള്ള ദൗത്യമാണ് ചീര്‍മ്പയുടേത്. പരമശിവൻ്റെ മൂല ഭണ്ഡാരത്തില്‍ നിന്നും പച്ച എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ വിത്ത് ചീര്‍മ്പ കൈപ്പറ്റി. ഇരുന്നാവൂരി വിത്താണ് അവള്‍ എടുത്തത്. ഈ വിത്ത് നട്ടാല്‍ പൊടിക്കുമോ എന്നറിയാനുള്ള പരീക്ഷണം മഹാദേവനില്‍ തന്നെ നടത്താന്‍ ചീര്‍മ്പ തീരുമാനിച്ചു.

PUTHIYOTHI KODAGU TRADITIONAL RITUAL പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം PUTHIYA BHAGAVATHI KODAGU
പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം (ETV Bharat)

അങ്ങനെ വിത്തെടുത്ത് മഹാദേവൻ്റെ ദേഹത്ത് ചീര്‍മ്പ വാരി വിതച്ചു. വസൂരി പോലുള്ള മഹാവ്യാധി പരമശിവനെ ഗ്രസിച്ചു. ചീർമ്പയുടെ പ്രവർത്തിയിൽ ദേവന്മാര്‍ വിറളി പൂണ്ടു. പരമശിവനെ രോഗവിമുക്തനാക്കാന്‍ ദേവന്മാരും ഭൂമിയിലെ പത്തിലത്ത് ഭട്ടതിരിമാരും കൂടി ആലോചനയില്‍ മുഴുകി. ഒടുവില്‍ പരിഹാരമായി. തന്മൂലം മഹാദേവൻ്റെ മുടങ്ങിപ്പോയ ഹോമം വീണ്ടും തുടരാന്‍ നിശ്ചയിച്ചു. അത് പ്രകാരം നാല്‌പ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഹോമം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

മുടങ്ങാതെ നാല്‌പത്തൊന്നാം ദിവസം ഹോമകുണ്ഡത്തില്‍ അഗ്നി എരിഞ്ഞപ്പോള്‍ പുതിയ ഭഗവതി ഉദയം ചെയ്‌തു. ശിവഭഗവാൻ്റെ മുന്നില്‍ നിലകൊണ്ട ഭഗവതി അച്ഛൻ്റെ മഹാവ്യാധി തടവി മാറ്റി സുഖപ്പെടുത്തി. തൃപ്‌തനായ ശിവന്‍ തൻ്റെ മൂല ഭണ്ഡാരത്തില്‍ നിന്നും ഇരുന്നാവൂരി തങ്കപ്പൊടി മകള്‍ക്ക് നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് നീ ഭൂലോകത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ഉരിയാടി. ഒപ്പം മൂത്തവള്‍ ചീര്‍മ്പയോടും ഇതേ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. യാത്രക്കായി ചീര്‍മ്പക്ക് സ്വര്‍ണരഥവും പുതിയ ഭഗവതിക്ക് വെള്ളിരഥവും നല്‍കി. ഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ചീര്‍മ്പയുടെ രഥം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ശങ്കുപാല മുക്കുവൻ്റെ മരക്കലത്തില്‍ പതിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മുക്കുവൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ്റയില്‍ പീഠവും നീരും പൂവും വാങ്ങി പ്രസാദിച്ചു.

പുതിയ ഭഗവതിക്ക് കൂട്ടായി പരമശിവന്‍ അയച്ച ആറ് കന്യകമാരും ഉത്തര ദേശത്തെ ഗോകര്‍ണത്തിന് അടുത്ത് വില്ലാപുരം കോട്ടയില്‍ തേരിറങ്ങി. കേരളത്തിന് പുറത്താണ് പുതിയ ഭഗവതിയുടെ സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയതെന്നാണ് അനുമാനം. മംഗലാപുരത്തിനും കുന്താപുരത്തിനുമടുത്താണ് പുതിയ ഭഗവതി രൂപപ്പെട്ട സ്ഥാനമെന്നും കരുതുന്നു. ഭഗവതിക്കൊപ്പം എത്തിയ ആറ് ദേവതമാരേയും കാര്‍ത്തികേശ്വരൻ എന്ന അസുരൻ കൊന്നൊടുക്കി. ഉഗ്ര കോപം പൂണ്ട ഭഗവതി കാര്‍ത്തികേയാസുരനെ ചുട്ടു കൊല്ലുകയും അരിശം തീരാതെ ചുടല ഭസ്‌മം കൊണ്ട് നെറ്റിയില്‍ തിലകം തൊടുകയും ചെയ്‌തു.

