പ്ലാവിൻ തടിയിൽ വിരിയുന്ന നാദം; ചെണ്ട നിർമാണത്തിൽ 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം കാത്ത് ഒരച്ഛനും മകനും
തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന ചെണ്ട നിർമാണ കല ഇന്നും ഇവരുടെ കൈകളിലൂടെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പകരുകയാണ് (Traditional percussion instruments). പലയിടങ്ങളിലും ചെണ്ടകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലക്കിടിയിൽ നിർമിക്കുന്നവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.
Published : November 9, 2026 at 11:46 AM IST
മണികണ്ഠൻ എം
പാലക്കാട്: ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ പഞ്ചാരിയും പാണ്ടിയും കൊട്ടിക്കയറുമ്പോൾ ആ താളത്തിനൊപ്പം അറിയാതെ ചുവടുവയ്ക്കാത്ത മലയാളികളില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന ഈ വാദ്യോപകരണത്തിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു അധ്വാനത്തിൻ്റെയും അർപ്പണബോധത്തിൻ്റെയും കഥയുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ചെണ്ട നിർമാണത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാവുകയാണ് പാലക്കാട് ലക്കിടിയിലെ മൂന്നുണ്ണിപ്പറമ്പിൽ വേലായുധനും മകൻ പ്രകാശനും.
തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന ചെണ്ട നിർമാണ കല ഇന്നും ഇവരുടെ കൈകളിലൂടെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പകരുകയാണ്. പലയിടങ്ങളിലും ചെണ്ടകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലക്കിടിയിൽ നിർമിക്കുന്നവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. 100 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് മൂന്നുണ്ണിപ്പറമ്പിലെ വേലായുധൻ്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളത്. വേലായുധൻ്റെ കൈകളിൽ വിരിയുന്ന ചെണ്ടവട്ടങ്ങൾക്കായി ഒരുകാലത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കലാകാരന്മാർ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. അതിന് ഇപ്പോഴും യാതൊരു കുറവുമില്ല.
തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശനായി തുടങ്ങിവച്ചതാണ് ഈ നിർമാണമെന്ന് വേലായുധൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പൂർവികമായി ലഭിച്ച ഈ തൊഴിൽ മുത്തശ്ശൻമാരും അച്ഛനും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മകനൊപ്പം താനും തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാരമ്പര്യമായും സത്യസന്ധമായും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രായമായതിനാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് നിലവിലെ ഏക പ്രതിസന്ധി. ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചെണ്ട നിർമിച്ചു നൽകാൻ സാധിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
76-ാം വയസ്സിലും ആ പഴയ ആവേശത്തിന് വേലായുധൻ കുറവൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. മകൻ പ്രകാശൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇപ്പോഴും നിർമാണം തുടരുകയാണ്. വേലായുധനു മുൻപുള്ള മൂന്ന് തലമുറകളും ഇത് കുലത്തൊഴിലാക്കിയവരായിരുന്നു. പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച അറിവും അനുഭവസമ്പത്തും കൈമുതലാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കലാരംഗത്ത് ഇന്നും സജീവമായി തുടരുന്നത്.
നാടിൻ്റെ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ താളമുണർത്തിയിരുന്ന ലക്കിടിയിലെ ചെണ്ടകൾ ഇന്ന് കടൽ കടന്നും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്ക, ന്യൂസിലൻഡ്, യൂറോപ്പ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും വേലായുധൻ നിർമിക്കുന്ന ചെണ്ടകൾക്ക് വലിയ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് വാദ്യോപകരണ നിർമാണരീതി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല.
വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ ചെണ്ടകൾ കയറ്റി അയക്കാറുണ്ടെന്ന് മകൻ പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു. കാതലുള്ള പ്ലാവിൻ്റെ കുറ്റി വച്ചാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് ശബ്ദത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. നൽകുന്ന ചെണ്ടകൾക്ക് 100 ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാരമ്പര്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നിർമിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
വിപണിയിൽ ധാരാളം ചെണ്ടകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ നിലവാരം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നതിലാണ് കാര്യമെന്നും ആ ഉറപ്പാണ് തങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്നും പ്രകാശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വേലായുധൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തും മകൻ്റെ പിന്തുണയും ചേർന്നാണ് ഈ പാരമ്പര്യത്തിന് തുടർച്ചയാകുന്നത്. കാലം മാറിയിട്ടും നിർമാണത്തിലെ രീതികളിലും ഗുണമേന്മയിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം.
കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ
ചെണ്ട നിർമാണം ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള ജോലിയല്ല. അറവുശാലകളിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രായംചെന്ന മൂരിയുടെ തോലാണ് പ്രധാനമായും ചെണ്ടവട്ടങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യം തോൽ ഉണക്കിയെടുക്കണം. കമ്പുകളിൽ വലിച്ചുകെട്ടി തോൽ ഉണക്കുന്ന ജോലി തന്നെ ഏറെ ശ്രമകരമാണ്. ഉണക്കിയെടുത്ത തുകൽ ആവശ്യമായ വലുപ്പത്തിൽ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കും.
തുടർന്ന് തുകലിന് മുകളിലുള്ള രോമങ്ങൾ നീക്കംചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കും. അതിനുശേഷം ചെണ്ടയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിർമിച്ച വളയങ്ങളിൽ തുകൽ മാടി പിടിപ്പിക്കും. ഈ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളോളം വീണ്ടും ഉണക്കിയെടുക്കണം. പൂർണമായി ഉണങ്ങിയ ശേഷമാണ് ചെണ്ടക്കുറ്റിയിൽ വട്ടങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യതയും പരിചയസമ്പത്തും ആവശ്യമാണ്. ചെറിയൊരു പിഴവുപോലും ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
പ്ലാവിൻ തടിയിൽ വിരിയുന്ന ശ്രുതിമാധുര്യം
ശബ്ദഭംഗി നിർണയിക്കുന്നതിൽ കുറ്റിക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാതലുള്ള പ്ലാവിൻ്റെ തടിയാണ് കുറ്റികൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആവശ്യമായ രീതിയിൽ തടി കുഴിച്ചെടുത്ത് ചെണ്ടയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റും. പിന്നീട് ശബ്ദം ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള മിനുക്കുപണികളും നടത്തും. ആവശ്യമായ വളയങ്ങളും ഇവിടെത്തന്നെയാണ് നിർമിക്കുന്നത്. കുറ്റിയുടെ രണ്ടറ്റങ്ങളിലും മാടിയെടുത്ത ചെണ്ടവട്ടങ്ങൾ കയറുപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കും.
ആവശ്യത്തിന് വലിച്ചുമുറുക്കി ശ്രുതി ക്രമീകരിച്ച ശേഷമാണ് നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഓരോന്നും ആവശ്യക്കാർക്ക് കൈമാറുന്നതിന് മുൻപ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കും. ഒരു ചെണ്ടയുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം 20 ദിവസം വരെ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വേലായുധൻ പറയുന്നത്. അത്രയും ദിവസത്തെ അധ്വാനവും ക്ഷമയും കൈവിരുതും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ആവേശം പകരുന്ന ആ മനോഹരമായ നാദം പിറക്കുന്നത്.
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ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ മേളം ഉയരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈകളെ പലപ്പോഴും ആരും ഓർക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഓരോ വാദ്യോപകരണത്തിനും പിന്നിൽ ദിവസങ്ങളോളം നീളുന്ന അധ്വാനവും തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിവന്ന അറിവും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ലക്കിടിയിലെ വേലായുധനും പ്രകാശനും ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണ്. യന്ത്രങ്ങളുടെ കാലത്തും കൈവിരുതിൻ്റെ മൂല്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഈ അച്ഛനും മകനും കേരളത്തിൻ്റെ വാദ്യകലാ പാരമ്പര്യത്തിന് നൽകുന്നത് വിലമതിക്കാനാകാത്ത സംഭാവനയാണ്.
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