മൂന്ന് കൊള്ളി വിറകില്‍ കാര്യം തീരും, പാചകത്തിന് കുടകിന്‍റെ 'നാടൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ'; വലിയ ചെമ്പ് പാത്രം 'കുഴിച്ചിട്ടൊരു അടുപ്പ്'

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വർഷത്തില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ മതി കുടകുകാർക്ക്. വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ തനത് ശൈലിയില്‍ പ്രത്യേക അടുപ്പുണ്ട്. വിറകും അധികം ആവശ്യമില്ല.

TRADITIONAL HEARTH IN KODAGU
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 24, 2026 at 5:10 PM IST

കണ്ണൂര്‍: പാചക വാതകം ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുടകിലെ വീട്ടമ്മമാര്‍ക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ല. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എല്‍പിജി നിയന്ത്രണം നിലവില്‍ വന്നപ്പോള്‍ ബദലായി പഴയ അടുപ്പുകള്‍ പൊടിതട്ടിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലെങ്ങും കാണാനായത്. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും കുടകിലെ മലയാളി വീട്ടമ്മമാരെ തെല്ലും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്‌തുത. കുടകിലെ പരമ്പരാഗത അടുപ്പുമായി കാലങ്ങളായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് കക്കബ അമ്മങ്കേരിയിലെ മലയാളികള്‍.

മലനിരകളും പുഴകളും സമൃദ്ധമായ കുടകില്‍ വൈകിട്ടോടെ മഞ്ഞു വീണ് തുടങ്ങും. രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ മാത്രമേ തണുപ്പിന് ശമനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇവിടെയുള്ളവര്‍ കുളിക്കാനും മറ്റുമായി ചൂട് വെളളവും മറ്റും ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. എന്നുവച്ച് വിറകിന്‍റെ അമിത ഉപയോഗമൊന്നും കുടക് ജനതക്കില്ല.

കുടകിലെ തനതായ അടുപ്പ്

ശുചി മുറിയോട് ചേര്‍ന്ന് പരമ്പരാഗതമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അടുപ്പ് ഇവിടുത്തെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ്. ഒരു സ്‌ക്വയര്‍ മീറ്റര്‍ വലുപ്പത്തില്‍ മണ്ണോ ഇഷ്‌ടികയോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തറ നിര്‍മ്മിക്കണം. നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും മുമ്പ് തറക്കകത്ത് ഒരു ചെമ്പു പാത്രം ഉറപ്പിക്കും. ഈ ചെമ്പു പാത്രത്തിന്‍റെ അരികില്‍ ചുറ്റുമായി കുപ്പിച്ചില്ല് പൊട്ടിച്ചിടും. അതിനു ശേഷം മണ്ണുകൊണ്ട് പാത്രത്തെ പൊതിയും.

കുടകിന്‍റെ തനിനാടൻ അടുപ്പ്

ചെമ്പുപാത്രത്തിന്‍റെ മുകള്‍ ഭാഗവും അരികും മാത്രമേ പുറത്ത് കാണുകയുള്ളൂ. ഇതിന് നല്ല ശക്തമായ അടപ്പും ഉണ്ടാകും. തറക്കുള്ളില്‍ ഒരു അറയുണ്ടാകും. അതിലാണ് വിറക് കത്തിക്കുക. കത്തുന്ന വിറകില്‍ നിന്നും ഉയരുന്ന തീ ചെമ്പു പാത്രത്തിന്‍റെ അടിയില്‍ തന്നെ ഏല്‍ക്കും. ചൂട് ഏറെ നേരം നിലനില്‍ക്കാനാണ് പാത്രത്തിന് ചുറ്റും കുപ്പിച്ചില്ല് വിതറുന്നത്. ഇതാണ് എളുപ്പത്തില്‍ ചൂടുവെള്ളം ലഭിക്കാനുളള കുടകിലെ നാടന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ.

ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ അടുപ്പിനും കുറച്ച് വിറക് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. കേരളത്തിലെ പരിഷത്ത് അടുപ്പ് പോലെ പുക പൈപ്പുവഴി വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സംവിധാനമാണ് പാചകത്തിനുള്ള അടുപ്പിന്‍റെ സവിശേഷത. പകല്‍ സമയം വേണമെങ്കില്‍ പുക പുറത്ത് വിടാതെയുളള ലളിത സംവിധാനവും ഇവിടുത്തെ അടുപ്പിനുണ്ട്. മൂന്നോ നാലോ വിറക് കഷണം കൊണ്ട് ചൂട് വെളളവും അതുപോലെ പാചകത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെയുളളത്.

കുടകിലെ തനതായ അടുപ്പ്

ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും വര്‍ഷത്തില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ പാചക വാതക സിലിണ്ടര്‍ മാത്രമാണ് ഇവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം. മൂന്ന് കൊള്ളി വിറക് കൊണ്ട് വീട്ടിലെ അഞ്ചംഗങ്ങള്‍ക്ക് കുളിക്കാനും കുടിക്കാനുമുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കാം.