PUTHIYOTHI KODAGU TRADITIONAL RITUAL പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം PUTHIYA BHAGAVATHI KODAGU
പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം (ETV Bharat)

താന്‍ തനിച്ച് ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കുകയില്ല എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് നട്ടുച്ച നേരത്ത് എണ്ണ ഭരണിയില്‍ നിന്നും എണ്ണയെടുത്ത് തലകുളിര്‍ക്കേ എണ്ണ തേച്ചു. കോട്ടപ്പടി വലിച്ചടച്ച് അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്‌ത് വില്ലാപുരത്തു നിന്നും തെക്കോട്ട് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. 'ഞാന്‍ പോകുന്നത് നാടറിയണം' എന്ന് നിനച്ച് ആയുധങ്ങളേന്തി ഉച്ചത്തില്‍ മൂന്ന് തവണ അട്ടഹസിച്ചാണ് ഭഗവതി യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. മാര്‍ഗമധ്യേ കോട്ടിക്കൊല്ലത്തെത്തിയപ്പോള്‍ നിരവധി തടസങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും ശത്രുക്കളെയെല്ലാം അവര്‍ വാളിനിരയാക്കി. തെക്കോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടര്‍ന്നു.

അങ്ങനെ പാടാര്‍ കുളങ്ങരയില്‍ വീരര്‍കാളി, ഭദ്രകാളി എന്നീ ഭഗവതിമാരുടെ ആസ്ഥാനത്തെത്തി. എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, പുതിയ ഭഗവതിയുടെ വീരകഥ അറിഞ്ഞ രണ്ട് കാളിമാരും ആളുകളെ അറും കൊല ചെയ്‌ത അസുരകാളിയെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചേരേണ്ടതില്ല എന്ന തടസം പറഞ്ഞു. അതോടെ തൻ്റെ യഥാര്‍ഥ ശക്തിവിശേഷം പുതിയ ഭഗവതി കാട്ടിക്കൊടുത്തു. പകലിനെ രാത്രിയാക്കി അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പുതിയോതി. അതോടെ പുതിയ ഭഗവതിയില്‍ അവര്‍ നേതൃത്വം കണ്ടു.

എണ്ണതേച്ച് വില്ലാപുരത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഭഗവതി അതുവരെ കുളിച്ചിരുന്നില്ല. പാടാര്‍ കുളത്തിനരികെ എത്തിയപ്പോള്‍ ഭഗവതിക്ക് കുളിക്കാന്‍ തോന്നി. ഈ സമയത്ത് സഞ്ചാരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്‍ അതു വഴിയെത്തി. യാത്രികനെ ഭഗവതി കുളിക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചു. ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാമെന്നും അറിയിച്ചു. കുളിക്കുന്നതിനിടെ ബ്രാഹ്മണനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല ചെയ്‌തു. പാടാര്‍ കുളം ചോരയാല്‍ ചുവപ്പണിഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണനെ വീരം തെയ്യമായി പുനസൃഷ്‌ടിച്ച് തനിക്കൊപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്‌തു.

മൂലച്ചേരി കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര

വീരനും വീരര്‍ കാളിയും മുന്നില്‍. ഭദ്രകാളിയും കാരാഗണങ്ങളും പിന്നില്‍. നടുക്ക് പുതിയ ഭഗവതിയും. മടിയന്‍ കൂലോത്തേക്ക് സംഘമായവര്‍ യാത്ര തിരിച്ചു. നേരം രാത്രിയായി. തങ്ങളെത്തിയ വിവരം അറിയിക്കാന്‍ കൂലോത്തുകാരെ വിളിച്ചു. എന്നാല്‍ വിളിച്ച വിളിക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല. ഭഗവതി കോപിഷ്‌ടയായി. മടിയന്‍ കൂലോത്തെ അരയാല്‍ കൊമ്പ് അടര്‍ത്തിയിട്ടു. കൂലോത്തിൻ്റെ മതില്‍ പൊളിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് മൂലച്ചേരി കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കു തന്നെ യാത്ര.

PUTHIYOTHI KODAGU TRADITIONAL RITUAL പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം PUTHIYA BHAGAVATHI KODAGU
പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം (ETV Bharat)

അര്‍ദ്ധരാത്രി സ്ത്രീയുടെ വിളികേട്ട് ഭയന്ന് വിറച്ച മൂലച്ചേരി കുറുപ്പ് വാതില്‍ തുറന്നു. ഭഗവതിയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ട കുറുപ്പ് ഞെട്ടിത്തരിച്ചു. കത്തിയെരിയുന്ന മേലേരിയില്‍ നിന്നും കുറുപ്പിൻ്റെ മരുമകനെ യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാതെ മൂലച്ചേരിക്ക് തിരിച്ച് നല്‍കുന്നു. മായയാല്‍ ഭഗവതി സൃഷ്‌ടിച്ചതാണിത്. തനിക്ക് നീരും പൂവും കോലവും മേലേരിയും കൂട്ടണമെന്ന് ഭഗവതി കുറുപ്പിനോട് കല്‍പ്പിച്ചു. അഗ്നികുണ്ഡം ഒരുക്കാനും ആഞ്ജാപിച്ചു. ഒന്നിലും ഒരു പിഴവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കല്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവതിയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട മൂലച്ചേരി എല്ലാം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം നീരും പൂവും വാങ്ങി തെളിഞ്ഞ മനസോടെ കുറുപ്പിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ്റയില്‍ നിന്നും ഭഗവതിയും കൂട്ടാളികളും യാത്ര തിരിച്ചു.

