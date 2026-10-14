നെല്വയല് സംരക്ഷകൻ പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമൻ അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് വയനാട്ടുകാരുടെ 'നെല്ലച്ഛന്'
45 ലേറെ വരുന്ന തദ്ദേശീയ നെൽവിത്തിനങ്ങളെ വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തിയതിലൂടെയാണ് കുറിച്യ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്.
Published : October 14, 2026 at 4:37 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 4:43 PM IST
വയനാട്: ജില്ലയിലെ പാരമ്പര്യ നെൽവിത്തുകളുടെ സംരക്ഷകനും പത്മശ്രീ പുരസ്ക്കാര ജേതാവുമായ കർഷകൻ ചെറുവയൽ രാമൻ (74) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 1952 ജൂൺ ആറിന് ജനിച്ച തലക്കര ചെറിയ രാമൻ എന്ന ചെറുവയൽ രാമൻ, കമ്മന നവോദയ എൽപി സ്കൂളിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ പത്താമത്തെ വയസിലാണ് കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് പൂർണമായും കടന്നുവരുന്നത്. വയനാട്ടുകാര് 'നെല്ലച്ഛന്' എന്നായിരുന്നു രാമനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഗീതയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: രമണി, രമേശൻ, രാജേഷ്.
പാരമ്പര്യ നെൽവിത്തുകളുടെ സംരക്ഷകൻ
1969 ൽ കണ്ണൂർ ഡിഎംഒ ഓഫിസിൽ ലഭിച്ച സർക്കാർ ജോലി പോലും കൃഷിയോടുള്ള അഭിനിവേശം കാരണം അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്നുവെക്കുകയായിരുന്നു. 45 ലേറെ വരുന്ന തദ്ദേശീയ നെൽവിത്തിനങ്ങളെ വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തിയതിലൂടെയാണ് കുറിച്യ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. മാനന്തവാടി കമ്മന സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം പതിറ്റാണ്ടുകളായി പൂർണമായും ജൈവരീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. നെൽവിത്തുകൾക്ക് പുറമേ പാരമ്പര്യ പച്ചക്കറികൾ, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, വിവിധ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചുപോന്നു.
വിളവെടുത്ത നെല്ല് ഒരാഴ്ച വെയിലും മഞ്ഞും കൊള്ളിച്ച ശേഷം ചൂടാക്കിയ മുളങ്കൂട്ടയിലും വൈക്കോൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിത്തുകൂടയിലും സൂക്ഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ രീതിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നത്. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിത്തുകൾക്ക് രണ്ടു വർഷം വരെ മുളയ്ക്കൽ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടില്ല. വിത്ത് ചോദിച്ച് എത്തുന്നവർക്ക് പകരമായി അടുത്ത കൃഷിക്കാലത്ത് പണത്തിന് പകരം വിത്തുകൾ തന്നെ തിരികെ നൽകണമെന്ന നിബന്ധനയോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്.
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2011ൽ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിലെ കർഷകരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. രാസവളങ്ങളോ ആധുനിക യന്ത്രങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർഷിക രീതിയും അർപ്പണബോധവും പരിഗണിച്ച് 2023 ലാണ് രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചത്. കേന്ദ്ര കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ 2016 ലെ ദേശീയ പ്ലാൻ്റ് ജീനോം സേവിയർ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ കാർഷിക പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച വലിയൊരു കർഷകനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്.
ചെറുവയല് രാമൻ്റെ വിയോഗത്തില് അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്
വയനാടിൻ്റെ മണ്ണില് തലമുറകളുടെ ഓര്മ്മകള്ക്ക് കാവല് നിന്ന കര്ഷകനായിരുന്നു ചെറുവയല് രാമന് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അന്യംനിന്ന് പോയേക്കാമായിരുന്ന പാരമ്പര്യ നെല്വിത്തിനങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി, വരും തലമുറയ്ക്ക് കരുതിവച്ച ചെറുവയല് രാമന് യാഥാർഥത്തില് കാര്ഷിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ കാവല്ക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൃഷി വെറുമൊരു ഉപജീവനമാര്ഗമല്ലെന്നും മണ്ണിനോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Deeply saddened by the passing of Padmashree Shri Cheruvayal Raman, the guardian and gene bank of rare traditional paddy varieties. My heartfelt condolences and tributes. A tribal farmer from Kammana, Mananthavady in Wayanad, Thalakkara Cheriya Raman, affectionately known as 'Cheruvayal Raman', cultivated and preserved rare native rice varieties. In recognition of his selfless service to conservation and indigenous agriculture, the nation honored him with the Padmashree. His agricultural journey, which began at the age of ten and continued until his final days, served as a guiding light for countless students and researchers. Homage to the memory of this noble soul who truly understood the soil, cherished the seeds, and lived for nature. #CheruvayalRaman— V D Satheesan (@vdsatheesan) October 14, 2026
മണ്ണിൻ്റെ മണവും വിത്തുകളുടെ കരുതലും കൃഷിയുടെ നന്മയും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകര്ന്നു നല്കിയ ആ ജീവിതം എക്കാലവും ഓര്മിക്കപ്പെടും. യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അധികാരമേറ്റെടുത്ത ശേഷം ചിങ്ങം ഒന്നിന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഥമ ഉമ്മന്ചാണ്ടി സ്മാരക കാര്ഷിക പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കാന് കഴിഞ്ഞത് വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമായിരുന്നു. ചെറുവയല് രാമൻ്റെ വിയോഗം കേരളത്തിൻ്റെ കാര്ഷിക മേഖലയ്ക്കും പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനും തീരാനഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഓരോ വിത്തിലും വരും തലമുറയ്ക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ആ പ്രതീക്ഷ മണ്ണില് നിലനിര്ത്തുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആദരവെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികള് അർപ്പിച്ചു.
