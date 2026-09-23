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മാധ്യമം ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാതെ മാനേജ്‌മെൻ്റ്; ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍

കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസക്കാലമായി മാധ്യമത്തിലെ ഇരുനൂറോളം ജീവനക്കാർക്ക് കൃത്യമനായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല.

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Trade union comitee protest on madhayamam employees salary issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 4:52 PM IST

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കോഴിക്കോട്: മാധ്യമം ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാതെ ദുരിതത്തിൽ ആക്കുന്നതിനെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. വെള്ളിമാടുക്കുന്ന് മാധ്യമം ആസ്ഥാനത്തേക്കാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത്.

രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെഡിടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് നൂറുകണക്കിന് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ അണിനിരന്ന ബഹുജന മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. മാർച്ച് വെള്ളിമാടുകുന്ന് മാധ്യമം ആസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പിൽ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് തടഞ്ഞു.

തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ ഐഎൻടിയുസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.
സിഐടിയു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എൻ ഗോപിനാഥ്, എഐടിയുസി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി മുരളി,
എസ്‌ടിയു ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് അഹമ്മദ്‌കുട്ടി, ഉണ്ണിക്കുളം എച്ച്എംഎസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടോമി മാത്യു, സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വ:പി ഗവാസ് തുടങ്ങിയവർ സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിച്ചു.

''കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസക്കാലമായി മാധ്യമത്തിലെ ഇരുനൂറോളം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം തടഞ്ഞുവെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്നാൽ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോയ ജീവനക്കാരെ താത്‌ക്കാലികമായി നിയമിച്ച് അവർക്ക് കൃത്യമായ ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ട്,'' എന്നും സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു

ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മാധ്യമത്തിലെ ജീവനക്കാർ ഏറെ നാളായി ആസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പിൽ സമരം ആരംഭിച്ചത്.

സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച മാർച്ച് (ETV Bharat)
സമരം ശക്തമായതോടെ എല്ലാ പ്രമുഖ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ സമരക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായി വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

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''അടിയന്തരമായി ഇത്തരം ഒരു സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ശമ്പള വിഷയം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിലേക്ക് നയിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എട്ടോളം വർഷങ്ങളായി പ്രശ്‌നം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ അധികം ക്വാളിഫൈഡായ ജീവനക്കാരെ വച്ച് പന്താടുന്ന ഒരു രീതി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മനേജ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

അതിനെതിരെ ആഭ്യന്തരമായി ഇവിടെയുള്ള യൂണിയൻ എന്ന നിലയിൽ പല തവണ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ സമരമുഖത്തേക്ക് വരുന്നത്,'' എന്ന് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ടറായ ഷെറിൻ പറഞ്ഞു.

മാധ്യമത്തിലെ ജീവനക്കാർ നടത്തി വരുന്ന സമരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഐഎൻടിയുസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു. സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ബഹുജന മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖരൻ.

ഓണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാധ്യമം ജീവനക്കാരുടെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമായ ഇടപെടൽ സർക്കാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും ചന്ദ്രശേഖരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ധാരാളം പരസ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുള്ള എഫിഷ്യൻസി കാണിച്ച് ലാഭകരമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാതെ തൊഴിലാളികളെ വഴിയാധാരമാക്കുന്ന നടപടിയാണ് മാധ്യമം മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ തൊഴിലാളികളെ ഇല്ലാതാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ക്രമമാണ് മാധ്യമം മാനേജ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും അത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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TAGGED:

JOINT TRADE UNION COMMITTEE PROTEST
PROTEST ON EMPLOYEES SALARY ISSUE
MADHYAMAM DAILY
JOURNALIST PROTEST IN KOZHIKODE
MADHYAMAM EMPLOYEES SALARY ISSUE

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