കപ്പോത്ത് കാവ് പുതിയ ഭഗവതിയുടെ ആദിമസ്ഥാനം

കോലത്തിരി രാജാവിന് താന്‍ വന്ന കാര്യം ഭഗവതി നിദ്രയില്‍ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ഭഗവതിയെ പരീക്ഷിക്കാന്‍ ഉറച്ച കോലത്തിരി നാല് കടവുകളും മുടക്കി. മേലേരി മുള്ളുവേലി കെട്ടി മാറ്റി നിര്‍ത്തി. ഇവയെല്ലാം ദിവ്യ ശക്തിയില്‍ മറി കടന്ന് കോലത്തിരിക്ക് മുമ്പാകെ പുതിയ ഭഗവതി വിശ്വരൂപം കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ഭഗവതിയെ സാഷ്‌ടാംഗം പ്രണമിച്ച കോലത്തിരി ഇങ്ങിനെ മൊഴിഞ്ഞു. പെറ്റാലും തീപ്പെട്ടാലും മുടക്കം കൂടാതെ മുന്നാഴി വാങ്ങി അനുഭവിക്കാന്‍ പുതിയ ഭഗവതിക്ക് സമ്മതവും നല്‍കി. പുതിയ ഭഗവതി പിന്നീട് മരക്കലത്തിലമ്മയും ഭഗവതിമാരും ഒരു മരക്കപ്പലില്‍ വടക്കോട്ട് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്.

അവരേയും കൂട്ടി കാപ്പോത്ത് തറയുടെ കാരണവരായ മുക്കോടി കാരണവരെ കണ്ട് പുതിയ ആരൂഢം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ കല്‍പ്പിച്ചു. മുക്കോടി കാരണവര്‍ പൂവും നീരും കോലവും ഒരുക്കി കപ്പോത്ത് കാവ് പുതിയ ഭഗവതിയുടെ ആദിമസ്ഥാനമായി മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു.

"വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ഉത്സവം നടത്തുന്നു. എല്ലാ മീനമാസത്തിലുമാണ് ഉത്സവം നടത്തുന്നത്. ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്", എന്ന് ക്ഷേത്ര സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാർ പറയുന്നു.

"മൂന്നോറോളം വർഷത്തോളമായി ഇവിടുത്തെ ഈ ആചാരം നിലനിൽക്കുന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ ദേവിക്ക് ശുദ്ധി നടത്തണം എന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേവിയെ ഇവിടെ കുടിയിരുത്തി. മീനമാസത്തിൽ 16 ആം തീയതിയാണ് പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും പരീക്ഷകൾ ജയിക്കാനും അങ്ങനെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആളുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നു", എന്ന് കെ ഗണേശൻ തറവാട്ടംഗം പറയുന്നു.

തോറ്റം പാട്ടിലെ ഐതിഹ്യം ഇപ്രകാരം

മറ്റൊരു കൈവഴി കൂടി പുതിയ ഭഗവതിക്ക് തോറ്റം പാട്ടിലൂടെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഭഗവതിയും മണിയാണി സമുദായക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണത്. മൂലച്ചേരി കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ഭഗവതി പുത്തൂര്‍ മണിയാണി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മണിയാണി ഗൃഹങ്ങളിലാണ് നീരും പൂവും സ്വീകരിച്ചത് എന്നും ഐതീഹ്യത്തിലുണ്ട്.