നെല്ലച്ഛൻ്റെ കൃഷിഗാഥ
ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പാടവും വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന നെല്ലിൻ്റെ സുഗന്ധവും അനുഭവിച്ചാണ് ചെറുവയൽ രാമൻ വളർന്നത്. പത്താം വയസിൽ അമ്മാവൻ്റെ കൈപിടിച്ച് പാടത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കർഷകനായി മാറുകയായിരുന്നു. അമ്മാവൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അന്ന് അവർക്ക് 22 ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 1989 ൽ അമ്മാവൻ മരിച്ചപ്പോൾ രാമന് കിട്ടിയത് വെറും 2 ഏക്കർ 20 സെൻ്റെ ഭൂമി മാത്രമാണ്. ഈ ചെറിയ ഭൂമിയിലൂടെ രാമൻ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചു.
അന്യനാടുകളിൽ നിന്ന് പോലും ലഭിക്കാവുന്ന പലതരം നെൽവിത്തുകൾ അദ്ദേഹം അവിടെ സംരക്ഷിക്കുകയും കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ പിന്നീട് ഒരുകാലത്തും കണ്ടുകിട്ടാനില്ലാത്ത അത്തരം പല നെൽവിത്തുകളും അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു. രാസവളങ്ങളില്ലാതെ ഒരു സാധാരണ ഞാറിലെ ഞണ്ടുകളുടെ മാളങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും 10-12 ലിറ്റർ വെള്ളം സംഭരിച്ചുവെച്ച് ആ വെള്ളം കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി.
നൂറിലധികം ഇനം നെൽവിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വയനാട്ടിൽ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകളുടെ പ്രചാരത്തോടെ പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് രാമൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നാടൻ നെൽവിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അധ്വാനത്തിലൂടെ അനേകം അപൂർവ്വ ഇനം നെൽവിത്തുകളാണ് ഈ ആദിവാസി കർഷകൻ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നത്. കനകം, ചെമ്പകം, തൊണ്ടി, ചോമാല തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ കർഷകർക്ക് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത അനേകം ഇനം നെൽവിത്തുകൾ അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് സംരക്ഷിച്ചു.
തരിശായി മാറിയ പാടങ്ങളുടെ നാടായ കേരളത്തിൽ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച പല കർഷകർക്കും രാമൻ നൽകിയ വിത്തുകൾ പ്രചോദനമായി. കർഷകർക്ക് സൗജന്യമായി വിത്ത് നൽകുമ്പോൾ രാമന് ഒരൊറ്റ നിബന്ധന മാത്രമേയുള്ളൂ. "വിളവ് നന്നായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതേ അളവിൽ വിത്ത് തിരിച്ചു നൽകണം, കൃഷി തുടരണം." വരുന്ന തലമുറകൾക്കായി ആ വിത്തിനങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്.
കേരളത്തിലെ തരിശുനിലങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് കൃഷിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പലർക്കും അദ്ദേഹം വലിയ പ്രചോദനം നൽകി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർഷക ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി തൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലുകളിലും ശ്രദ്ധേയനായി. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിച്ച ആ മനുഷ്യൻ എന്നും ലോകത്തിന് ഒരു വലിയ മാതൃകയായിരുന്നു. ബ്രസീലിൽ നടന്ന ലോക കാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ അടക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ചെറുവയൽ രാമന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പുരസ്ക്കാരം, ജനിതക സംരക്ഷണ പുരസ്ക്കാരം, സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ പുരസ്ക്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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