തുളുനാട്ടില്‍ നിന്നും കോലത്തുനാട്ടിലെത്തിയ ദേവതമാരുടെ ആദിമാതാവാണ് പുതിയ ഭഗവതി. ഭഗവതിക്കൊപ്പം വീരനും വീരാളിയും ഭദ്രകാളിയും മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ ജനങ്ങള്‍ത്തന്നെ വടക്കേ മലബാറിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കാം. ആ ജനവിഭാഗം പില്‍ക്കാലത്ത് തീയ്യരായും മണിയാണിമാരായും വേര്‍തിരിഞ്ഞുവെന്നും അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കര്‍ണാടകത്തിലെ ബില്ലവരും ഉത്തരകേരളത്തിലെ തീയ്യരും ഒരേ ജാതി സമൂഹമാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്‍മാര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അവിഭക്ത ഭാരതത്തിലും സംഘകാലത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും അമ്മപൂജ നിലനിന്നിരുന്നു. മാതൃ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഒരു മാതൃദേവതയും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാദേശിക നാമത്തോടുകൂടിയ ഗ്രാമ ദേവതകള്‍ സര്‍വ്വാധികാരിയായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദേവിയാണ് പുതിയ ഭഗവതിയെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

ഭഗവതിയുടെ വേഷവും അനുഷ്‌ഠാനവും: കുരുത്തോലകൊണ്ട് വിതാനിച്ച വട്ടമുടിയും കുരുത്തോല കൊണ്ട് തന്നെ വൃത്താകൃതിയില്‍ ചുറ്റിക്കെട്ടിയ ഉടയുമാണ് ഭഗവതിയുടെ വേഷം. പുറത്തേക്ക് തള്ളിനില്‍ക്കും വിധം നാല് പന്തങ്ങളും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്. പന്തത്തില്‍ എണ്ണയൊഴിച്ച് കത്തിക്കും. പന്തത്തിനും കോത്തിരിക്കും തീകൊടുക്കുമ്പോള്‍ വാദ്യമേളം ഉയരും. ഭഗവതി ഒരു കണ്ണാടി നോക്കി അട്ടഹസിക്കും. തുടര്‍ന്ന് കാവിൻ്റെ നടയിലെത്തി വെളിച്ചപ്പാടിനൊപ്പം കലാശം ചവിട്ടുന്നു. തിരുവായുധക്കാരനില്‍ നിന്നും ആയുധം ഏറ്റുവാങ്ങി ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാകെ തിരുവായുധം പരിചമുകളില്‍ മുട്ടിച്ച് അനുഷ്‌ടാന നിര്‍വഹണം നടത്തുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് സര്‍വവിധ അകമ്പടിയോടും കൂടി മൂന്നുതവണ കാവുചുറ്റി കലശം സ്വീകരിക്കുകയും കോഴിയെ അറുത്ത് കുരുതി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്ക് കനകപ്പൊടി നല്‍കി അനുഗ്രഹം നല്‍കുന്നു. പുതിയ ഭഗവതിക്കാവുകളിലെ വെളിച്ചപ്പാട് തിരുവായുധക്കാരന്‍ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ മണിയാണിക്കാവില്‍ ദര്‍ശനക്കാരന്‍, തിരോളക്കാരന്‍ എന്ന സ്ഥാനമാണുളളത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആര്‍ക്കും ഈ അനുഷ്‌ഠാനം നിര്‍വഹിക്കാം.

PUTHIYOTHI KODAGU TRADITIONAL RITUAL പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം PUTHIYA BHAGAVATHI KODAGU
പുതിയ ഭഗവതി കളിയാട്ടം (ETV Bharat)

പുതിയ ഭഗവതിയുടെ കളിയാട്ട സമയത്ത് ആദ്യം വരുന്നതും വെളിച്ചപ്പാടാണ്. മേലേരി കയ്യേല്‍ക്കുന്ന പതിവും ഈ വെളിച്ചപ്പാടിനുണ്ട്. വ്രതനിഷ്‌ഠയോടെ എത്തുന്ന യുവാക്കള്‍ വെളിച്ചപ്പാടിനൊപ്പം മേലേരി കയ്യേല്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആര്‍പ്പു വിളിയോടെ യുവാക്കള്‍ തീക്കനല്‍ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ പുതിയ ഭഗവതിയുടെ പന്തത്തിന് തീക്കൊളുത്തും. വെളിച്ചപ്പാടും ഭഗവതിയും മുഖാമുഖം ഏറെ നേരം ചുവടുവച്ചശേഷമാണ് തിരുവായുധം ഭഗവതിക്ക് കൈമാറുന്നത്.

അതോടെ ഭഗവല്‍ ചൈതന്യം പൂർണമായും തെയ്യത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിക്കുകയും മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തെ കുടിയിറക്കുകയും ചെയ്‌ത ഭഗവതിയാണ് പുതിയ ഭഗവതി. ഇത് ആര്യ ദ്രാവിഡ ചെറുത്തു നില്‍പ്പുകള്‍ പുതിയ ഭഗവതിയിലൂടെ ആവിഷ്‌കൃതമാവുകയാണെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്. അമ്മ ദൈവങ്ങളുടെ ആദി രൂപവും ശക്തിയുടേയും ചെറുത്തു നില്‍പ്പിൻ്റേയും രക്ഷകിയുടേയും സംയുക്തമായ പൂര്‍ത്തീകരണമാണ് പുതിയ ഭഗവതി.

